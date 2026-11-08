Aeroméxico abre venta de boletos para su ruta directa entre CDMX y Puerto Rico

La compañía pondrá a la venta los boletos el lunes 9 de noviembre y programará cuatro frecuencias semanales, aunque los informes no han precisado los días ni los horarios de salida

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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, anunciaron este sábado que Aeroméxico conectará de forma directa San Juan y la Ciudad de México. De acuerdo con El Nuevo Día, la aerolínea iniciará la venta de boletos el lunes 9 de noviembre.

Según la información difundida por EFE y las autoridades puertorriqueñas, la ruta tendrá cuatro frecuencias semanales a partir de junio de 2027. La CTPR estima un impacto económico de 13,5 millones de dólares anuales y más de 34.500 asientos adicionales para la isla.

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Lo que se sabe de la nueva ruta

La conexión aportará más de 34,500 asientos adicionales para la isla, según la compañía turística, que anticipa una mayor llegada de visitantes y más alternativas de conectividad internacional para sus viajeros. REUTERS/Paola García

Aerolínea: Aeroméxico, miembro de la alianza SkyTeam .

Trayecto: Ciudad de México-San Juan, Puerto Rico.

Frecuencia: cuatro vuelos por semana.

Inicio de operaciones: junio de 2027, según la CTPR.

Venta de boletos: desde el 9 de noviembre, de acuerdo con El Nuevo Día.

Días y horarios: en los reportes consultados no se detallan para esta nueva etapa.

Las declaraciones de las autoridades

González afirmó en un comunicado que trabajaron “para recuperar esta importante conexión aérea” y que México representa un mercado de oportunidades para Puerto Rico, tanto por el turismo como por el intercambio comercial, la inversión y el desarrollo económico.

Robles, por su parte, indicó que los vuelos directos “facilitarán la llegada de nuevos visitantes” y ampliarán las alternativas de conectividad internacional.

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico, señaló que la aerolínea espera con entusiasmo operar en Puerto Rico. Según el cable de EFE, mencionó la oferta turística de la isla.

Un antecedente: la ruta que no llegó a operar en 2025

El anuncio retoma un proyecto previo. En junio de 2025, las mismas autoridades y Aeroméxico presentaron una ruta directa CDMX-San Juan, con inicio previsto el 29 de octubre de ese año. En aquel momento, la CTPR la describió como la primera conexión directa entre ambas ciudades en 25 años.

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Sin embargo, la ruta no llegó a operar. De acuerdo con El Nuevo Día, en octubre de 2025 el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó la autorización de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, entre ellas la de San Juan. Medios puertorriqueños reportaron entonces que la orden federal desaprobó temporalmente nuevos vuelos y aumentos de frecuencias entre el aeropuerto de la Ciudad de México y puntos de Estados Unidos.

¿Qué cambió desde entonces?

La autorización anterior fue revocada en octubre de 2025 junto con otras 12 operaciones mexicanas, pero el gobierno federal informó el 16 de octubre de 2026 el fin de esas medidas. REUTERS/Paola Garcia/File Photo

El 16 de octubre de 2026, el gobierno de México informó que el DOT levantó las restricciones a nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Estados Unidos, con efecto inmediato. Así lo detalló un comunicado conjunto de las cancillerías y la autoridad de transporte mexicanas, citado por Airways Magazine.

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Cuatro días después, el 20 de octubre, el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, dijo a periodistas que la aerolínea podría anunciar nuevas rutas hacia Estados Unidos y que aún debía asegurar permisos y horarios de despegue y aterrizaje (slots). Según el mismo reporte, identificó a San Juan como un posible regreso y señaló que la temporada de cruceros hacía más probable el segundo semestre de 2027.

Un mercado con historial limitado

Según El Nuevo Día, la última vez que una aerolínea mexicana ofreció vuelos comerciales regulares entre San Juan y Ciudad de México fue en 2000. Posteriormente, la desaparecida Interjet operó algunos vuelos chárter.

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El mismo medio informó que el gobierno puertorriqueño negoció con Aeroméxico durante la administración anterior y que continuó bajo la actual. Para convencer a la aerolínea, según esa publicación, el gobierno incrementó a 1,5 millones de dólares el incentivo total que recibiría.

Relación comercial entre México y Puerto Rico

En 2025, González Colón afirmó que el intercambio comercial entre México y Puerto Rico superaba los 1.500 millones de dólares anuales. Esa cifra fue difundida por el gobierno puertorriqueño y se atribuye a esa fuente.

¿Qué sigue?

Los pasajeros interesados deberán consultar los canales oficiales de Aeroméxico para conocer tarifas, días y horarios una vez que abra la venta. Hasta el momento, los reportes revisados no detallan la fecha exacta de inicio de operaciones en junio de 2027.

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