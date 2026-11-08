Diego Luna recuerda cómo protagonizar ‘The One That Got Away’ de Katy Perry le cambió la vida: “El chico del video”

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Diego Luna recordó que su participación como el amor perdido de Katy Perry en el video de The One That Got Away había sido su “momento pop” más memorable, por encima de trabajar con Tom Hanks.

El actor mexicano habló de la muerte de su personaje, el rodaje de dos o tres días y el presupuesto que describió como muy elevado durante una entrevista con Cristina Ibáñez para Sensacine México, en la que explicó que la música constante le hizo sentir que vivía una experiencia distinta a una filmación convencional.

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Luna había aparecido como el interés romántico de Perry en el videoclip estrenado en noviembre de 2011. Su personaje encarnó a un artista que vivía una relación marcada por carencias económicas, discusiones y un desenlace trágico que lo convirtió en el recuerdo central de la protagonista.

El actor señaló que el video le había dejado una impresión particular porque el formato musical rompía con la dinámica habitual de una película. Para Luna, trabajar frente a Perry no se había parecido a una escena de cine, aun cuando ya contaba con experiencia en producciones de distintos géneros y con actores reconocidos.

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Diego Luna comparó el videoclip con sus películas junto a Tom Hanks

Cristina Ibáñez le preguntó si su momento pop más “cool” había sido participar en The One That Got Away o actuar con Tom Hanks. Luna respondió que había elegido sin dudas la videorola de Katy Perry.

El mexicano explicó que filmar una película le había resultado una experiencia más conocida. Dijo que, sin importar con qué actor o actriz trabajara, en algún punto el oficio había borrado las ideas previas que podía tener sobre una figura a la que había visto durante años.

Luna sostuvo que los intérpretes se habían colocado frente a frente para actuar e interactuar, hasta que el peso de la fama había quedado desplazado por la dinámica de trabajo. Esa rutina, dijo, había ocurrido incluso al compartir una producción con Tom Hanks.

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Diego Luna comparó el videoclip con sus películas junto a Tom Hanks

Con el videoclip de Perry, la diferencia había sido la presencia permanente de la canción. El actor comentó que escuchaba el tema mientras representaba las escenas y que esa condición le había impedido olvidar que participaba en un producto musical de gran alcance.

“Todo el tiempo había música”, explicó Luna al recordar el rodaje. El actor dijo que esa atmósfera le había parecido simpática porque no le permitía sentirse fuera de lugar ni preguntarse qué hacía dentro de una producción de ese tipo.

<i>The One That Got Away</i> se filmó en dos o tres días

Durante la charla, Ibáñez recordó que el personaje de Luna había quedado asociado a una historia triste. También planteó que, después de revisar el video, ella y otra persona habían concluido que Perry no debía quedarse con él debido a las condiciones en que vivían.

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Luna respondió en defensa de su personaje. Recordó que el joven había sido artista y mencionó una escena en la que aparecía pintando. Para el actor, aquella imagen había mostrado una faceta que explicaba parte de la relación que planteaba el videoclip.

El personaje interpretado por Diego Luna había dormido en el piso junto a la protagonista. Ese detalle había formado parte de la lectura que Ibáñez hizo sobre la historia y sobre el futuro que habría tenido la pareja si la trama no hubiera terminado con la muerte del joven.

Luna recordó que la producción se había realizado con rapidez pese a la escala del proyecto. “Todo lo hacías en dos días o en tres días”, señaló sobre la forma de trabajo que había seguido el equipo para completar las secuencias.

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El actor agregó que el video había tenido “muchísimo presupuesto”, aunque no precisó una cantidad. La combinación entre recursos de producción y poco tiempo de rodaje le había generado una sensación de extrañeza durante las grabaciones.

“¿Quién me iba a creer esto?”, había pensado Luna frente a la dimensión de la producción. El intérprete reconoció que en ese momento había sentido sorpresa y que incluso había querido volver a su casa ante lo inusual que le resultaba filmar una videorola con esas características.

Katy Perry convirtió a Diego Luna en el amor perdido de una generación

El videoclip había presentado a Luna como el amor perdido de Katy Perry y había colocado su muerte como el eje de la historia. La canción había mostrado a una Perry mayor que evocaba aquella relación mientras encontraba objetos que la llevaban de vuelta a los recuerdos de su juventud.

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La aparición del mexicano había ocurrido antes de que su presencia internacional creciera con otros proyectos, entre ellos Rogue One: Una historia de Star Wars. Años después, Luna había bromeado en distintos espacios sobre el alcance que tuvo la videorola frente a buena parte de su filmografía.

En conversaciones previas, el actor había dicho con humor que las películas que había realizado juntas quizá no habrían reunido a tantas personas como las que vieron el video en YouTube durante sus primeras semanas de circulación.

Luna también había ironizado sobre la huella popular que dejó su participación. En una entrevista para el programa de James Corden, había sugerido que, cuando muriera, parte del público probablemente lo recordaría como “el chico del video de Katy Perry”.

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Antes de que alcanzara una mayor exposición mundial con la franquicia de Star Wars, Luna había expresado en otras charlas su asombro por la cantidad de reproducciones que podía alcanzar un video musical frente a varios proyectos cinematográficos.

Katy Perry convirtió a Diego Luna en el amor perdido de una generación

Ibáñez le dijo que había marcado a una generación y se incluyó entre quienes habían seguido el pop de aquella etapa. Luna había recibido el comentario después de recordar la producción que, 15 años después de su estreno, seguía siendo una de las referencias más citadas de su carrera fuera del cine.