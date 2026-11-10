Quién es Benicia Zúñiga, la nueva ‘esposa’ de Alfredo Adame con quien el actor busca recuperar a sus hijos (Foto: Instagram/Alfredo Adame)

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Alfredo Adame formalizó una unión simbólica con la empresaria Benicia Zúñiga mediante un ritual de Feng Shui y anunció que buscó retomar el contacto con sus tres hijos, de quienes permaneció distanciado desde 2017. La ceremonia se realizó en un jardín, frente a personas cercanas, y el actor sostuvo que el noviazgo modificó su postura frente a los conflictos familiares que arrastró tras su divorcio de Mary Paz Banquells.

Benicia Zúñiga Portilla trabajó en el transporte de carga agrícola

Benicia Zúñiga Portilla fue una empresaria mexicana que mantuvo la mayor parte de su vida fuera de los reflectores. Su nombre cobró notoriedad por su relación con Alfredo Adame y por ser madre del influencer y conductor Fernando Lozada.

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Su actividad profesional estuvo relacionada con el transporte de carga. La empresaria se dedicó al traslado de productos agrícolas, entre ellos azúcar y melaza, hacia distintos puntos del país.

Debido a que no desarrolló una carrera dentro del espectáculo, existieron pocos datos públicos sobre su edad, su formación académica y otros aspectos de su vida privada. Usuarios de redes sociales calcularon que habría tenido alrededor de 68 años, aunque ella no confirmó esa información.

Zúñiga también contó con conocimientos sobre lenguas antiguas, entre ellas el arameo. Ese tema habría formado parte de las conversaciones que sostuvo con Adame durante los primeros encuentros de la pareja.

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La empresaria fue madre de tres hijos: Fernando, Carlos y Manuela. Fernando Lozada fue el integrante más conocido públicamente por su participación en programas de televisión y por su actividad como creador de contenido.

Benicia Zúñiga Portilla trabajó en el transporte de carga agrícola (Captura de pantalla )

Fernando Lozada organizó la comida entre Alfredo Adame y su madre

El inicio del romance entre Benicia Zúñiga y Alfredo Adame estuvo vinculado con la amistad que el actor mantuvo con Fernando Lozada. Ambos coincidieron en La Casa de los Famosos de Telemundo y conservaron el contacto después de su participación en el programa.

Adame contó que Lozada le mencionó en distintas ocasiones que su madre quería conocerlo. Los intentos por organizar una reunión no prosperaron durante varios meses debido a las agendas de ambos.

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El encuentro ocurrió cuando Fernando Lozada invitó al actor a una comida familiar. De acuerdo con el relato de Adame, la conversación con Benicia fluyó desde ese momento y ambos detectaron afinidades personales.

La reunión también se habría retrasado porque Zúñiga realizó actividades académicas en Italia. A su regreso a México, Lozada organizó el encuentro que derivó en las primeras salidas entre su madre y el conductor.

Días después de aquella comida, Adame volvió a invitar a Benicia Zúñiga a salir. La pareja acudió más tarde a una entrega de premios, donde comenzó a aparecer públicamente ante medios y seguidores.

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El actor describió a la empresaria como una mujer educada, culta e inteligente. Adame señaló que el vínculo cambió su percepción luego de haber sostenido, en ocasiones anteriores, que ya no creía en el amor.

Alfredo Adame y Benicia Zúñiga realizaron un ritual de Feng Shui

La pareja formalizó su compromiso con una ceremonia simbólica basada en elementos del Feng Shui. El acto ocurrió al aire libre, en un jardín preparado con flores, velas encendidas, granos de sal y piezas minerales.

Durante el ritual, Adame y Zúñiga recibieron cuarzos con la mano izquierda y realizaron ejercicios de respiración. La dinámica buscó representar tranquilidad, equilibrio y el inicio de una etapa compartida.

