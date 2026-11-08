México

Tras ganar en Texas, Talarico visita el altar de Lorenzo Salgado, mexicano muerto en un operativo de ICE

El senador electo James Talarico visitó en Houston el altar de Lorenzo Salgado, el mexicano muerto por disparos de ICE, en su primera aparición tras ganar

Un hombre de saco oscuro extiende la mano hacia un panel con flores, banderas y mensajes al aire libre junto a una calle
El legislador James Talarico observa las ofrendas y mensajes colocados en un memorial durante una actividad en el estado de Texas. (@jamestalarico)
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El senador electo demócrata James Talarico visitó este sábado en Houston, Texas, el altar en honor a Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano que murió hace cuatro meses por disparos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Fue su primera aparición pública tras ganar la elección del martes.

Un memorial cubierto de calcomanías “Yo voté”

Cientos de vecinos han llevado al altar las calcomanías de “I Voted/Yo voté” que recibieron al participar en los comicios. Talarico sumó la suya y lo compartió en Instagram, donde afirmó que Salgado fue asesinado por ICE hace cuatro meses y que los texanos han pegado sus calcomanías en el memorial.

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Captura de una publicación de James Talarico con una foto donde toca un panel conmemorativo cubierto de flores y calcomanías junto a una calle
James Talarico coloca una calcomanía de votación en el memorial de Lorenzo Salgado durante una visita en Houston. (@jamestalarico)

Al cumplirse cuatro meses de la muerte de Lorenzo Salgado, atribuida al ICE por Talarico, habitantes de Texas han colocado sus calcomanías de “Yo voté” en el memorial instalado en Houston. El político señaló en Instagram que también dejó la suya.

Lorenzo Salgado abatido por el ICE

Salgado murió durante un intento de detención en una parada de tráfico. Según el comunicado de ICE, el migrante trató de evadir el arresto, embistió un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un agente, quien disparó “en defensa propia”.

Personas reaccionan durante un homenaje a Lorenzo Salgado, asesinado por un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Houston (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez
Personas reaccionan durante un homenaje a Lorenzo Salgado, asesinado por un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Houston (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

La familia y los vecinos cuestionaron esa versión. En septiembre, otro caso volvió a la discusión pública: ICE hirió de un disparo en la espalda al migrante venezolano Wilber Garcés, en Austin, capital texana.

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Una victoria histórica en un estado republicano

Talarico, de 37 años, derrotó al republicano Ken Paxton, respaldado por Donald Trump. Con ello se convirtió en el primer senador demócrata electo por Texas desde 1988, en un estado que apoyó a Trump por 14 puntos en 2024.

Según analistas y encuestas de votantes, las redadas de ICE fueron uno de los factores que impulsaron el voto a su favor. Los resultados de la jornada también incluyeron:

  • Gina Hinojosa fue elegida como la primera gobernadora latina de Texas, en un cargo que los republicanos controlaban desde 1994.
  • Los demócratas ganaron las cinco contiendas más reñidas a la Cámara de Representantes, todas en el sur de Texas.
  • Esa región, de mayoría hispana, se había inclinado por Trump en 2024.
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Talarico fue representante estatal durante cuatro mandatos, además de exmaestro y seminarista. Su campaña se centró en el costo de vida y en la influencia política de los multimillonarios.

De acuerdo con la Comisión Federal Electoral (FEC), los republicanos gastaron más de 316 millones de dólares para conservar el escaño, frente a los 102 millones destinados a la campaña demócrata.

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