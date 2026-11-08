Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX para este domingo: qué alcaldías registrarán hasta 4 grados

Varios peatones con ropa de abrigo caminan por una calle donde un termómetro digital registra una temperatura de cuatro grados bajo cero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México para la madrugada y las primeras horas de este domingo 8 de noviembre.

El aviso comprende seis alcaldías ubicadas en el sur y poniente de la capital, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente en comunidades y zonas altas. El periodo con mayor frío se extenderá aproximadamente de las 02:00 a las 08:00 horas.

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Para el resto de la jornada, la dependencia capitalina prevé un ambiente cálido, cielo medio nublado a mayormente nublado y posibilidad de lluvias ligeras. También se esperan vientos variables con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

¿Qué alcaldías de CDMX están en Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla por frío fue activada en seis demarcaciones de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Estas alcaldías concentran áreas boscosas, serranas y comunidades ubicadas a una mayor altitud, donde las temperaturas suelen descender más que en las zonas centrales y orientales de la capital.

La SGIRPC indicó que los termómetros podrían marcar entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y la mañana. Las condiciones más frías se concentrarán en las partes altas del sur y poniente de la ciudad.

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Aunque el nivel amarillo representa un peligro moderado, las bajas temperaturas pueden afectar principalmente a niñas y niños, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades respiratorias, personas en situación de calle y animales de compañía que permanezcan a la intemperie.

¿A qué hora hará más frío este domingo?

De acuerdo con el aviso de Protección Civil, el periodo con las temperaturas más bajas comenzará alrededor de las 02:00 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 08:00 horas del domingo 8 de noviembre.

El frío será más intenso antes del amanecer, especialmente en zonas elevadas de Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

El boletín meteorológico de la SGIRPC señala que la madrugada será fría en las partes altas del sur y poniente. Para el centro de la capital, en cambio, se proyecta una temperatura cercana a los 13 grados Celsius alrededor de las 06:00 horas.

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La diferencia entre ambos pronósticos se debe a la altitud y las características geográficas de cada región. Mientras las estaciones meteorológicas de zonas urbanizadas pueden registrar valores superiores a 10 grados, las comunidades serranas pueden acercarse a los 4 grados Celsius.

Pronóstico del clima en CDMX para este domingo

Después del ambiente frío de las primeras horas, la temperatura aumentará de manera gradual y alcanzará su nivel máximo durante la tarde.

La SGIRPC pronostica una temperatura máxima de 24 grados Celsius en la alcaldía Venustiano Carranza. El valor más alto se espera aproximadamente a las 15:00 horas.

Durante la mañana habrá cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a 16 grados a las 09:00 horas. Al mediodía, el termómetro podría alcanzar los 21 grados, antes de llegar a la máxima vespertina.

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Hacia las 18:00 horas, la temperatura descenderá nuevamente a cerca de 21 grados. A las 21:00 horas podría ubicarse alrededor de 17 grados, mientras que durante la medianoche bajaría a 16.

El contraste térmico será considerable: las zonas centrales podrían alcanzar hasta 24 grados durante la tarde, mientras que las partes altas habrán registrado mínimas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada.

Prevén lluvias ligeras y rachas de viento

El pronóstico contempla lluvias ligeras con acumulaciones menores a cinco milímetros en algunas zonas de la Ciudad de México. Estas precipitaciones podrían presentarse entre la tarde y la noche.

Los vientos serán variables, con velocidades de entre 5 y 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

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Aunque no se prevén lluvias abundantes, las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable y conducir con precaución en caso de pavimento mojado.

El cielo permanecerá de medio nublado a mayormente nublado durante distintos periodos del día. Las nubes y el viento podrían incrementar la sensación de frío, especialmente durante la madrugada y después del anochecer.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades y otros riesgos relacionados con el descenso de temperatura:

Utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.

Cubrir nariz y boca al salir.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Aplicar crema para hidratar y proteger la piel.

Beber suficiente agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial.

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar.

Resguardar a los animales de compañía y no dejarlos a la intemperie.

Mantener una ventilación adecuada al utilizar calentadores o chimeneas.

Las personas que empleen calentadores de gas, leña o carbón deben evitar utilizarlos en espacios completamente cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

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Calidad del aire y actividad del Popocatépetl

El Índice de Aire y Salud reportó condiciones aceptables durante las primeras horas del domingo. Los contaminantes identificados fueron dióxido de azufre y partículas PM2.5.

Respecto del volcán Popocatépetl, el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2. En caso de una emisión, la pluma se desplazaría hacia el noroeste, por lo que la ceniza podría dirigirse a la Ciudad de México.

Ante una eventual caída de ceniza, se recomienda cubrir nariz y boca, evitar actividades físicas al aire libre, cerrar puertas y ventanas, proteger depósitos de agua y retirar el material con escoba, sin utilizar agua para limpiarlo.

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