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La sal se utilizó como un elemento para dejar atrás lazos con el pasado y enfocar la energía en el presente. La ceremonia terminó con una lluvia de pétalos de rosa sobre la pareja, como símbolo de afecto y prosperidad.

Adame intercambió palabras de compromiso con Benicia Zúñiga frente a los asistentes. Al recibir los elementos de la ceremonia, el actor expresó: “Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”.

Fernando Lozada organizó la comida entre Alfredo Adame y su madre (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La unión no representó un matrimonio civil. Se trató de un compromiso simbólico, aunque Adame sostuvo que ambos contemplaron compartir una residencia definitiva en las semanas siguientes.

El conductor dijo que la relación se diferenció de sus romances anteriores porque no necesitó aparentar una posición económica o adoptar actitudes para conquistarla. “Con ella no tuve que andar haciendo el juego del conquistador, el juego del pretencioso, el juego del presumido, a ver cuánto valgo”, afirmó.

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Adame también habló de la preparación y la forma de pensar de Zúñiga. “Es culta, es preparada, tiene mundo, pero sobre todo tiene valores, principios, escrúpulos y una filosofía de vida que nunca había encontrado”, sostuvo.

Alfredo Adame buscó acercarse a Diego, Alejandro y Sebastián

El actor vinculó su nueva relación con el propósito de restablecer comunicación con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, nacidos durante su matrimonio con Mary Paz Banquells.

Adame estuvo casado por primera vez con la actriz colombiana Diana Golden. La unión comenzó en 1988 y terminó en 1990. En 1992 contrajo matrimonio con Banquells, con quien permaneció cerca de 25 años.

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El divorcio entre Adame y Mary Paz Banquells concluyó en 2017. A partir de ese proceso, el distanciamiento entre el conductor y sus tres hijos se profundizó hasta convertirse en una ruptura pública que se prolongó durante casi una década.

El actor sostuvo que durante años mantuvo una “coraza” emocional. Tras su relación con Zúñiga, afirmó que buscó dejar atrás resentimientos para intentar un diálogo directo con los jóvenes.

Los conflictos familiares incluyeron acusaciones públicas. Adame afirmó que recibió información de su chofer sobre presuntos ingresos de sus hijos a su casa para retirar objetos de valor y venderlos. Esa versión no contó con una resolución judicial expuesta en la información disponible.

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El conductor también responsabilizó a su exesposa de influir en la distancia con sus hijos. Adame sostuvo que, tras los cambios económicos y personales derivados de la separación, los jóvenes comenzaron a apartarse de él.

Las diferencias con Sebastián Adame también escalaron en medios y redes sociales. El actor cuestionó declaraciones de su hijo menor, así como la difusión de su número telefónico y otros episodios que incrementaron el conflicto entre ambos.

Adame afirmó en distintas ocasiones que sus hijos solo se acercaron por asuntos económicos, como gastos universitarios, viajes o celulares. Esas declaraciones derivaron en que el conductor hablara de desheredarlos y retirarles su apellido.

Alfredo Adame buscó acercarse a Diego, Alejandro y Sebastián (Foto: Instagram)

Fernando Lozada bromeó con la posibilidad de llamar “papá” al actor

Fernando Lozada tomó con humor el noviazgo de su madre con Alfredo Adame. Cuando comenzaron a circular fotografías de la pareja, el influencer dejó comentarios positivos en publicaciones del actor.

Lozada también bromeó con la posibilidad de comenzar a llamar “papá” a Adame. La relación previa entre ambos facilitó el acercamiento familiar y abrió paso a que Benicia Zúñiga apareciera fuera del círculo de seguidores que ya la conocía por las publicaciones de su hijo.

Mientras Fernando Lozada participó en la segunda temporada de La Granja VIP, la relación de su madre con Alfredo Adame mantuvo la atención pública. El actor sostuvo que su siguiente objetivo fue buscar el reencuentro con Diego, Alejandro y Sebastián tras nueve años de conflictos familiares.