Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

(Reuters/FGR)

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Eran casi las dos de la tarde del domingo cuando los elementos de la Marina irrumpieron en el restaurante Sabea. Adentro, entre shishas encendidas, botellas de champagne de 24 mil pesos y la música en vivo del Grupo Los Arras, llevaban casi 20 horas de fiesta. Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, presunto líder de “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no pensaba irse, sin pensar que ese día se le acabaría la suerte cuando fue detenido.

Apenas 30 días habían pasado desde su apertura cuando la Fiscalía General de la República (FGR) selló las puertas con la carpeta de investigación 0004206. Nadie sabe quién es el dueño de Sabea, pues en el IMPI no hay ningún registro de la marca. Lo que sí encontraron las autoridades al catear el local fueron armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, 30 envoltorios con metanfetamina y tres vehículos.

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Sabea cambió de giro al menos cinco veces

(Instagram)

El local en avenida México 2789 tenía historial. Antes de Sabea operó ahí “Gu Morning”, un restaurante de desayunos y almuerzos. Un vecino de la colonia Circunvalación Vallarta declaró a N+ que el inmueble “ha cambiado de giro en al menos 5 ocasiones” y que desde la remodelación más reciente le generó desconfianza: “Cuando empezaron a remodelar y vi que lo tenían todo con los vidrios ahumados, todo tapado de negro, dije, va a ser un antro de esos que dan lata la noche”.

La cuenta de Instagram del restaurante, @sabeagdl, fue creada meses antes de la apertura y tiene 24 publicaciones con 3,001 seguidores, sin seguir a ninguna cuenta. Su primera publicación anunciaba la inauguración para el 9 de octubre. Al momento del operativo, el perfil registraba una calificación de 4.9 estrellas en Google Maps.

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El chef ejecutivo del lugar es Óscar Mortera, con más de 14 años de experiencia, quien ofrece también servicios de banquete personalizado en Zapopan y zonas aledañas, según la plataforma de reservas OpenTable, donde Sabea aparecía registrado como restaurante de cocina mediterránea y mixología de autor.

“R2” llegó el sábado por la tarde y pidieron que se fuera al mediodía del domingo; no hizo caso

Fotografía antigua de los hermanos Álvarez Ayala tras una detención en el año 2012. El R1 ya fue recapturado y el R2 está prófugo. (Crédito: especial)

Rafael Álvarez Ayala llegó al restaurante alrededor de las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre, acompañado de su círculo de seguridad y otros presuntos integrantes de la célula “Los Rs”. La fiesta continuó toda la noche. Al mediodía del domingo 8, personal del establecimiento le pidió al grupo que se retirara. No hicieron caso.

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Fue a las 14:00 horas del domingo cuando elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina llegaron al lugar tras trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y con información compartida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. El cuerpo de seguridad de “R2” respondió con armas de fuego, desatando un enfrentamiento en la avenida México que quedó registrado en videos de automovilistas y motociclistas que circulaban por la zona.

“R2” recibió impactos de bala en pierna, brazo y tórax. Fue sacado en camilla cerca de las 17:30 horas y trasladado al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva bajo resguardo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Un elemento naval resultó herido en la tibia, lesión que no pone en riesgo su vida, según comunicado oficial de la Secretaría de Marina.

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En total fueron detenidas 21 personas, dos más de las informadas inicialmente, entre ellas Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix”, identificado como líder regional del CJNG en Uruapan, además de un ciudadano argentino y uno de California.

El menú de Sabea: champagne de 23 mil pesos, cortes de carne y shishas para una noche de lujo

(Instagram: sabeagdl)

Sabea se anunciaba como un espacio donde “la gastronomía mediterránea y la mixología de autor se fusionan para crear una experiencia única”. La propuesta gastronómica del chef Mortera incluía desde hummus con aceite de chiles secos a 140 pesos hasta una chuleta de cordero de 220 gramos a 750 pesos, acompañada de espárragos, papas trufadas y tzatziki.

Los cortes de carne eran el plato más caro de la cocina: un rib eye de 350 gramos costaba 850 pesos y un New York de 300 gramos, 800 pesos. En pastas, la carta iba desde una Alfredo de cuatro quesos a 240 pesos hasta una pasta cremosa con trufa a 420 pesos.

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(Instagram: sabeagdl)

La coctelería de autor tenía precios que arrancaban en 130 pesos con el “Café Pop” —ron, jarabe de cacao y palomitas caramelizadas— y llegaban hasta 240 pesos con el Negroni. Entre las creaciones propias del bar figuraban el “Pink Tide”, con mezcal, lichi, agua de coco y espuma de frambuesa, y la “Nube de Pasión”, con mezcal, chile ancho y guanábana, ambos a 185 pesos.

Las shishas, uno de los atractivos centrales del hookah lounge, se ofrecían en sabores como limón con menta, durazno, mango con melón y fresa con maracuyá, todas a 650 pesos, con mezclas especiales a 700 pesos y recargas a 300 pesos.

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Donde los precios revelaban el perfil del clientela era en la barra de destilados. La carta de tequilas incluía Casa Dragones Joven a 13,680 pesos la botella y Clase Azul Blanco a 15,080 pesos. En whisky, el Johnnie Walker Etiqueta Azul alcanzaba los 20,850 pesos por botella. En cognac, el Hennessy XO llegaba a 15,020 pesos.

(Instagram: sabeagdl)

El tope de la carta era el champagne. El Armand de Brignac Rosé se ofrecía a 23,960 pesos la botella y el Armand de Brignac Gold a 19,750 pesos. El Dom Pérignon costaba 16,260 pesos.

Antes de que el operativo se conociera públicamente, varios creadores de contenido gastronómico habían visitado Sabea para grabar reseñas en sus redes sociales. Tras la detención de “R2”, varios de ellos borraron esos videos.

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Habría personal del restaurante detenido

Personal del restaurante Sabea, entre los detenidos en el operativo del R2. (FGR/Redes sociales)

Entre los detenidos en el operativo, familiares que se presentaron el lunes 9 de noviembre en las instalaciones de la FGR en Jalisco señalaron que varios de los 19 arrestados eran empleados del restaurante.

De acuerdo con Quadratín Jalisco, algunos meseros estaban ahí únicamente por motivos laborales, sin conocimiento de quién era el cliente que ocupaba el local esa noche. En redes sociales, también se han compartido las fotografía de los meseros trabajando y detenidos, exigiendo su liberación y precisando que no son criminales.

La FGR tiene hasta el martes 10 de noviembre a las 20:00 horas para definir la situación jurídica de cada uno de los detenidos.