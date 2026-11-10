Paola Dalay aparece como Christian Nodal y sorprende con broma sobre su agenda amorosa

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Paola Dalay bromeó sobre Christian Nodal en una historia de Instagram después de recibir un comentario sobre su vida sentimental tras su separación de José Eduardo Derbez.

La influencer compartió un montaje en el que apareció caracterizada como el cantante y respondió con humor a la posibilidad de iniciar una nueva relación.

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La publicación retoma una pregunta que recibió mediante la dinámica de respuestas en sus historias. Aunque Paola Dalay no hizo una declaración directa sobre Nodal ni confirmó detalles adicionales de su situación sentimental, usó una imagen intervenida para hacer una comparación en tono de broma.

La creadora de contenido reaccionó así a un mensaje que decía: “El día q por fin me divorcie si voy a tener novio y q arda el mundo jaja muy bien por ti”. La respuesta de Dalay fue un montaje con estética inspirada en Christian Nodal, acompañado por una frase que presentó como una broma.

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Paola Dalay respondió con un montaje inspirado en Christian Nodal

En la historia, Paola Dalay compartió una imagen en la que su rostro fue colocado sobre una fotografía con elementos asociados a la imagen pública de Christian Nodal: sombrero negro, tatuajes visibles y accesorios.

Sobre el montaje se lee “Paola Nodal”, una frase que sugiere una comparación humorística con el cantante. La influencer añadió: “Yo te organizo la agenda amiga”, seguida de emojis de risa y guiño.

Dalay aclaró el tono de su respuesta con otro mensaje: “no es cierto, es bromita”. Con ello, la publicación no presentó planes concretos sobre una nueva relación ni anunció alguna cita o romance.

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El contenido llegó después de que la influencer confirmara el fin de su relación con José Eduardo Derbez. Desde entonces, su vida amorosa ha sido objeto de especulaciones y comentarios de usuarios en redes sociales.

La historia se centró en la reacción a una seguidora que respaldó la idea de que una mujer pueda rehacer su vida sentimental tras una ruptura. Paola Dalay eligió responder con una referencia a una de las figuras más comentadas de la música mexicana por su historial reciente de relaciones públicas.

Christian Nodal y su relación con Ángela Aguilar

La alusión a Nodal ocurre meses después de que el cantante hablara con Adela Micha sobre el final de su relación con Cazzu y el posterior inicio de su romance con Ángela Aguilar.

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En esa conversación, Nodal ubicó el cierre de su vínculo con Cazzu el 8 de mayo. También relató que el 20 de mayo le informó a la artista argentina que salía con otra persona, aunque no le habría dicho que se trataba de Aguilar.

El cantante sostuvo que el 29 de mayo viajó a Roma con Ángela Aguilar y que allí celebraron una boda espiritual. Además, afirmó que se reencontró con ella el 14 de mayo, durante el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras.

Cazzu había dicho que conoció el romance entre Nodal y Ángela Aguilar al mismo tiempo que el público, a través de redes sociales. Esa declaración contrastó con el relato del cantante sobre la conversación que sostuvo con ella antes de que la relación se hiciera pública.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar posan junto a dos calabazas y utensilios de corte frente a una pared decorada con guirnaldas temáticas de Halloween. (Instagram: El Forajido)

El reporte también recordó que Nodal reconoció haber tenido una relación con Ángela Aguilar durante la pandemia, mediante videollamadas. Ese dato fue señalado como otro elemento que complejizó la línea de tiempo que el intérprete presentó sobre el vínculo.

La imagen compartida por Paola Dalay no hace referencia a Cazzu ni a Ángela Aguilar. Su broma se limita a utilizar la apariencia de Nodal y la idea de organizar una agenda sentimental para responder a la seguidora.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación

Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron públicamente que terminaron su relación. Ambos explicaron que la decisión no era reciente y descartaron que hubiera existido una infidelidad como causa de la ruptura.

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La influencer explicó que Tessa, la hija que tiene con el actor, se encontraba temporalmente con su padre mientras ella acondicionaba el departamento al que se mudó. Dalay indicó que, una vez que el lugar estuviera listo, la niña viviría con ella.

La expareja planteó que José Eduardo Derbez podrá convivir con su hija sin días ni horarios establecidos públicamente. Paola Dalay también negó que el actor tuviera intención de quitarle a la menor.

Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

Después de confirmarse la separación, Dalay habló de su acercamiento sentimental con el futbolista César Romo. La creadora de contenido sostuvo que ese vínculo surgió después de que concluyó su relación con José Eduardo Derbez.

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Las reacciones en redes sociales incluyeron críticas dirigidas a Paola Dalay por rehacer su vida. Esa conversación derivó incluso en publicaciones que cuestionaron la diferencia entre los elogios que recibe un padre por cuidar a su hija y los cuestionamientos hacia una madre por tener una nueva pareja.