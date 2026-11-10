México

Tepa Metal Fest: sujeto armado dispara al aire y obliga a cancelar el festival en Jalisco

La organización confirmó que no hubo personas lesionadas tras las detonaciones registradas y anunció que colabora con autoridades para esclarecer lo sucedido

Strike Master
Un hombre ajeno a la escena metalera dispara varias veces al aire durante el concierto de Strike Master en Tepatitlán, Jalisco. (Captura de pantalla Facebook Strike Master / Ledbarg Gutiérrez)
Guardar

Un sujeto armado disparó al aire durante el Tepa Metal Fest en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la noche del sábado 7 de noviembre, mientras la banda Strike Master tocaba en el escenario principal. El hecho obligó a cancelar de forma anticipada la primera edición del festival, minutos antes de los actos estelares, sin que se reportaran personas heridas.

Cerca de 500 asistentes de distintos estados del país acudieron a la Terraza Alameda para presenciar el evento, organizado por Legión Records. El festival reunía a bandas como Karny, Absia y Strike Master, agrupaciones con trayectoria en la escena metalera mexicana.

PUBLICIDAD

Un hombre ajeno a la escena disparó varias veces al aire

De acuerdo con el testimonio de Francisco “Colonel” Camou, vocalista y líder de Strike Master, el ataque ocurrió mientras la banda interpretaba “A Drop of Hell”, dentro del set por el aniversario de su álbum Love For The Massacre. “Oigo los primeros dos balazos, así pac, pac, pero los oí como que muy secos (...) Y ya luego levanta el arma ese güey y hasta vi los flashazos, fueron como cinco”, relató Camou en una transmisión en vivo a través de Facebook.

El músico describió que el sujeto disparó un total de siete tiros y que la escena generó estampida entre el público. “Y pues lo siguiente es la escena que difícilmente uno va a olvidar, ¿no? Ver a la gente corriendo así en masa hacia afuera del recinto”, señaló. El guitarrista precisó que entre los asistentes había familias completas con menores de edad.

PUBLICIDAD

Tepa Metal Fest
El vocalista de Strike Master relató cómo su banda abandonó el escenario tras escuchar siete disparos durante su presentación y describe la estampida que provocó pánico entre familias con menores presentes. (Facebook Tepa Metal Fest)

La organización confirma que no hubo personas lesionadas

A través de un comunicado, Legión Records reconoció lo ocurrido como “un hecho lamentable, donde una persona ajena a la escena realizó detonaciones de un arma, provocando momentos de angustia entre las personas que se encontraban disfrutando el evento”. El texto añade que, “afortunadamente no hubo personas lesionadas”.

La organización señaló que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos y anunció una revisión de los protocolos de seguridad implementados durante el festival. “Asumimos el compromiso de revisar lo sucedido, evaluar los protocolos implementados y los servicios de seguridad involucrados”, indica el comunicado.

El mensaje subraya que “la violencia no tiene cabida en el Tepa Metal Fest” y que el proyecto nació “por la pasión de la música, de la unión de la comunidad y del deseo de ofrecer un espacio de convivencia donde todas las personas puedan disfrutar libremente y con respeto”.

Tepa Metal Fest
Legión Records lamentó el ataque armado que canceló el certamen minutos antes del cierre y asegura que revisará los protocolos de seguridad implementados junto con los cuerpos policiacos del estado. (Facebook Tepa Metal Fest)

El vocalista de Strike Master insistió en que el agresor no pertenecía a la escena del metal ni al público habitual del género. “No era alguien de la escena, no era alguien perteneciente al ecosistema metalero”, afirmó. Según su relato, el hombre vestía una chamarra blanco con negro y fue visible en videos grabados por asistentes mientras cortaba cartucho.

Camou relató que, tras los disparos, la banda bajó el equipo del escenario y se dirigió hacia la salida trasera del recinto. En ese trayecto se topó con un elemento de la policía estatal que ingresaba al lugar. “Arriba las manos, que se vean visibles”, recordó haberle dicho al grupo antes de que el oficial bajara el arma al confirmar que no representaban una amenaza.

Para el vocalista, el hecho marcó el fin del proyecto en su primera edición, pese a que no hubo pérdidas humanas ni materiales. “Sí murió algo, se muere un festival que iba en desarrollo, que solo tenía que hacer correcciones pa’ la siguiente edición”, expresó.

El músico también se refirió a las críticas sobre la seguridad del evento. “Yo nunca vi lo que era la entrada ni cómo estaba el protocolo de seguridad, pero si van a llegar unos c*br*n*s con un arma y no tienen que ver con el metal, iba a acabar o matando a seguridad o a gente”, sostuvo.

El músico remarcó que el incidente no debe interpretarse como un ataque armado o un enfrentamiento entre grupos. “En este caso, no fue un ataque, no fue un atentado, no fue un enfrentamiento”, dijo, y atribuyó los disparos a una persona que, según su percepción, podría haber estado bajo el efecto de sustancias al momento de abrir fuego dentro del recinto.

Temas Relacionados

Strike MastermetalJaliscomexico-noticiasConciertos en Méxicomexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

El local llevaba apenas 30 días de operación cuando la Marina selló sus puertas tras detener al presunto líder de "Los Rs" del CJNG junto con otras 20 personas

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Franeleros en Coyoacán: vecinos denuncian cobros diarios, cristalazos y extorsiones por estacionarse en la calle

Robos a vehículos y amenazas se suman a las quejas de los habitantes de Coyoacán

Franeleros en Coyoacán: vecinos denuncian cobros diarios, cristalazos y extorsiones por estacionarse en la calle

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Cuatro integrantes de la agrupación fueron arrestados durante el operativo en el restaurante Sabea, en Zapopan

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Captan a alcaldesa morenista de Chiautempan en zona VIP y aparente estado de ebriedad en concierto de Grupo Firme

Blanca Estela Angulo Meneses fue captada en videos brindando en el palenque de la Feria de Ferias de Tlaxcala

Captan a alcaldesa morenista de Chiautempan en zona VIP y aparente estado de ebriedad en concierto de Grupo Firme

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

La décima semana del reality arranca con una nominada directa

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Desarticulación de los Rs, quién hereda su narcopoder detrás del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Grettell Valdez reacciona a la detención de Inés Gomez Mont y revela si aún tiene relación con ella

Yule Fest 2026 en La Marquesa: cuánto cuesta, cuándo es y qué actividades habrá durante el festival medieval de Navidad

Mamá de Gala Montes responsabiliza a Beba por el distanciamiento de su familia: “Fue la que inició todo”

DEPORTES

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

De la mano de Turki Alalshikh, Eddy Reynoso alista regreso de Canelo Álvarez con más peleas en 2027

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso