Aguinaldo para pensionados del ISSSTE: a quién le toca y cuándo lo recibe

Una trabajadora orienta a una pareja de adultos mayores sobre gestiones administrativas en una oficina con el emblema del ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) paga el aguinaldo 2026 a sus pensionados en dos exhibiciones, pero el beneficio no aplica para todos: solo lo reciben quienes se jubilaron bajo el Régimen Décimo Transitorio, un esquema anterior a la reforma de 2007.

La primera parte del depósito coincide con El Buen Fin y se espera entre el 10 y el 15 de noviembre. La segunda llegará el 27 de noviembre, junto con la pensión de diciembre.

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Video histórico de referencias sobre pago de Aguinaldo para pensionados del ISSSTE

Cuándo se paga el aguinaldo del ISSSTE en 2026

El aguinaldo para pensionados del ISSSTE se entrega cada año en dos exhibiciones de 20 días de pensión, hasta completar 40 días. La primera corresponde a la primera quincena de noviembre; la segunda, al cierre de ese mismo mes, en coincidencia con el depósito de la mensualidad de diciembre.

Según el calendario oficial del instituto, publicado en enero de 2026, el periodo de la primera parte abarca del 1 al 15 de noviembre. Un decreto federal publicado el 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, precisó que la dispersión podrá comenzar a partir del martes 10 de noviembre.

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Esto no implica que todos los beneficiarios reciban el pago ese mismo día, pues la dispersión depende de los procedimientos administrativos de cada caso. El ISSSTE recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y a los movimientos de la cuenta bancaria registrada.

La segunda parte del aguinaldo está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026, fecha en la que también se deposita la pensión correspondiente a diciembre. Es decir, ese día los beneficiarios recibirán dos conceptos distintos en un solo movimiento bancario.

En resumen: los pensionados del ISSSTE bajo el Décimo Transitorio cobran su aguinaldo en dos pagos de 20 días de pensión cada uno, el primero entre el 10 y el 15 de noviembre y el segundo el 27 de ese mes, mientras que quienes están bajo el régimen de cuentas individuales no reciben esta prestación.

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(Foto: Twitter@ISSSTE_mx)

Quiénes tienen derecho al aguinaldo del ISSSTE

No todas las personas pensionadas por el ISSSTE acceden a esta gratificación. El derecho depende del régimen bajo el cual se otorgó la pensión. Estos son los grupos que sí califican:

Trabajadores que estaban activos al 31 de marzo de 2007 y optaron por permanecer en el Décimo Transitorio en lugar de migrar al régimen de cuentas individuales.

Jubilados y pensionados bajo ese mismo esquema, sin importar si la pensión es por vejez, cesantía o cualquier otra modalidad reconocida en dicho régimen.

Beneficiarios por viudez u orfandad , cuando la pensión que heredan proviene de alguien que estaba bajo el Décimo Transitorio. En estos casos, el monto se reparte de forma proporcional entre los derechohabientes.

Pensionados por Invalidez y por Riesgos del Trabajo , incluida la incapacidad parcial o total permanente, conforme a la Ley del ISSSTE.

Familiares derechohabientes con una pensión derivada del fallecimiento de un trabajador o pensionado, quienes conservan la gratificación que correspondía al titular original.

En cambio, quedan excluidos de este beneficio:

Quienes ingresaron al ISSSTE a partir del 1 de abril de 2007 .

Las personas que eligieron el Régimen de Cuentas Individuales en lugar del Décimo Transitorio.

Para saber con certeza si se tiene derecho a la prestación, el ISSSTE recomienda revisar la resolución de concesión de pensión, documento donde se especifica el régimen y las condiciones bajo las cuales fue otorgado el beneficio.

Una hoja de cálculo del aguinaldo, billetes en pesos mexicanos y una calculadora representan el proceso de pago de esta prestación laboral en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calcula el monto del aguinaldo

La Ley del ISSSTE no fija una cantidad igual para todos los pensionados. El monto depende de la cuota diaria reconocida en cada resolución pensionaria, lo que significa que dos personas con el mismo régimen pueden recibir cifras distintas.

