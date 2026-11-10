Gobierno de Puebla busca comprar ‘Cellebrite’, software para extraer datos de celulares que ha sido usado en vigilancia en otros países

La convocatoria publicada el 15 de octubre prevé la entrega de tecnología para recuperar contenido de teléfonos asegurados, además de capacitación para ocho agentes y una garantía mínima de un año - crédito Depositphotos

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El Gobierno de Puebla busca adquirir dos equipos de Cellebrite, empresa de origen israelí especializada en informática forense, para que la Fiscalía General del Estado (FGE) extraiga información de teléfonos celulares. La compra va en su segundo intento: el primer procedimiento no se concretó.

¿Qué establece la licitación?

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-283-887/2 (https://licitaciones.puebla.gob.mx/images/2026/OCTUBRE/GEP-SPFA-LPN-283-887-2026_ADQUISICIN_DE_EQUIPO_.pdf)

La Licitación Pública Nacional GEP-SPFA-LPN-283-887/2026 fue publicada el 15 de octubre de 2026 por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Según las bases:

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Contempla una partida de dos piezas de “equipo para extracción de datos celulares” para el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entrega sería en instalaciones de la FGE , en 40 días hábiles tras firmar el contrato, con garantía mínima de un año.

El proveedor debe capacitar a 8 elementos operativos durante 8 horas.

Debe impartir además el curso Advanced Access On-Site / Workshop Type A , descrito como de “desbloqueos de alta gama”, a cargo de un instructor certificado por Cellebrite.

El currículo del capacitador debe incluir al menos un certificado expedido por Cellebrite .

Las bases costaban 3 mil 680 pesos y el fallo estaba previsto desde el 6 de noviembre.

El documento indica que el origen de los recursos es estatal (punto 2.3). Sin embargo, el punto 24.5 menciona que no aplica una retención porque los recursos serían de origen federal. Las bases no aclaran esa diferencia.

Un primer intento fallido

(https://cellebrite.com/es/acerca/)

La primera licitación terminó desierta y el 26 de octubre se emitió una segunda convocatoria, la GEP-SPFA-LPN-303-887/2026. Intolerancia Diario publicó que el nuevo procedimiento se abrió tras declararse desierto el primero, y que no se han aclarado públicamente las razones.

“No es un Pegasus”, responde el Gobierno estatal

@JLG_PARRA Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla. Diputado Local. Lic. en C. Exterior. Maestría Gobernanza y Globalización. #4T #PorAmorAPuebla #PensarEnGrande

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, descartó fines de espionaje y afirmó que se trata de una herramienta de análisis forense digital para obtener información de teléfonos asegurados en investigaciones y operativos autorizados, al subrayar: “No es un Pegasus”. Según el funcionario, los datos se integrarían a las carpetas de investigación como elementos probatorios.

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García Parra no detalló el modelo o versión del software, su costo ni sus capacidades técnicas específicas. La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, también aseguró que no se utilizará para espiar. El gobernador Alejandro Armenta defendió actualizar las capacidades tecnológicas de las instituciones de seguridad.

Una empresa israelí con antecedentes cuestionados

Cellebrite tiene oficinas que, según su propio sitio web, van de Washington D. C. a Petah Tikva (Israel) y Singapur. La compañía afirma que su equipo de investigación y desarrollo incluye a exintegrantes de cuerpos policiales internacionales y de las principales unidades de inteligencia israelíes.

Sus herramientas permiten acceder a dispositivos y extraer archivos, comunicaciones, fotografías y contactos.

Palestina: el teléfono como herramienta de vigilancia militar

En Gaza y Cisjordania, la información de un celular va mucho más allá de una investigación. En un contexto de ocupación, detenciones y operaciones militares, saber con quién se comunica una persona y qué archivos conserva puede convertirse en parte de los mecanismos para seguir perpetuando un genocidio.

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Una investigación de Al Jazeera del 26 de febrero de 2026 señala que el ejército israelí usa el software de Cellebrite para acceder a datos de teléfonos de palestinos, y que fuerzas policiales británicas lo adquirieron mediante contratos. La preocupación es que información privada termine incorporada a los mecanismos de vigilancia del ente sionista.

Otros países señalados

Jordania: Citizen Lab halló, con alta confianza, que autoridades jordanas usaron herramientas de Cellebrite contra activistas y un defensor de derechos humanos entre enero de 2024 y junio de 2025.

Serbia: Amnistía Internacional informó que la policía serbia usó productos de Cellebrite junto con un exploit contra un activista estudiantil. La empresa suspendió el uso de sus productos por clientes en ese país en febrero de 2025.

Myanmar: Se ha reportado el uso de sus productos para extraer datos de periodistas de Reuters detenidos.

Del campo militar al control migratorio en EU

ARCHIVO - Un agente federal lleva una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Cellebrite aparece también en el sistema migratorio estadounidense. En un análisis del 2 de abril de 2026, la organización Derechos Digitales explicó que el ICE usa estos sistemas de extracción forense para obtener información de personas detenidas, como parte de un entramado tecnológico para vigilar, identificar y perseguir a la población migrante.

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Para México, el dato es relevante: una herramienta vendida como tecnología forense también puede integrarse a las operaciones de una agencia responsable de detenciones, deportaciones y tortura de migrantes.

Sobre el caso serbio, la compañía declaró que, de comprobarse las acusaciones, serían una violación de la licencia de uso de sus equipos.

Lo que sigue

El procedimiento sigue abierto y las autoridades no han precisado fechas para un nuevo fallo ni el monto de la operación. Tampoco han detallado qué controles o autorizaciones judiciales regirán el uso de los equipos en la Fiscalía.