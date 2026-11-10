Captura del R2: casi 24 horas en bar, retención de trabajadores y los videos del enfrentamiento a balazos en Jalisco

Una grabación muestra la movilización de fuerzas de seguridad en una avenida comercial del municipio de Zapopan, Jalisco. En las imágenes se observa el tránsito vehicular y a elementos uniformados desplazándose a pie por la vía pública. El despliegue formó parte de un operativo federal para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que dejó un saldo de personas heridas.

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La captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, dejó 20 detenidos tras un operativo de la Marina en un restaurante de Zapopan, Jalisco, donde el presunto líder de la célula “Los Rs”, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría permanecido por más 20 horas en el bar Sabea antes del enfrentamiento armado. El hombre resultó herido de bala y quedó hospitalizado bajo custodia federalal tras disparar a las fuerzas federales en donde un marino también quedó lesionado.

Informes de medios localñes como el Canal 44 y la sección de noticias de la Universidad de Guadalajara señalaron que Álvarez Ayala llegó al restaurante Sabea, ubicado entre las avenidas México y Terranova, en la colonia Narvarte de Guadalajara, alrededor de las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre. Permaneció acompañado por varias personas hasta el domingo.

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Personal del establecimiento le habría pedido que se retirara cerca del mediodía del 8 de noviembre, pero se negaron y la reunión continuó. La intervención de las fuerzas federales ocurrió alrededor de las 14:00 horas, luego de unas 20 horas de festejo.Y fue cerca de las 18 horas que sacaron a Rafel “R2″ en camilla para llevarlo a un hospital.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el ingreso de militares al restaurante y el momento en que comenzó el intercambio de disparos. Automovilistas que circulaban por la zona se alejaron mientras se desarrollaba el operativo.

Imágenes captadas en Zapopan, Jalisco, registran el despliegue de unidades tácticas blindadas de la Policía Estatal y el traslado en camilla de una persona lesionada bajo resguardo de elementos de seguridad, tras un enfrentamiento armado contra presuntos integrantes del crimen organizado.

Rafael “El R2” resultó herido durante el operativo en Zapopan

Rafael Álvarez Ayala habría intentado defenderse con una pistola calibre 10 milímetros. Recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en una pierna, durante el enfrentamiento con elementos navales y agentes federales.

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El presunto mando criminal salió del sitio en camilla después de las 17:30 horas del domingo. Después permaneció internado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en Jalisco, bajo vigilancia de marinos.

Un elemento de la Marina también resultó herido durante la balacera. Las autoridades no habían detallado su condición médica ni el estado de salud de Álvarez Ayala después de su ingreso al hospital.

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

La operación fue encabezada por la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, unidad especializada en intervenciones de alto riesgo. En el despliegue participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

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La detención dejó 20 personas a disposición de la FGR

El saldo de la operación ascendió a 20 capturas, incluido “El R2”. Inicialmente se informó sobre 19 detenidos, pero la cifra posterior incluyó a Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix”, y a otros presuntos integrantes de la estructura criminal.

Las personas aseguradas provenían de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Michoacán, además de por lo menos una originaria de Argentina. También fue detenido un hombre de California, Estados Unidos.

Autoridades federales de seguridad de México escoltan a un detenido durante un operativo —apoyado por información de inteligencia compartida por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos— que condujo a la captura de Rafael "N", alias "R2", presunto líder de la facción "Los Rs" del Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con otras 19 personas, en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Todos quedaron a disposición de la FGR en Jalisco, que abrió una investigación para definir su situación jurídica y establecer los posibles vínculos que mantenían con Álvarez Ayala o con la célula atribuida a su mando. Las autoridades también investigaban por qué se encontraban reunidos en el restaurante.

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Entre los capturados figuró el ciudadano argentino y el hombre estadounidense, cuya identidad no fue difundida. Hasta ese momento, no se había establecido cuál habría sido su relación con la organización criminal ni las actividades que presuntamente realizaban dentro del grupo reunido en el establecimiento.

“El Fénix” fue identificado como presunto mando regional en Uruapan

Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, fue identificado como presunto líder regional del CJNG en Uruapan, Michoacán. Las investigaciones lo vincularon con extorsiones contra productores y empresarios del sector aguacatero, así como con secuestros y desapariciones.

Personal del restaurante Sabea, entre los detenidos en el operativo del R2. (FGR/Redes sociales)

Farías Chávez había sido detenido en 2016 por delitos de alto impacto. Posteriormente estuvo recluido en los CEFERESOS 8, en Guasave, Sinaloa, y 11, en Hermosillo, Sonora, antes de aparecer entre los detenidos en Zapopan.

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También fue señalado como cercano a Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias “El Cuate”, a quien se consideró uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Carlos Manzo. Gutiérrez Velázquez era originario de Apatzingán y habría sido familiar de Omar Farías Chávez.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre del año pasado. Las indagatorias incluyeron posibles nexos entre los detenidos y ese homicidio, así como la actuación de células relacionadas con el grupo de los hermanos Álvarez Ayala en Michoacán.

Omar García Harfuch informó que “El R2” era requerido por Estados Unidos

Rafael Álvarez Ayala, el R2, enfrenta acusaciones en México y en territorio estadounidense. REUTERS/Luis Cortes / Semar

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que Rafael Álvarez Ayala era requerido en extradición por Estados Unidos. También tenía una orden de aprehensión por homicidio en Michoacán.

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La ubicación del presunto líder criminal derivó de labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. En la operación también intervino esa agencia estadounidense.

Las autoridades identificaron a “El R2” como presunto mando de “Los Rs”, célula vinculada con el CJNG que tenía presencia en Jalisco y Michoacán, especialmente en Apatzingán, Morelia y Uruapan. A esa estructura se le relacionó con tráfico de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros y ataques contra autoridades.

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

Álvarez Ayala fue considerado posible sucesor de su hermano Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como líder regional de la misma agrupación. “El R1” había sido detenido a finales de julio y fue acusado de ser autor intelectual del asesinato de Manzo.

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La célula de “Los Rs” fue ligada a extorsiones y violencia en Michoacán

Las investigaciones federales buscaban determinar la participación individual de cada persona detenida en actividades atribuidas a la organización. Entre las líneas de indagatoria figuraban las extorsiones contra productores de aguacate y empresarios de Michoacán.

La estructura de los hermanos Álvarez Ayala también fue relacionada con células que operaban en la región de Apatzingán. Roldán Álvarez Ayala, conocido como “R3”, fue presidente municipal de Apatzingán por el PRD y funcionario estatal durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.

Los Arras, grupo musical que amenizaba la fiesta de "R2" en Zapopan cuando fue detenido. (Redes sociales)

“R3” también buscó una diputación plurinominal por Morena en 2024. Su nombre apareció dentro de los antecedentes familiares y políticos examinados en torno a la red de los hermanos Álvarez Ayala.

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Entre las personas bajo investigación quedaron cuatro integrantes del grupo norteño Los Arras. No se había establecido públicamente que los músicos tuvieran vínculos con la delincuencia organizada, por lo que la FGR debía definir su situación jurídica y si su presencia en el restaurante guardaba relación con “El R2” o con alguno de los otros detenidos.