Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Rafael Márquez planea usar a Santiago Giménez como centro delantero de la Selección Mexicana en el primer partido de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, en Kingston. Inició la concentración del Tri y empezaron a surgir rumores sobre la posible alineación que usaría Rafa Márquez para su primer partido oficial en Nations League.

La baja por lesión de Raúl Jiménez —sin convocatoria desde el Mundial— abre el camino para que el delantero del Porto recupere la titularidad con el Tricolor.

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El cuerpo técnico respalda la decisión en el momento que atraviesa Giménez con su club portugués: el atacante, exjugador de Cruz Azul, Feyenoord y Milan, acumula dos goles y una asistencia en ocho partidos de la campaña con los Dragones. Su actuación más reciente de relieve fue ante Napoli en la Liga de Campeones, donde aportó un pase de gol.

Aunque Armando La Hormiga González y Armando León, los otros delanteros del grupo, registran mejores cifras ofensivas, Márquez quiere darle el voto de confianza a Giménez, de acuerdo con reportes de Mediotiempo. El cuerpo técnico pondera no solo sus números, sino la forma en que ha jugado.

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Santiago Giménez llega con su equipaje al hotel de concentración de la Selección de fútbol de México (cortesía FMF)

La deuda goleadora de Santiago Gimenez con México

La cuenta pendiente del atacante no es con Porto, sino con la Selección: en 51 partidos con el Tri suma apenas seis goles. Su última anotación con México fue el 10 de septiembre de 2025, en un amistoso ante Corea del Sur disputado en Nashville, Estados Unidos. El reto para El Bebote es trasladar su repunte con Porto al escenario eliminatorio de Kingston.

Santiago Giménez ha tenido una carrera con altibajos en la Selección Mexicana. Nació en Argentina, pero se formó futbolísticamente en México y optó por representar al Tri, después de pasar por categorías juveniles.

Su primer llamado a la selección mayor llega en septiembre de 2020, durante un microciclo de Gerardo Tata Martino. Debuta el 27 de octubre de 2021 ante Ecuador y consigue su primer gol el 8 de diciembre de ese año, en un amistoso contra Chile.

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En 2022 se vuelve una opción más frecuente en las convocatorias. Anota ante Nigeria en mayo, aunque queda fuera de la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022. La decisión de Martino genera debate porque Giménez atravesaba un momento de crecimiento y competía por un sitio con Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori.

Su mayor momento con México llega en la Copa Oro de 2023. Marca contra Haití en la fase de grupos y convierte el gol del título ante Panamá en la final, el 16 de julio en el SoFi Stadium. Entró de cambio y definió el 1-0 al minuto 88. Esa anotación le da a México su novena Copa Oro.

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Santiago Giménez ha tenido una carrera con altibajos en la Selección Mexicana (REUTERS/Daniel Becerril)

Después de ese torneo gana espacio, pero no logra establecerse de forma indiscutible como el centro delantero titular. En la Copa América 2024 inicia con expectativas altas, aunque México queda eliminado en la fase de grupos y el atacante no marca. También las lesiones y la competencia interna afectan su continuidad.

Con Javier Aguirre y después bajo el nuevo proceso de Rafa Márquez, Giménez se mantiene como una alternativa recurrente. Su rendimiento con clubes, primero en Feyenoord y después en Italia y Portugal, contrasta con su producción goleadora en el Tri, donde ha tenido menos eficacia.

Los reportes publicados el 9 de noviembre de 2026 difieren en el conteo de encuentros, pero coinciden en que registra seis goles con la selección mayor y que su último tanto fue ante Corea del Sur, el 9 de septiembre de 2025. La discusión alrededor de Giménez se concentra en eso: su peso como delantero de clubes todavía no se refleja de manera sostenida con México.

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