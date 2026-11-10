México

La canción de infieles que Josi Cuén le cantó a Nodal y Ángela Aguilar frente a todos

Josi Cuén interpretó "¿Qué Me Vas a Dar?" en el Festival Cultural de Calaveras 2026 junto a los Aguilar y Christian Nodal

(Capturas de pantalla)
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Josi Cuén cantó frente a Christian Nodal y Ángela Aguilar el verso más conocido de ¿Qué Me Vas a Dar?“el que sirve a dos amores, con alguno queda mal”— durante el espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos, celebrado el 6 de noviembre en la Megavelaria de la Isla San Marcos, dentro del Festival Cultural de Calaveras 2026 en Aguascalientes.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios interpretaron la elección del tema como una indirecta pública al historial sentimental del cantante sonorense y su escandaloso romance con Ángela Aguilar tras su ruptura con la argentina Cazzu.

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La canción es una de las más reconocidas del regional mexicano. Fue popularizada por Jenni Rivera y por agrupaciones como La Arrolladora Banda El Limón —donde Cuén fue vocalista principal durante 14 años— y Grupo Firme. Que sea precisamente él quien la interprete frente a Nodal y la familia Aguilar no pasó desapercibido para el público.

Así fue la reacción

Josi Cuén interpretó “¿Qué Me Vas a Dar?” en el Festival Cultural de Calaveras 2026 junto a los Aguilar y Christian Nodal. (Redes sociales)

Cuando llegó su turno esa noche, Josi Cuén subió al escenario donde ya estaban Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal. Al saludar a quienes lo acompañaban, se saltó a Ángela: la ignoró y continuó con el resto. El detalle no pasó desapercibido para los asistentes ni para quienes vieron los videos después en redes.

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Una vez arrancada la canción, Cuén paró la música y le gritó al público: “¡Arriba los borrachos!”. Nodal alzó los brazos de inmediato, como aceptando el título. Ángela, a su lado, le aplaudió en modo de broma.

Cuando llegó al verso “No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo”, Josi frenó y volteó directo a Nodal. Con micrófono en mano le preguntó: “¿Se la sabe o no? ¿Échele usted, compa Christian?”. Nodal declinó con una sonrisa, negando con las manos y le pidió que él siguiera.

Cuén continuó. Al llegar a “El que sirve a dos amores, con alguno queda mal”, giró hacia Leonardo Aguilar y le dijo: “Bien portado”. El público respondió con risas.

Josi Cuén interpretó “¿Qué Me Vas a Dar?” en el Festival Cultural de Calaveras 2026 junto a los Aguilar y Christian Nodal. (Redes sociales)

Durante toda esa secuencia, Nodal reía viendo a Cuén. Ángela también sonreía, pero quienes estuvieron presentes y quienes vieron los videos en redes describieron su expresión como una sonrisa incómoda.

Internautas reaccionaron

Los videos del momento acumularon millones de reproducciones en TikTok e Instagram en menos de 48 horas, y los comentarios apuntaron todos en la misma dirección.

“Se las cantó en su cara”, resumió una usuaria. “Mi compa se burló de ellos y ni cuenta se dieron”, escribió otra. Otros apuntaron: “El Nodal bien emocionado porque le cantaron su canción”.

No faltaron quienes cuestionaron si fue espontáneo o planeado. “Qué feo que se prestó para tremendo teatro”, escribió un usuario. “Si lo subieron para humillarlos, lo lograron”, añadió otro. La pregunta de si Cuén eligió la canción por cuenta propia o alguien la puso en el setlist quedó abierta, y eso alimentó el debate tanto como el momento mismo.

La historia de Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar aún no es superada por los internautas. (Instagram)
La historia de Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar aún no es superada por los internautas. (Instagram)

Otros simplemente coronaron al cantante. “Josi tenía que hacer una cosa bien y la hizo perfecta”, escribió una usuaria. “El Josy se llevó la noche y con una canción”, sentenció otra. Para esa parte del público, el Festival Cultural de Calaveras 2026 tuvo un solo protagonista.

El trasfondo que le da peso al momento es conocido. En mayo de 2024, apenas días después de separarse de Cazzu —con quien tiene a su hija Inti, nacida en septiembre de 2023—, Nodal inició su relación con Ángela Aguilar. Se casaron en julio de 2024, dos meses después de confirmar el romance.

Cazzu declaró públicamente en octubre de 2024 que no sabía de la nueva relación y sugirió que hubo infidelidad durante su embarazo. En marzo de 2025 lanzó La Otra, canción que el público interpretó como una respuesta directa.

Así fue la noche familiar con Pepe Aguilar

El espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos reunió a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Christian Nodal y Josi Cuén sobre el escenario de la Megavelaria de la Isla San Marcos, como parte del Festival Cultural de Calaveras 2026, que se extendió del 30 de octubre al 8 de noviembre.

Pepe Aguilar viste un traje negro bordado e inclina su rostro sobre la frente de Christian Nodal, quien sostiene un micrófono y sonríe
Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos. (Instagram: El Forajido)

Fue una noche cargada de demostraciones de unidad familiar. Antes de presentar a Ángela, Pepe tomó el micrófono y defendió públicamente a su hija: “Y que las pinchs redes se han encargado de ensuciarla más de lo que la verdad se merece. Es una gran, gran artista, no porque sea mi hija”, dijo ante el público reunido en Aguascalientes.

Nodal, por su parte, subió al escenario abrazado a su suegro y lo elogió sin filtros: “Se habla mucho que el ‘Pepeyoncé’ está muy grande el cabrón, pero nadie habla de su corazón y si el cabrón está grandote, del corazón ya ni les digo”. Pepe respondió tomándole la cabeza y dándole un beso en la frente ante los gritos del público.

Horas después del concierto, Nodal publicó en Instagram una fotografía junto a Pepe Aguilar. “No sé cómo separar el cariño de la admiración”, escribió. “Gracias por todo, Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más”. Pepe respondió en sus historias con una sola frase: “Se te quiere bien, yerno”.

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