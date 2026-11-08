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Cuartos de Final Liga MX Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

América, Rayadas y Tigres parten como los principales candidatos a quedarse con el campeonato en este torneo

América, Rayadas y Tigres parten como los principales candidatos a quedarse con el campeonato en este torneo. (EFE/Miguel Sierra)
América, Rayadas y Tigres parten como los principales candidatos a quedarse con el campeonato en este torneo. (EFE/Miguel Sierra)
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La liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil inicia este martes 10 de noviembre con cuatro series de ida y vuelta que definirán a las cuatro escuadras que avanzarán a semifinales.

Tras esta ronda, cabe mencionar que la fase final tendrá una pausa por la Fecha FIFA debido a que México buscará su clasificación tanto al Mundial Femenil como a los Juegos Olímpicos.

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Horarios Cuartos de Final Liga Mx Femenil

Estos son los horarios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil. (X / Club América Femenil)
Estos son los horarios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil. (X / Club América Femenil)

A continuación, te presentamos los horarios y canales para que puedas disfrutar de la liguilla de la Liga MX Femenil:

Pumas vs Tigres (Ida)

  • Martes 10 de noviembre
  • 19:00 horas
  • Estadio Olímpico Universitario
  • Youtube Liga MX Femenil, ViX

Juárez vs Chivas (Ida)

  • Martes 10 de noviembre
  • 21:00 horas
  • Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Tubi, FOX ONE

America vs Toluca (Ida)

  • Miércoles 11 de noviembre
  • 19:00 horas
  • Estadio Banorte
  • YouTube Liga MX Femenil, ViX

Pachuca vs Rayadas (Ida)

  • Miércoles 10 de noviembre
  • 21:00 horas
  • Estadio Hidalgo
  • Tubi, FOX ONE

Tigres vs Pumas (vuelta)

  • Sábado 14 de noviembre
  • 17:00 horas
  • Estadio Universitario
  • Tubi, FOX ONE

Chivas vs Juárez (Vuelta)

  • Sábado 14 de noviembre
  • 21:00 horas
  • Estadio Akron
  • Tubi, FOX ONE

Rayadas vs Pachuca (vuelta)

  • Domingo 15 de noviembre
  • 19:00 horas
  • Estadio BBVA
  • Youtube Liga MX Femenil, ViX

Toluca vs América (vuelta)

  • Domingo 15 de noviembre
  • 21:10 horas
  • Estadio Nemesio Diez
  • Youtube Liga Mx Femenil, ViX

Lo que más llamó la atención en la programación de horarios es el tema de que América, pese a ser líder general, optó por disputar el encuentro de ida como local debido a la disponibilidad del Estadio Banorte por el duelo de la NFL que se llevará a cabo el 22 de noviembre entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

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Cómo llega cada uno de los equipos a la liguilla

Así llega cada uno de los equipos a la liguilla, (Tigres Femenil)
Así llega cada uno de los equipos a la liguilla, (Tigres Femenil)

América aparece como el principal candidato para repetir como campeón. Las actuales monarcas vienen de un semestre en el que ganaron todos los títulos que disputaron: el Campeón de Campeones, Liga Mx Femenil y la Concacaf W Champions Cup.

El equipo mantiene ese nivel en el torneo actual. Cuenta con una ofensiva efectiva y una defensa sólida, factores que lo colocan como el rival a vencer en la Liguilla.

Rayadas y Tigres vuelven a perfilarse como los principales equipos capaces de competirle la corona a las Águilas. Ambos tienen planteles de calidad y un historial ganador dentro de la Liga MX Femenil.

Chivas aparece un escalón abajo. El Rebaño tiene argumentos para avanzar en la fase final, aunque deja la impresión de que su límite estaría en las semifinales, pues ante los equipos de mayor jerarquía, el conjunto rojiblanco ha quedado a deber.

Pachuca, Toluca y Bravas pueden complicar a cualquiera por la calidad de sus planteles. Pese a ello, no lucen como candidatos firmes para conquistar el campeonato.

Pumas fue el último equipo en asegurar su lugar en la Liguilla. Entre los ocho clasificados, luce como el cuadro con menos argumentos para pelear por el título.

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