Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

El delantero francés detalla en una entrevista con The Athletic que priorizó la estabilidad de su familia al salir de México. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Allan Saint-Maximin dejó al América de la Liga MX a finales de enero de 2026, tras una estancia de pocos meses, después de que sus hijos sufrieran comentarios y exclusiones racistas en la escuela. La abrupta salida de Coapa causó una serie de especulaciones y comentarios sobre el rendimiento del francés con las Águilas, pero posteriormente explicó que priorizó la estabilidad de su familia.

A casi 10 meses de aquella situación, el delantero relató los hechos en una entrevista con The Athletic y explicó que decidió salir de México para proteger a su familia. Saint-Maximin señaló que el problema afectó a sus hijos durante el periodo en que vivieron en México. El jugador, ahora en Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS), dijo que los episodios fueron reiterados y que el Club América acompañó a su familia, aunque no logró detener las agresiones.

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El futbolista de 29 años es padre de cuatro hijos y había vivido en seis países en los tres años previos a su llegada a Estados Unidos. La estabilidad familiar fue uno de los factores que consideró al firmar por tres temporadas con Charlotte FC.

El respaldo de la directiva del Club América resulta insuficiente para detener las agresiones contra los menores. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las burlas alcanzaron a su hijo menor en la escuela

El caso que más preocupó al francés fue el de su hijo Dayde, de siete años. El niño aún no comprendía plenamente el español y atribuía las risas de sus compañeros a la ropa que usaba, sin identificar que los comentarios estaban relacionados con el color de su piel.

“Mis hijos sufrieron varias cosas, no solo una vez, sino muchas. Intentaron acosarlos y les dijeron cosas muy hirientes por el color de su piel, y por eso se convirtió en un gran problema”, declaró Saint-Maximin a The Athletic.

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Dayde tiene dos hermanas, Lyana, de 10 años, y Ninhia, de nueve. Según relató su padre, el menor comenzó a rechazar ciertas prendas luego de las reacciones de otros niños. “Él decía: ‘Se ríen de mi ropa’. Y decía: ‘No, no quiero ponerme esto’”, contó el jugador.

Saint-Maximin recordó la conversación en la que le explicó a su hijo el motivo de las burlas: “Hijo mío, no se referían a tu ropa, se referían a tu piel. Y se burlaban porque no tienes el mismo color de piel que ellos”.

Allan Saint-Maximin deja al América de la Liga MX tras los actos de discriminación racial que sufren sus hijos en la escuela. (Instagram / @st_maximin)

El extremo también afirmó que algunos niños se negaron a jugar con Dayde por su color de piel. Para el exfutbolista de las Águilas, esos hechos hicieron inviable mantener a su familia en México.

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El respaldo del América no evitó la salida de la familia

Saint-Maximin agradeció el apoyo que recibió de la directiva del América, pero explicó a The Athletic que los incidentes continuaron. Dijo que su decisión respondió a la necesidad de evitar que sus hijos normalizaran el maltrato.

“Hay que tomar cartas en el asunto, hay que decidir, y la mía fue mudarme, porque no quería que esto sucediera ni que mis hijos pensaran: ‘Tenemos que aceptar esto’”, afirmó.

El jugador precisó que su salida no fue un rechazo a México. Expresó que conserva una valoración positiva del país y que su familia se sentía cómoda antes de los episodios en la escuela.

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“Fue difícil porque México era uno de los mejores lugares que he visitado, y mi familia se sentía muy bien allí. Pero a veces suceden cosas y no te queda otra opción”, explicó a The Athletic.

También sostuvo que el racismo no se limita a México y que habría actuado de la misma forma si sus hijos hubieran enfrentado agresiones similares en Francia, Arabia Saudita o Estados Unidos.

“Esto pasa en todos los países, no solo en México. No se puede aceptar. Si esto ocurriera en Francia, Arabia Saudita o Estados Unidos, tomaría exactamente la misma decisión. Tenía que dar un paso al frente y tomar esta decisión por mi familia”, dijo.

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Saint-Maximin aclara que su partida no representa un rechazo hacia México, país del que mantiene una opinión positiva. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Saint-Maximin busca estabilidad con Charlotte FC

Tras dejar México, Saint-Maximin volvió a Francia para jugar con el Lens antes de incorporarse a Charlotte FC. En su conversación, indicó que la posibilidad de dar mayor continuidad a la vida de sus hijos influyó en su decisión de jugar en Estados Unidos.

El francés firmó un contrato de tres temporadas con el club estadounidense y manifestó su intención de prolongar su estancia. “No hay mejor lugar que Estados Unidos para los niños, el sueño americano”, afirmó.

La salida del América se produjo después de que denunciara públicamente actos racistas contra sus hijos. En la entrevista con The Athletic, explicó por primera vez con mayor detalle cómo esos episodios influyeron en la decisión de trasladar a su familia.

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El fichaje bomba que ilusionó a Coapa

La llegada de Saint‑Maximin fue celebrada por la afición y directiva, pues se convirtió en una de las adquisiciones más importantes de las transferencias de invierno. Llegó procedente del Newcastle, con experiencia en la Premier League, aterrizó en México con un contrato millonario y cláusulas especiales que lo diferenciaban del resto del plantel.

Costo del fichaje: alrededor de 11.5 millones de dólares .

Contrato inicial: hasta 2027, aunque se rompió en enero de 2026.

Condiciones especiales: viajes en primera clase, hospedaje en suites exclusivas y salario cercano a 4 millones de dólares.