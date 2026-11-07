México

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

En Piedras Negras, entre ellos Juan Antonio “N”, de 47 años, identificado como el supuesto cabecilla de la estructura quienes habrían vigilado a las fuerzas de seguridad

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó sobre los resultados de las acciones y advirtió que las autoridades mantendrán los operativos para impedir que organizaciones delictivas establezcan operaciones en territorio estatal Foto: Fiscalía estatal
El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó sobre los resultados de las acciones y advirtió que las autoridades mantendrán los operativos para impedir que organizaciones delictivas establezcan operaciones en territorio estatal Foto: Fiscalía estatal
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La Fiscalía de Coahuila informó la detención de siete presuntos integrantes de una célula vinculada al Cártel del Noreste en Piedras Negras, entre ellos Juan Antonio “N”, de 47 años, identificado como el supuesto cabecilla de la estructura que habría vigilado los desplazamientos de corporaciones de seguridad en la región Norte del estado.

Las indagatorias permitieron ubicar varios sitios que presuntamente eran usados como puntos de observación. Desde esos lugares, los integrantes del grupo habrían monitoreado los movimientos de policías y otras fuerzas de seguridad para conocer sus recorridos.

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El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que las capturas fueron resultado de investigaciones de campo y gabinete, así como del intercambio de información entre autoridades estatales, municipales y federales. La dependencia mantuvo abiertas las pesquisas para establecer si había más personas involucradas y precisar el alcance de las actividades atribuidas a la célula.

La investigación comenzó el pasado 19 de octubre, cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Policía de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieron a dos objetivos prioritarios en Piedras Negras. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en posesión de narcóticos y delitos contra las funciones de seguridad.

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Entre los detenidos se ubican Maynor José “N”, de 37 años, originario de Chiapas, y Luis Ángel “N”, de 23 años, procedente de Veracruz
Entre los detenidos se ubican Maynor José “N”, de 37 años, originario de Chiapas, y Luis Ángel “N”, de 23 años, procedente de Veracruz

La captura de Juan Antonio “N” derivó en cinco detenciones posteriores

La información recabada durante las primeras intervenciones abrió nuevas líneas de investigación para identificar a otros presuntos integrantes y a quien habría coordinado las actividades del grupo. Las autoridades ubicaron a Juan Antonio “N” y lo detuvieron el pasado 3 de noviembre.

Después de esa captura, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a tres hombres más. La Policía Municipal aseguró a otra persona, con lo que la Fiscalía contabilizó siete detenidos relacionados con la célula que presuntamente operaba en la frontera coahuilense.

Fernández Montañez no detalló los delitos atribuidos a las personas arrestadas después de las primeras dos detenciones ni informó sobre su situación jurídica ante un juez. Tampoco precisó la ubicación de los puntos de vigilancia localizados durante los operativos ni los objetos que habrían sido asegurados.

El titular de la Fiscalía afirmó que solicitarían las penas máximas permitidas por la ley en el momento procesal correspondiente y bajo las reglas del debido proceso. “En Coahuila no hay cabida para bandas delictivas, ni para células criminales que pretendan instalarse en nuestro estado para hacerle daño a quienes aquí vivimos”, expresó.

Las autoridades encontraron que estos delincuentes los habrían estado siguiendo para ubicar sus movimientos Foto: Fiscalía estatal
Las autoridades encontraron que estos delincuentes los habrían estado siguiendo para ubicar sus movimientos Foto: Fiscalía estatal

Fiscalía mantuvo operativos contra grupos criminales en Coahuila

El fiscal sostuvo que las acciones de seguridad continuarían para evitar que organizaciones delictivas establecieran operaciones en territorio estatal. La coordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos municipales formó parte de la estrategia aplicada en las detenciones.

Fernández Montañez vinculó los operativos con la política de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. También indicó que el Gabinete de Seguridad mantendría las investigaciones contra quienes pretendieran delinquir en Coahuila.

“Aquí en Coahuila, el que la hace, la paga”, sentenció el fiscal al referirse a las acciones contra los presuntos integrantes de la célula criminal detenida en Piedras Negras.

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