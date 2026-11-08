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México expresa solidaridad con Cracovia tras el tiroteo que dejó seis muertos en Polonia

La representación diplomática publicó el 8 de noviembre sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas, sin informar sobre posibles connacionales afectados

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La Embajada de México en Polonia manifestó este domingo 8 de noviembre su solidaridad con la ciudad de Cracovia, sus habitantes y sus autoridades, luego del tiroteo ocurrido el sábado 7 de noviembre en el centro histórico de la ciudad. El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de la sede diplomática en la red social X.

¿Qué dijo la Embajada de México en Polonia?

Una pancarta con un eslogan en francés que reza "Je suis Krakow" ("Yo soy Cracovia"), entre velas y ofrendas florales cerca de la Plaza del Mercado Principal tras un tiroteo masivo, en Cracovia, Polonia. 8 noviembre 2026. REUTERS/Jakub Porzycki
Una pancarta con un eslogan en francés que reza "Je suis Krakow" ("Yo soy Cracovia"), entre velas y ofrendas florales cerca de la Plaza del Mercado Principal tras un tiroteo masivo, en Cracovia, Polonia. 8 noviembre 2026. REUTERS/Jakub Porzycki

En su publicación, la representación diplomática precisó que su solidaridad se extiende “a toda Polonia” y envió condolencias a las familias de las personas fallecidas. El texto califica los hechos como “lamentables”.

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Hasta el momento, el mensaje:

  • No menciona a personas mexicanas afectadas.
  • No detalla las causas ni el balance de víctimas.
  • No incluye indicaciones para connacionales.

Tampoco se encontraron reportes de víctimas mexicanas en los medios consultados para esta nota. La información sobre la nacionalidad de todas las víctimas no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué se sabe del tiroteo en Cracovia?

Policías armados aseguran un área acordonada después de que un tirador abriera fuego en una plaza de mercado en Cracovia, Polonia, el sábado 7 de noviembre de 2026, matando a varias personas e hiriendo a otras más, de acuerdo con las autoridades. (AP Foto/Beata Zawrzel)
Policías armados aseguran un área acordonada después de que un tirador abriera fuego en una plaza de mercado en Cracovia, Polonia, el sábado 7 de noviembre de 2026, matando a varias personas e hiriendo a otras más, de acuerdo con las autoridades. (AP Foto/Beata Zawrzel)

De acuerdo con la policía, un hombre condujo hasta una plaza concurrida del centro de la ciudad y abrió fuego, con un saldo de seis muertos y 15 heridos, antes de que agentes le dispararan. Según la versión policial difundida por medios, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en la plaza del Mercado Principal.

Datos reportados por las autoridades y por medios internacionales:

  • Seis personas fallecidas: cuatro mujeres y dos hombres.
  • Al menos 15 heridos, entre ellos dos agentes de policía. Algunos medios reportan 16 lesionados, por lo que la cifra podría variar.
  • Según la policía, el único autor conocido del incidente se encuentra bajo custodia.
  • Un tranvía fue alcanzado por disparos, aunque, de acuerdo con la información publicada, ni el conductor ni los pasajeros resultaron heridos.

Víctimas identificadas hasta ahora

Agentes de policía montan guardia cerca de la plaza del mercado principal, tras un tiroteo masivo, en Cracovia (Polonia). 8 noviembre 2026. REUTERS/Jakub Porzycki
Agentes de policía montan guardia cerca de la plaza del mercado principal, tras un tiroteo masivo, en Cracovia (Polonia). 8 noviembre 2026. REUTERS/Jakub Porzycki

Las autoridades polacas informaron que al menos tres de las mujeres fallecidas eran polacas y una de las víctimas era ciudadano del Reino Unido. Según la policía, otras dos personas aún no habían sido identificadas al momento de esos reportes. Además, cinco extranjeros se encontraban entre los heridos hospitalizados, de acuerdo con el ministro del Interior.

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Investigación en curso y postura de las autoridades

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, afirmó que todo indica que el sospechoso estaba inspirado por “ideologías de extrema derecha”. Otro medio informó que el incidente es tratado como un ataque terrorista, según el propio ministro.

El primer ministro, Donald Tusk, indicó que las autoridades hallaron los cuerpos de tres familiares cercanos del sospechoso en su domicilio, ubicado en Ostrowiec Świętokrzyski.

Es importante considerar que:

  • El sospechoso es presunto autor de los hechos y la investigación continúa.
  • Los motivos y las circunstancias no han sido establecidos de forma oficial en un proceso judicial.
  • Las fuentes difieren en la edad del detenido: France 24 reporta 24 años y otras fuentes, 25.

Duelo y reacciones

Un investigador forense toma fotos cerca del vehículo supuestamente utilizado por un tirador que disparó sobre la gente en la plaza de un mercado en Cracovia, Polonia, el sábado 7 de noviembre de 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel)
Un investigador forense toma fotos cerca del vehículo supuestamente utilizado por un tirador que disparó sobre la gente en la plaza de un mercado en Cracovia, Polonia, el sábado 7 de noviembre de 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel)

La respuesta institucional incluyó:

  • Duelo nacional: el presidente polaco anunció dos días de duelo nacional, el 8 y 9 de noviembre.
  • Duelo en la ciudad: el alcalde, Łukasz Gibała, declaró un periodo de luto en Cracovia hasta el miércoles 11 de noviembre.
  • Reacción europea: la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que la pérdida de vidas es una tragedia que se sentirá más allá de Polonia.

Cracovia, un punto de contacto con la comunidad mexicana

La Embajada de México ha realizado actividades en esta ciudad. En 2023 inauguró una muestra fotográfica sobre ciudades mexicanas Patrimonio de la Humanidad en el Parque Jordana, y más recientemente una fiesta mexicana en Villa Decius reunió a más de 200 personas en Cracovia, de acuerdo con la propia sede diplomática.

¿Qué sigue?

Las autoridades polacas continúan con las diligencias, la identificación de víctimas y la atención de los heridos. Las cifras y los detalles pueden actualizarse conforme avance la investigación. Si la Embajada de México emite información adicional sobre posibles connacionales afectados, esta nota deberá actualizarse.

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