México

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Cuatro integrantes de la agrupación fueron arrestados durante el operativo en el restaurante Sabea, en Zapopan

Los Arras, grupo musical que amenizaba la fiesta de "R2" en Zapopan cuando fue detenido. (Redes sociales)
Los Arras, grupo musical que amenizaba la fiesta de "R2" en Zapopan cuando fue detenido. (Redes sociales)
Guardar

Cuatro integrantes del grupo norteño Los Arras habrían sido detenidos junto con Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, durante el operativo del 8 de noviembre en el restaurante Sabea, en Zapopan, Jalisco, donde el presunto líder de la célula “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaba un festejo.

Así lo confirmó un abogado de los arrestados al medio NTR Guadalajara, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido ningún comunicado que identifique oficialmente a los músicos ni detalle los cargos que enfrentan, las imágenes reveladas sí coinciden con fotografías de los integrantes.

PUBLICIDAD

Los cuatro músicos eran parte de los 19 detenidos que acompañaban a “R2” en el momento del operativo. La cifra posterior ascendió a 21 personas, entre ellas Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix”, identificado como líder regional del CJNG en Uruapan.

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR
Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

Familiares de las decenas de detenidos se presentaron el lunes 9 de noviembre en las instalaciones de la FGR en Jalisco para exigir información sobre la situación jurídica de sus allegados, según Quadratin Jalisco. Argumentaron que sus parientes se encontraban en el lugar por motivos laborales, sin vínculo con la organización criminal.

Los músicos amenizaban una fiesta de casi 24 horas en el Sabea

El restaurante Sabea, ubicado en la avenida México 2789, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, llevaba apenas un mes de operación cuando ocurrió el operativo. Había comenzado a funcionar el 9 de octubre. Creadores de contenido gastronómico ya lo habían visitado para grabar reseñas; varios borraron esos videos tras conocerse el operativo.

PUBLICIDAD

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG
Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

El “R2” habría llegado al establecimiento desde las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre. El grupo Los Arras estuvo tocando desde ese momento, según Quadratin Jalisco. Cuando el personal del restaurante pidió al grupo que se retirara al mediodía del domingo 8, el festejo continuó.

Fue a las 14:00 horas del domingo cuando elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina llegaron al lugar. El cuerpo de seguridad de “R2” respondió, lo que desató el enfrentamiento. El capo recibió impactos de bala en pierna, brazo y tórax; un elemento naval también resultó herido, aunque sin riesgo para su vida, informó la Secretaría de Marina en comunicado oficial.

Los músicos permanecían tocando en ese momento, según las mismas fuentes. Las autoridades deberían establecer, dentro de las siguientes 48 horas, si su presencia en el lugar constituía un vínculo con la estructura criminal o se trataba de una contratación laboral sin conocimiento de quién los contrató.

Un repertorio de corridos que menciona directamente al CJNG

Cuatro integrantes de Los Arras fueron arrestados durante el operativo en el restaurante Sabea, en Zapopan. Entre su repertorio figuran covers de corridos que aluden al Cártel Jalisco Nueva Generación. (Instagram)

Los Arras no es un grupo desconocido en el circuito de antros y bares de Guadalajara. Su perfil de Facebook y su cuenta de Instagram muestran presentaciones en establecimientos como El Patrón o “Mi Sangre VIP”. La periodista Rubi Bobadilla señaló en sus redes sociales que el grupo tocaba “corridos bélicos” y se presentaba regularmente en bares famosos en la ciudad por ser frecuentados por “pesados”.

Entre sus publicaciones en Instagram, destaca una del 21 de diciembre de 2025, donde el grupo interpreta en una fiesta el cover de El Primero, canción original de Panter Bélico. La letra menciona directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del CJNG, y hace referencia explícita a estructuras del cártel: “El Cartel Jalisco de aquel michoacano / que lo andan buscando los americanos”. La canción también describe unidades tácticas del grupo criminal: “Los alfas, los deltas también los élites / preparados pa’ cuando se necesiten”.

En otra publicación del 17 de julio de 2025, realizada en su Facebook, se les puede ver en otra fiesta haciendo el cover “El del Palenque” de Los Alegres del Barranco, que también hace alusión al CJNG y El Mencho.

Los Arras se presentaba en antros de Guadalajara. En el video se les observa haciendo un cover de Los Alegres del Barranco, que alude al CJNG. (Facebook)

Los integrantes del grupo son, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, Eduardo Guzmán, conocido como “Tigrillo”, en el acordeón; “El Compa Arrayán” en la tuba; Fello Fredy en el bajo quinto; y Diego “Batakito” en la batería; del vocalista no se encontró mención o post específico de su presentación.

Las autoridades ministeriales tienen hasta el martes 10 de noviembre a las 20:00 horas para definir la situación jurídica de los 20 detenidos que permanecen en instalaciones de la FGR en Jalisco, sin contar a “R2”, quien sigue hospitalizado en terapia intensiva en el Hospital Civil de Guadalajara bajo resguardo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

Temas Relacionados

R2Rafael Álvarez AyalaCJNGZapopanNarcocorridosmexico-noticiasNarco en MéxicoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García

Alejandro Moreno acusó a los legisladores emecistas de disfrazarse de oposición

PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Nodal marca su piel con el símbolo de los Aguilar mientras su relación con sus padres atraviesa una crisis

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 9 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 9 de noviembre

Diputados aprueban Presupuesto 2027 de 10.6 billones de pesos con recorte de 6 mil millones al INE

Con 372 votos de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, diputados aprobaron un presupuesto que deja al INE con su menor presupuesto en seis años en medio de las elecciones intermedias

Diputados aprueban Presupuesto 2027 de 10.6 billones de pesos con recorte de 6 mil millones al INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Desarticulación de los Rs, quién hereda su narcopoder detrás del CJNG

Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Grettell Valdez reacciona a la detención de Inés Gomez Mont y revela si aún tiene relación con ella

Yule Fest 2026 en La Marquesa: cuánto cuesta, cuándo es y qué actividades habrá durante el festival medieval de Navidad

Mamá de Gala Montes responsabiliza a Beba por el distanciamiento de su familia: “Fue la que inició todo”

DEPORTES

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

De la mano de Turki Alalshikh, Eddy Reynoso alista regreso de Canelo Álvarez con más peleas en 2027

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso