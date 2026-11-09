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Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez

El “Junior” se burló de la propuesta que realizó Omar Chávez y explicó la razón por la que ve imposible este combate

Omar Chávez
Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)
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Saúl Canelo Álvarez es nuevamente campeón de los supermedianos, el tapatío recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Una de las peleas que ha generado interés entre la afición es un posible combate en el Estadio Azteca, convertir el Coloso de Santa Úrsula en el escenario donde Canelo se retire del boxeo profesional.

Aunque el combate aún no es una realidad, Omar Chávez alzó la mano para ser el rival de Canelo en el Azteca. La propuesta causó una serie de reacciones y entre ellas sobresalió la de Julio César Chávez Jr., durante su participación en la 64° Convención Anual del WBC, el pugilista se burló de la propuesta que realizó su hermano.

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Chávez Jr. descartó el reto de su hermano Omar a Saúl Álvarez para una pelea en el Estadio Azteca y lo calificó de idea sin sentido, al tiempo que admitió que ni él mismo se atrevería a desafiar al campeón supermediano en este momento.

¿Qué dijo Chávez Jr. del reto que lanzó Omar para pelear contra Canelo?

Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue en su carrera (IG/ @jcchavezjr)
Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue en su carrera (IG/ @jcchavezjr)

Previamente, Omar Chávez lanzó desde sus redes sociales una propuesta de combate a 12 rounds con fecha tentativa para septiembre de 2027 en el Estadio Azteca. El reto surgió en el contexto de una posible pelea de retiro para Álvarez, aunque el campeón no ha aceptado el desafío ni ha anunciado oficialmente su retiro.

Ante la prensa, el Junior compartió su reacción ante el reto que lanzó su hermano y descalificó la propuesta pues aseguró que son “puras tontadas”, una propuesta sin sentido.

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El excampeón de peso medio del CMB —título que obtuvo en junio de 2011— dejó claro que el nivel de Canelo Álvarez hace inviable la propuesta de su hermano. El boxeador consideró que la idea carece de sentido y calificó el planteamiento como “puras tontadas”.

Eso son puras tontadas, la verdad. No tiene sentido. No hay sentido en este tipo de cosas. Hoy cualquiera puede publicar lo que quiera”, declaró Julio César Chávez Jr., quien puso en duda que la propuesta de su hermano pueda trasladarse de las palabras a los hechos.

El peleador mexicano conquistó el cinturón CMB de las 168 libras
El peleador mexicano conquistó el cinturón CMB de las 168 libras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y es que, a pesar de ser de la misma edad, la manera en que ambos llevaron su carrera en el box profesional provocó esta reacción del Junior. Recordó la ocasión en la que peleó contra él y en tono de broma expuso: “Mejor pelearía yo una revancha con Canelo que pelear mi hermano Omar”, afirmó, y de inmediato puso en perspectiva sus propias posibilidades: “Ni siquiera yo me atrevería ahorita a retarlo por las condiciones en las que está”.

Sobre la trayectoria de Álvarez, Chávez Jr. reconoció que el tapatío ha sabido ganar sus peleas de forma contundente y que el boxeo se ha vuelto cada vez más comercial. “El Canelo creo que ha hecho lo que necesita ganar, para ganar y ganar las peleas claras. Entonces, lo ha hecho bien”, comentó.

Chávez Jr. no descarta una revancha con Saúl Álvarez

Pese a su escepticismo ante la propuesta de Omar, Julio César Chávez Jr. no cerró la puerta a volver a medirse con Canelo en el futuro. “No me descarto y me gustaría que le fuera bien, pero la verdad son cosas totalmente diferentes”, sostuvo. Para Chávez Jr., la distancia entre anunciar un combate en redes sociales y concretarlo sobre el ring es enorme. “No es lo mismo decir que hacer”, concluyó.

FILE PHOTO: ON THIS DAY -- May 6 May 6, 2017 BOXING - Canelo Alvarez and Julio Cesar Chavez Jr. exchange punches during their catchweight bout at the T-Mobile Arena. A 4-to-1 favourite, Alvarez cut Chavez open in the third round to take control of the fight before winning a unanimous points victory. The Mexican's next fight against faced Gennady Golovkin ended in a draw, but he won the rematch to become the WBA supermiddleweight, WBC middleweight and IBF middleweight champion. Joe Camporeale-USA TODAY Sports/File photo
Chávez Jr. acepta que Canelo es el mejor del box actual (Joe Camporeale-USA TODAY Sports/File photo via Reuters)

Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Canelo dominó el combate de principio a fin. Neutralizó la ventaja de estatura y alcance de Chávez Jr., quien mostró poca respuesta ofensiva. En el tercer round comienza a sangrar de la nariz; más adelante presenta inflamación en el ojo izquierdo.

Los tres jueces entregan tarjetas idénticas de 120-108, es decir, dan los 12 episodios a favor de Álvarez. Canelo ganó por decisión unánime en una pelea pactada en 164.5 libras. Tras el combate, Álvarez llamó al ring a Gennady Golovkin y quedó anunciado su duelo de septiembre de 2017.

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