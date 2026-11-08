“Mis jugadores son mucho mejores”: la contundente frase de Mourinho a Javier Aguirre tras golear al Valencia

José Mourinho afirmó que los futbolistas del Real Madrid son “mucho mejores” que los del Valencia de Javier Aguirre (Europa Press)

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José Mourinho afirmó que los futbolistas del Real Madrid son “mucho mejores” que los del Valencia de Javier Aguirre, después del triunfo 3-0 que mantiene al equipo dirigido por el mexicano en zona de descenso de LaLiga.

El Valencia suma una victoria, dos empates y dos derrotas en los primeros cinco partidos de Aguirre como técnico. El equipo queda a tres puntos de salir de los últimos puestos antes del parón por la Fecha FIFA.

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La derrota ante el Madrid llegó una semana después de que el cuadro valencianista venciera al Elche. El resultado vuelve a dejar dudas sobre la respuesta del plantel en los partidos contra rivales que pelean en la parte alta de la clasificación.

Soccer Football - LaLiga - Valencia v Real Madrid - Estadio de Mestalla, Valencia, Spain - November 7, 2026 Valencia coach Javier Aguirre before the match REUTERS/Pablo Morano

Mourinho atribuye la diferencia a la calidad de su plantel

Mourinho se refirió a Aguirre después del encuentro y sostuvo que la diferencia estuvo en los jugadores disponibles en cada equipo. El portugués descartó que el problema del Valencia sea su entrenador.

“No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos. Y es con placer que te digo lo que he dicho a Aguirre después del partido”, expresó Mourinho.

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El entrenador del Real Madrid insistió en esa idea al hablar del trabajo del técnico mexicano. “No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos. Y es la verdad”, señaló.

Javier Aguirre descartó los milagros en el Valencia, que llegó a la jornada 11 de LaLiga sin triunfo bajo el mando del técnico mexicano (EFE)

Mourinho también reconoció la trayectoria de Aguirre y separó el desempeño del equipo de las capacidades del mexicano en el banquillo. “El problema no es Aguirre, que es un gran entrenador con gran experiencia”, dijo.

La declaración ocurrió luego de un partido que el Madrid resolvió con tres goles y en el que el Valencia tuvo dificultades para contener el ataque visitante. Federico Valverde abrió el marcador antes del descanso.

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Real Madrid resuelve el partido con tres goles

Arda Güler aumentó la ventaja del conjunto madridista en la recta final de la primera mitad. El Valencia llegó al descanso con una desventaja de dos anotaciones y sin margen para corregir el partido.

Kylian Mbappé cerró el 3-0 en el segundo tiempo, tras un contragolpe en el que la defensa valencianista quedó expuesta. El arquero Stole Dimitrievski no pudo evitar el tercer tanto.

El resultado también dejó un final tenso para el Valencia, que sufrió la expulsión de José Luis Gayá. El capitán no estará disponible para el siguiente compromiso de Liga.

Soccer Football - LaLiga - Valencia v Real Madrid - Estadio de Mestalla, Valencia, Spain - November 7, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe reacts REUTERS/Pablo Morano

Mourinho retomó la comparación entre las plantillas para explicar por qué considera que los técnicos tienen condiciones distintas según los futbolistas que dirigen. “Los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca, digamos”, afirmó.

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La postura del portugués coloca el foco en las diferencias de presupuesto, profundidad de plantilla y calidad individual entre ambos clubes. El Real Madrid mantiene presión sobre Barcelona en la parte alta de la tabla, mientras el Valencia pelea por alejarse del descenso.

Soccer Football - LaLiga - Valencia v Real Madrid - Estadio de Mestalla, Valencia, Spain - November 7, 2026 Valencia's Jose Gaya with Real Madrid's Kylian Mbappe after he is shown a red card by referee Francisco Maeso REUTERS/Pablo Morano

Para Aguirre, el siguiente reto será aprovechar las dos semanas sin partidos de clubes para ajustar al equipo. El mexicano toma al Valencia con la obligación de sumar puntos en los próximos encuentros para salir de la zona roja.

El balance inicial de Aguirre registra cinco partidos, con un triunfo, dos empates y dos derrotas. El 3-0 ante el Real Madrid amplía la distancia entre el objetivo inmediato del Valencia y la disputa por los primeros lugares de LaLiga.

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