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Para quienes están bajo el Décimo Transitorio, la fórmula de cálculo consiste en dividir la pensión mensual entre 30 para obtener la cuota diaria, y luego multiplicar ese resultado por 40, que es el total de días de aguinaldo reconocidos.

Un ejemplo ilustra el cálculo: una persona con una pensión mensual de 12,000 pesos obtendría un aguinaldo total de 16,000 pesos, repartido en dos pagos de 8,000 pesos cada uno.

En los casos de pensión por Invalidez o Riesgos del Trabajo, la gratificación equivale al mismo número de días que se otorga a los trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, pero calculado sobre la cuota diaria de la pensión correspondiente. Por eso el monto final puede variar incluso entre beneficiarios con el mismo tipo de pensión.

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Antes de hacer el cálculo, conviene confirmar que la pensión contempla la gratificación anual y cuántos días reconoce exactamente, ya que no todas las modalidades presentan las mismas condiciones.

Paso a paso para confirmar el pago y resolver dudas

Para los pensionados que buscan verificar si ya recibieron el depósito o resolver inconsistencias en el monto, el ISSSTE pone a disposición varios canales. Estos son los pasos recomendados:

Revisar la resolución de pensión. Este documento indica el régimen bajo el cual se otorgó el beneficio y si incluye el derecho al aguinaldo. Consultar el estado de cuenta bancario donde se recibe habitualmente la pensión, para verificar si el depósito ya se realizó y en qué fecha. Guardar el comprobante de pensión, que detalla los conceptos y montos pagados, de modo que sea posible distinguir entre la mensualidad regular y la gratificación anual. Ingresar a la Oficina Virtual del ISSSTE, plataforma digital del instituto donde se puede acceder a servicios relacionados con la pensión y consultar información actualizada. Llamar a ISSSTETEL, el canal telefónico de atención, al número 55 4000 1000, en caso de que el depósito no aparezca en la fecha esperada o si el monto recibido no coincide con lo calculado. Acudir a la subdelegación correspondiente si la duda persiste después de los pasos anteriores, para solicitar orientación directa y, de ser necesario, una constancia que confirme el régimen pensionario.

El instituto insiste en que los beneficiarios no deben asumir que recibirán automáticamente el mismo trato que otros pensionados, ya que las condiciones varían según el régimen y la fecha de ingreso al sistema. Por ello, revisar la documentación personal antes de hacer cualquier cálculo o reclamo resulta indispensable.

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Una caja de regalo con billetes de pesos mexicanos se encuentra junto a una calculadora y un cuaderno en una mesa decorada para la Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto de 40 días de Sheinbaum y otros beneficiarios

El aguinaldo de los pensionados del Décimo Transitorio se enmarca en una disposición más amplia. El decreto presidencial publicado el 23 de octubre en el DOF estableció una gratificación de hasta 40 días de sueldo o pensión para distintos grupos del sector público federal.

Además de los pensionados del ISSSTE bajo este régimen, el decreto incluye a:

Personal de base sujeto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado .

Personal de confianza, mandos medios y superiores, así como enlaces dentro de la estructura burocrática.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano , tanto en territorio nacional como en representaciones en el extranjero.

Militares en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Personas contratadas bajo el régimen de honorarios, siempre que sus servicios se cubran con recursos del capítulo de Servicios Personales.

Pensionados civiles y militares, pensiones de gracia y determinados deudos con pensión a cargo del ISSSTE o del erario federal.

Quedan fuera de este beneficio quienes están contratados bajo el régimen de honorarios especiales y el personal vinculado a convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos constitucionales autónomos, no quedan incorporados de forma automática y conservan la facultad de definir sus propios esquemas de pago.

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El esquema contrasta con el que aplica al sector privado, donde el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario, con fecha límite de pago antes del 20 de diciembre. Mientras tanto, los trabajadores que no cumplieron los 12 meses completos de servicio durante 2026 tendrán derecho a la parte proporcional del aguinaldo, según el tiempo efectivamente laborado.