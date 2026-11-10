Tepa Metal Fest: sujeto armado dispara al aire y obliga a cancelar el festival en Jalisco

Un hombre ajeno a la escena metalera dispara varias veces al aire durante el concierto de Strike Master en Tepatitlán, Jalisco. (Captura de pantalla Facebook Strike Master / Ledbarg Gutiérrez)

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Un sujeto armado disparó al aire durante el Tepa Metal Fest en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la noche del sábado 7 de noviembre, mientras la banda Strike Master tocaba en el escenario principal. El hecho obligó a cancelar de forma anticipada la primera edición del festival, minutos antes de los actos estelares, sin que se reportaran personas heridas.

Cerca de 500 asistentes de distintos estados del país acudieron a la Terraza Alameda para presenciar el evento, organizado por Legión Records. El festival reunía a bandas como Karny, Absia y Strike Master, agrupaciones con trayectoria en la escena metalera mexicana.

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Un hombre ajeno a la escena disparó varias veces al aire

De acuerdo con el testimonio de Francisco “Colonel” Camou, vocalista y líder de Strike Master, el ataque ocurrió mientras la banda interpretaba “A Drop of Hell”, dentro del set por el aniversario de su álbum Love For The Massacre. “Oigo los primeros dos balazos, así pac, pac, pero los oí como que muy secos (...) Y ya luego levanta el arma ese güey y hasta vi los flashazos, fueron como cinco”, relató Camou en una transmisión en vivo a través de Facebook.

El músico describió que el sujeto disparó un total de siete tiros y que la escena generó estampida entre el público. “Y pues lo siguiente es la escena que difícilmente uno va a olvidar, ¿no? Ver a la gente corriendo así en masa hacia afuera del recinto”, señaló. El guitarrista precisó que entre los asistentes había familias completas con menores de edad.

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El vocalista de Strike Master relató cómo su banda abandonó el escenario tras escuchar siete disparos durante su presentación y describe la estampida que provocó pánico entre familias con menores presentes. (Facebook Tepa Metal Fest)

La organización confirma que no hubo personas lesionadas

A través de un comunicado, Legión Records reconoció lo ocurrido como “un hecho lamentable, donde una persona ajena a la escena realizó detonaciones de un arma, provocando momentos de angustia entre las personas que se encontraban disfrutando el evento”. El texto añade que, “afortunadamente no hubo personas lesionadas”.

La organización señaló que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos y anunció una revisión de los protocolos de seguridad implementados durante el festival. “Asumimos el compromiso de revisar lo sucedido, evaluar los protocolos implementados y los servicios de seguridad involucrados”, indica el comunicado.

El mensaje subraya que “la violencia no tiene cabida en el Tepa Metal Fest” y que el proyecto nació “por la pasión de la música, de la unión de la comunidad y del deseo de ofrecer un espacio de convivencia donde todas las personas puedan disfrutar libremente y con respeto”.

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Legión Records lamentó el ataque armado que canceló el certamen minutos antes del cierre y asegura que revisará los protocolos de seguridad implementados junto con los cuerpos policiacos del estado. (Facebook Tepa Metal Fest)

El vocalista de Strike Master insistió en que el agresor no pertenecía a la escena del metal ni al público habitual del género. “No era alguien de la escena, no era alguien perteneciente al ecosistema metalero”, afirmó. Según su relato, el hombre vestía una chamarra blanco con negro y fue visible en videos grabados por asistentes mientras cortaba cartucho.

Camou relató que, tras los disparos, la banda bajó el equipo del escenario y se dirigió hacia la salida trasera del recinto. En ese trayecto se topó con un elemento de la policía estatal que ingresaba al lugar. “Arriba las manos, que se vean visibles”, recordó haberle dicho al grupo antes de que el oficial bajara el arma al confirmar que no representaban una amenaza.

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Para el vocalista, el hecho marcó el fin del proyecto en su primera edición, pese a que no hubo pérdidas humanas ni materiales. “Sí murió algo, se muere un festival que iba en desarrollo, que solo tenía que hacer correcciones pa’ la siguiente edición”, expresó.

El músico también se refirió a las críticas sobre la seguridad del evento. “Yo nunca vi lo que era la entrada ni cómo estaba el protocolo de seguridad, pero si van a llegar unos c*br*n*s con un arma y no tienen que ver con el metal, iba a acabar o matando a seguridad o a gente”, sostuvo.

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El músico remarcó que el incidente no debe interpretarse como un ataque armado o un enfrentamiento entre grupos. “En este caso, no fue un ataque, no fue un atentado, no fue un enfrentamiento”, dijo, y atribuyó los disparos a una persona que, según su percepción, podría haber estado bajo el efecto de sustancias al momento de abrir fuego dentro del recinto.