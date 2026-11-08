Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 9 de la NFL desde México

Malosos y 49ers se enfrentan en la ex rivalidad de la Bahía, en uno de los juegos más llamativos para este domingo. (Kirby Lee-Imagn Images)

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Las Vegas Raiders se enfrenta a los San Francisco 49ers este domingo 8 de noviembre a las 14: 25 horas (tiempo del centro de México) desde el Levi´s Stadium en juego correspondiente a la Semana 9 de la NFL.

Ambos equipos se enfrentarán las caras en la ex rivalidad de la Bahía, donde el equipo de San Francisco parte como el ampli o favorito, pero los Malosos buscarán dar la sorpresa como visitantes.

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Historia de la ex rivalidad de la Bahía

Raiders y 49ers han protagonizado encuentros memorables a lo largo de la historia. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Raiders y San Francisco sostienen una rivalidad marcada por la cercanía geográfica y por la historia compartida en el Área de la Bahía. Cuando los Malosos jugaban en Oakland, ambas ciudades estaban separadas únicamente por la Bahía de San Francisco y conectadas por el Bay Bridge.

La rivalidad toma forma a partir de 1970, cuando los equipos de la antigua American Football League se integran a la National Football League. Ese año ocurrió el primer enfrentamiento oficial entre los 49ers y los Raiders.

Durante décadas, los Raiders representaron a Oakland, mientras los 49ers fueron el equipo de San Francisco. La proximidad entre ambas ciudades propició una convivencia constante entre las aficiones: familias divididas, compañeros de trabajo con lealtades distintas y bares con camisetas rojas, negras y plateadas.

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Aunque no comparten división, el duelo conserva un peso especial por el vínculo entre ambas comunidades. La organización de Las Vegas define el enfrentamiento de 2026 como el regreso de una de las rivalidades más intensas de la NFL.

Desde aquel primer partido de 1970, las franquicias han disputado 15 encuentros de temporada regular. San Francisco domina la serie histórica con ocho victorias, por siete de los Raiders.

San Francisco es candidato a llegar al Super Bowl

Brock Purdy. (Cary Edmondson-Imagn Images)

Los San Francisco 49ers iniciaron la temporada con marca de 7-1, registro que los mantiene entre los principales candidatos a disputar el título. El equipo se ubica en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional y sostiene su paso pese a las bajas que ha sufrido en la ofensiva.

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Buena parte de ese desempeño se ha explicado por el trabajo de Brock Purdy. El quarterback ha comandado una ofensiva capaz de adaptarse a las ausencias en el cuerpo de receptores y mantener una producción constante durante las primeras semanas de la campaña.

Mike Evans y Deebo Samuel han tenido problemas para mantenerse sanos, situación que obligó al cuerpo técnico a modificar parte de su plan de juego. A pesar de esas ausencias, San Francisco ha encontrado alternativas y conserva un ataque competitivo.

Christian McCaffrey también ha sido una pieza central. El corredor ha presentado algunas molestias físicas en las últimas semanas, pero hasta ahora ha logrado mantenerse disponible y continúa como uno de los principales referentes ofensivos de los 49ers.

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Actualidad de Raiders

Brock Bowers (89), ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase de touchdown frente a los Jets de Nueva York, ante la cobertura del cornerback Jarvis Brownlee Jr. (2) durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 1 de noviembre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Después de iniciar la temporada con tres victorias consecutivas, los Raiders atraviesan una racha de cuatro derrotas. Sin embargo, la semana pasada recuperaron el camino ganador tras imponerse de forma dramática a los New York Jets en un partido cerrado.

El resultado deja a Las Vegas con marca de .500 y mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar los playoffs. El equipo busca consistencia para mantenerse en la pelea durante la segunda parte de la campaña.

La temporada representa una etapa de reconstrucción para la franquicia. Tras terminar en el último lugar general la campaña pasada, los Raiders han mostrado una mejoría considerable, aunque todavía tienen aspectos por corregir.

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Sin embargo, la defensiva secundaria es uno de los principales pendientes. La unidad se ha visto vulnerable en el inicio de la temporada y requiere ajustes para evitar que los rivales aprovechen esa debilidad.

Los Raiders también se preparan para una transición a futuro con Fernando Mendoza. Por ahora, Kirk Cousins cumple en la posición de mariscal de campo y podría asumir un papel relevante como mentor del ex quarterback de Indiana cuando llegue el momento de que tome las riendas del equipo.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre las Vegas Raiders y los San Francisco 49ers podrá seguirse este domingo 8 de noviembre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX+, FOX ONE y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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