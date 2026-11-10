Tarjeta Violeta aumentará a 130 mil beneficiarias en Baja California: requisitos y apoyos

Una beneficiaria sostiene la Tarjeta Violeta frente a un cartel del programa social promovido por la administración de Marina del Pilar. (Secretaría del Bienestar Baja California)

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que la Tarjeta Violeta pasará de 100 mil a 130 mil beneficiarias en 2027. La meta es alcanzar la cobertura total de madres autónomas en situación de vulnerabilidad en la entidad.

El anuncio formó parte del Quinto Informe de Gobierno de la mandataria, realizado en Mexicali, donde también presentó compromisos en materia educativa, de seguridad e infraestructura.

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Tarjeta Violeta Gobierno de Baja California (Redes sociales)

Tarjeta Violeta: de 100 mil a 130 mil beneficiarias

La Tarjeta Violeta es un programa social del Gobierno de Baja California que entrega 2,600 pesos de forma bimestral a madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad. Para 2027, la cobertura crecerá de 100 mil a 130 mil beneficiarias, lo que incorporará a 30 mil madres autónomas adicionales a la red de respaldo.

Ávila Olmeda precisó que el programa ya beneficia de manera indirecta a más de 223 mil hijas e hijos de las mujeres inscritas. El apoyo también acompaña a quienes estudian o concluyeron la preparatoria y la universidad.

Además del apoyo económico, el programa incluye talleres de oficios y, de forma complementaria, el esquema de transporte violeta, con el que se han impulsado traslados gratuitos para más de 350 mil mujeres que se movilizan para trabajar, estudiar o atender su vida cotidiana.

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Requisitos para solicitar la Tarjeta Violeta

Para acceder al programa, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mamá jefa de familia o tutora de menores a cargo. Tener entre 18 y 59 años 11 meses. Tener hijas o hijos, o dependientes económicos, menores de 21 años. No contar con pareja. Contar con domicilio en Baja California.

Diferencia entre los programas sociales Tarjeta Rosa y Tarjeta Violeta (Foto: Secretaría de Bienestar/Foto: X: @comienzogente)

Documentos necesarios para el trámite

La documentación que debe presentarse para el registro es la siguiente:

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del Instituto Nacional Electoral (INE), con domicilio en Baja California. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Copia de acta de nacimiento de los dependientes económicos menores de 21 años. Copia de comprobante de ingreso menor a 15 mil pesos mensuales (en caso de contar con forma de comprobarlo). Copia de comprobante de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años.

En el caso de tutoras que tengan menores a su cargo sin parentesco consanguíneo directo, se suman dos documentos adicionales:

Copia de constancia expedida por autoridad competente, como la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un juez de lo familiar o la Fiscalía para la Atención de Menores, en caso de que la responsable no sea madre, abuela, hermana o tía consanguínea. Copia de constancia del Centro de Adicciones, en caso de estar bajo tratamiento de rehabilitación, con firma del encargado y sello de la institución.

La Secretaría de Bienestar de Baja California convoca a talleres de peluquería y cuidados geriátricos en Tijuana mediante el programa Tarjeta Violeta. (Beneficios de la tarjeta Violeta BC)

Pasos para realizar el trámite

El registro se realiza de forma presencial en los Centros Integradores del Bienestar y en las delegaciones de la Secretaría de Bienestar ubicadas en los siete municipios del estado. Los pasos son:

Acudir a los espacios asignados para el registro con la documentación completa. Realizar la entrevista y el llenado del Formato Único junto con personal de la Secretaría de Bienestar. Esperar la evaluación de la solicitud por parte del personal correspondiente. Recibir notificación telefónica en caso de aprobación, para acudir a recoger la tarjeta.

El trámite no tiene costo y el organismo cuenta con un plazo de tres meses para prevenir a la solicitante en caso de documentación incompleta. Las convocatorias de registro se publican de forma periódica a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

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Duplicarán recursos de la Beca Corazón de Cimarrón

La mandataria confirmó que se duplicarán los recursos destinados a la Beca Corazón de Cimarrón, con el objetivo de cubrir en 2027 el pago de inscripción de las y los estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Ávila Olmeda recordó que este programa, anunciado durante su cuarto informe de gobierno, ya entregó más de 47 mil apoyos en dos semestres. La finalidad, explicó, es que las dificultades económicas no impidan a las juventudes continuar su formación profesional.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sostiene una carpeta con documentos firmados desde un podio durante un acto oficial. (Secretaría del Bienestar Baja California)

Reforma para adelantar el retiro de policías

Para reconocer el trabajo de quienes protegen a las familias, la gobernadora anunció que presentará al Congreso del Estado una iniciativa para que las y los policías puedan acceder a su pensión cinco años antes.

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“Propondremos reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California para reducir los requisitos actuales de 30 a 25 años de servicio, con entrada en vigor a partir del año 2028”, detalló.

Obras de agua e infraestructura

La mandataria destacó los avances del Gobierno del Agua y señaló que la planta desalinizadora de Playas de Rosarito ya está en construcción, con una inversión conjunta con el Gobierno de México superior a 15 mil 600 millones de pesos. La obra permitirá aumentar hasta 45% la disponibilidad de agua para la Zona Costa.

Ávila Olmeda reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar esta obra y otros proyectos estratégicos para Baja California. Durante estos cinco años, agregó, se han impulsado más de 100 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

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En materia vial, resaltó las acciones de Respira en los siete municipios, así como Respira en tu Colonia y Calles Seguras, programas orientados a mejorar los traslados y acercar la pavimentación a las comunidades. También mencionó el Viaducto Elevado de Tijuana y las obras de conexión hacia Otay II.

El balance incluyó el arranque del proyecto del Puerto Punta Colonet, con una inversión inicial anunciada de 41 mil millones de pesos en infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria. La obra permitirá conectar al sur de Baja California con las rutas comerciales del Pacífico y generar empleos en la región.

Balance de inversión pública

La gobernadora reportó más de 61 mil 584 millones de pesos de inversión pública con recursos estatales, una cifra que calificó superior a la inversión de las últimas tres administraciones juntas. Al sumar los recursos federales, señaló, se prevé cerrar 2026 con 200 mil millones de pesos en obras, proyectos y equipamiento.

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“Nos correspondió vivir una transición nacional con el respaldo de dos gobiernos de México. Ha sido un honor para mí gobernar el estado donde nací”, declaró Ávila Olmeda, quien agradeció el acompañamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Sheinbaum.

La mandataria subrayó que estos resultados se sostienen en una administración que ha permitido atender deudas heredadas y cumplir con las aportaciones a la UABC, las participaciones a los ayuntamientos, los salarios del magisterio y de las y los trabajadores del Estado, así como las pensiones y jubilaciones.

“El orden financiero nos ha permitido atender deudas del pasado, responder a las necesidades del presente y financiar las condiciones del futuro. Su verdadero valor está en las escuelas, el agua, la seguridad y el respaldo que reciben nuestras familias”, expresó.

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