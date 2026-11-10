Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Los Arras, grupo musical que amenizaba la fiesta de "R2" en Zapopan cuando fue detenido. (Redes sociales)

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Cuatro integrantes del grupo norteño Los Arras habrían sido detenidos junto con Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, durante el operativo del 8 de noviembre en el restaurante Sabea, en Zapopan, Jalisco, donde el presunto líder de la célula “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaba un festejo.

Así lo confirmó un abogado de los arrestados al medio NTR Guadalajara, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido ningún comunicado que identifique oficialmente a los músicos ni detalle los cargos que enfrentan, las imágenes reveladas sí coinciden con fotografías de los integrantes.

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Los cuatro músicos eran parte de los 19 detenidos que acompañaban a “R2” en el momento del operativo. La cifra posterior ascendió a 21 personas, entre ellas Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix”, identificado como líder regional del CJNG en Uruapan.

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

Familiares de las decenas de detenidos se presentaron el lunes 9 de noviembre en las instalaciones de la FGR en Jalisco para exigir información sobre la situación jurídica de sus allegados, según Quadratin Jalisco. Argumentaron que sus parientes se encontraban en el lugar por motivos laborales, sin vínculo con la organización criminal.

Los músicos amenizaban una fiesta de casi 24 horas en el Sabea

El restaurante Sabea, ubicado en la avenida México 2789, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, llevaba apenas un mes de operación cuando ocurrió el operativo. Había comenzado a funcionar el 9 de octubre. Creadores de contenido gastronómico ya lo habían visitado para grabar reseñas; varios borraron esos videos tras conocerse el operativo.

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Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

El “R2” habría llegado al establecimiento desde las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre. El grupo Los Arras estuvo tocando desde ese momento, según Quadratin Jalisco. Cuando el personal del restaurante pidió al grupo que se retirara al mediodía del domingo 8, el festejo continuó.

Fue a las 14:00 horas del domingo cuando elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina llegaron al lugar. El cuerpo de seguridad de “R2” respondió, lo que desató el enfrentamiento. El capo recibió impactos de bala en pierna, brazo y tórax; un elemento naval también resultó herido, aunque sin riesgo para su vida, informó la Secretaría de Marina en comunicado oficial.

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Los músicos permanecían tocando en ese momento, según las mismas fuentes. Las autoridades deberían establecer, dentro de las siguientes 48 horas, si su presencia en el lugar constituía un vínculo con la estructura criminal o se trataba de una contratación laboral sin conocimiento de quién los contrató.

Un repertorio de corridos que menciona directamente al CJNG

Cuatro integrantes de Los Arras fueron arrestados durante el operativo en el restaurante Sabea, en Zapopan. Entre su repertorio figuran covers de corridos que aluden al Cártel Jalisco Nueva Generación. (Instagram)

Los Arras no es un grupo desconocido en el circuito de antros y bares de Guadalajara. Su perfil de Facebook y su cuenta de Instagram muestran presentaciones en establecimientos como El Patrón o “Mi Sangre VIP”. La periodista Rubi Bobadilla señaló en sus redes sociales que el grupo tocaba “corridos bélicos” y se presentaba regularmente en bares famosos en la ciudad por ser frecuentados por “pesados”.

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Entre sus publicaciones en Instagram, destaca una del 21 de diciembre de 2025, donde el grupo interpreta en una fiesta el cover de El Primero, canción original de Panter Bélico. La letra menciona directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del CJNG, y hace referencia explícita a estructuras del cártel: “El Cartel Jalisco de aquel michoacano / que lo andan buscando los americanos”. La canción también describe unidades tácticas del grupo criminal: “Los alfas, los deltas también los élites / preparados pa’ cuando se necesiten”.

En otra publicación del 17 de julio de 2025, realizada en su Facebook, se les puede ver en otra fiesta haciendo el cover “El del Palenque” de Los Alegres del Barranco, que también hace alusión al CJNG y El Mencho.

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Los Arras se presentaba en antros de Guadalajara. En el video se les observa haciendo un cover de Los Alegres del Barranco, que alude al CJNG. (Facebook)

Los integrantes del grupo son, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, Eduardo Guzmán, conocido como “Tigrillo”, en el acordeón; “El Compa Arrayán” en la tuba; Fello Fredy en el bajo quinto; y Diego “Batakito” en la batería; del vocalista no se encontró mención o post específico de su presentación.

Las autoridades ministeriales tienen hasta el martes 10 de noviembre a las 20:00 horas para definir la situación jurídica de los 20 detenidos que permanecen en instalaciones de la FGR en Jalisco, sin contar a “R2”, quien sigue hospitalizado en terapia intensiva en el Hospital Civil de Guadalajara bajo resguardo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

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