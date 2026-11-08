México

¿Por qué “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio, se convirtió en himno de protesta en Paraguay?

Paraguayos afectados por el colapso de Ueno Bank llevaron una “serenata” a la residencia del expresidente Santiago Peña

Paquita la del Barrio canta con un micrófono frente a un fondo que presenta policías con cascos y un cartel de protesta tras una valla
¿Por qué “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio, se convirtió en himno de protesta en Paraguay? (Especial Infiobae)
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La voz de Paquita la del Barrio resonó en medio de las protestas en Paraguay. Un grupo de ciudadanos reprodujo a todo volumen “Rata de dos patas” frente a la residencia del expresidente Santiago Peña, destituido en medio de una crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, institución que dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros.

La peculiar serenata ocurrió el viernes 6 de noviembre en el barrio Mbocayaty, en Asunción, donde vecinos se concentraron para manifestar su rechazo al exmandatario.

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La elección musical no fue casual. Aunque la canción mexicana alcanzó fama como un himno contra las infidelidades, su compositor reveló años después que la escribió pensando en un expresidente de México.

Así fue la protesta contra Santiago Peña al ritmo de Paquita la del Barrio

Habitantes de Mbocayaty llevaron un equipo de sonido hasta las inmediaciones de la casa de Santiago Peña y reprodujeron “Rata de dos patas”.

La manifestación ocurrió mientras el expresidente permanecía bajo custodia policial en su domicilio, después de perder el cargo mediante un juicio político.

Los inconformes también colocaron carteles con una exigencia directa: “Santi Peña fuera del barrio”.

Varias personas de pie en una calle empedrada durante la noche sostienen teléfonos móviles frente a viviendas iluminadas
Habitantes de Mbocayaty llevaron un equipo de sonido hasta las inmediaciones de la casa de Santiago Peña y reprodujeron “Rata de dos patas”. (X)

Las protestas habían comenzado un día antes, cuando ciudadanos acudieron a la zona con pancartas y bombas de estruendo.

Además de los reclamos por la crisis bancaria, algunos vecinos denunciaron problemas de convivencia con el exmandatario y cuestionaron una supuesta modificación del recorrido de una línea de transporte público que habría perjudicado a la comunidad.

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La canción de Paquita terminó por convertirse en la banda sonora de aquella protesta vecinal, mientras las imágenes del episodio comenzaron a circular en medios y redes sociales.

¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué destituyeron al presidente de Paraguay?

La crisis comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia y operaciones financieras irregulares.

La suspensión de sus servicios afectó a aproximadamente 2.94 millones de clientes, incluidos trabajadores, jubilados y dependencias públicas que mantenían recursos en la institución.

El caso alcanzó directamente a Santiago Peña debido a sus anteriores vínculos empresariales con el grupo propietario del banco y las investigaciones sobre la colocación de recursos públicos en esa entidad.

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El viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo aprobó su destitución por mal desempeño de funciones. El entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.

Peña fue detenido ese mismo día y posteriormente imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

El sábado 7 de noviembre, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción.

La investigación continúa y las acusaciones todavía no constituyen una sentencia condenatoria.

¿A quién estaba dedicada realmente “Rata de dos patas”?

La canción fue popularizada por Paquita la del Barrio en el año 2000, como parte de su álbum Taco placero.

Durante décadas, el público la relacionó con los desencuentros amorosos de la cantante, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas.

Sin embargo, el compositor Manuel Eduardo Toscano reveló que su principal inspiración fue Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994.

Según relató a medios como BBC Mundo, después de observar la respuesta del público a los insultos que Paquita utilizaba durante sus presentaciones, decidió escribir una canción que concentrara expresiones de desprecio hacia un hombre.

“Pensé qué pasaría si Paquita cantara una canción con frase tras frase contra nosotros los hombres”, recordó.

Aunque la letra no menciona directamente a Salinas, Toscano explicó que utilizó su imagen como referencia para construir el personaje al que iban dirigidos los reproches.

ARCHIVO - La cantante mexicana Paquita la del Barrio en el Club Nokia en L.A. Live, el 5 de mayo de 2010, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)
ARCHIVO - La cantante mexicana Paquita la del Barrio en el Club Nokia en L.A. Live, el 5 de mayo de 2010, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

De una crítica política mexicana a las protestas en Paraguay

La interpretación de Paquita transformó “Rata de dos patas” en uno de los mayores éxitos de la música popular mexicana, especialmente entre quienes la adoptaron para expresar enojo ante relaciones sentimentales conflictivas.

Sin embargo, la canción también conservó una dimensión política que ahora reapareció en Paraguay.

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