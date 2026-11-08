Grabación captada desde las gradas durante un partido de la NBA en la Ciudad de México, donde se observa a Kenia Os, Susana Zavaleta y Ricardo Pérez en los asientos a pie de pista. Crédito: Instagram/@nanndobeme

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Susana Zabaleta habría protagonizado una escena de celos con Ricardo Pérez durante el juego de la NBA México del pasado sábado 7 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México, luego de que videos difundidos en redes sociales mostraron a Kenia Os levantándose para despedirse de otras personas mientras la actriz permaneció sentada.

Las imágenes generaron especulaciones entre internautas sobre un supuesto desplante hacia la cantante, aunque no existió una confirmación de los involucrados ni elementos que comprobaran un conflicto.

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Los videos circularon después del partido entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, que terminó 114-102 a favor del equipo de Denver. Nikola Jokic fue la figura con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

La presencia de Zabaleta, Pérez y Kenia Os en las primeras filas llamó la atención de asistentes y usuarios de redes sociales. En distintas grabaciones se observó que los tres siguieron el encuentro desde una zona cercana a la duela.

Las interpretaciones surgieron al final de una de las secuencias compartidas en plataformas digitales. Kenia Os se levantó de su asiento y saludó a personas ubicadas alrededor de ella, mientras Zabaleta continuó sentada junto a Ricardo Pérez.

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Los videos de la Arena Ciudad de México generaron versiones sobre Susana Zabaleta

Susana Zabaleta habría protagonizado escena de celos con Ricardo Pérez por Kenia Os: videos desatan polémica (RS)

Usuarios de redes sociales señalaron que Zabaleta habría ignorado a Kenia Os durante la despedida. Algunos consideraron que la reacción de la actriz pudo relacionarse con incomodidad o celos por la cercanía de la cantante con Pérez.

Otros internautas sostuvieron que las imágenes no mostraron una interacción completa entre las dos artistas. También apuntaron que el ángulo de los videos pudo haber dado una impresión distinta a lo ocurrido dentro de la Arena Ciudad de México.

Hasta este domingo 8 de noviembre de 2026, ni Susana Zabaleta, ni Ricardo Pérez, ni Kenia Os habían emitido una postura pública sobre las versiones que circularon en internet.

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La grabación tampoco mostró una discusión, un intercambio de palabras o un gesto directo de confrontación entre Zabaleta y Kenia Os. Por ello, las versiones sobre una escena de celos permanecieron como interpretaciones de seguidores y asistentes que difundieron los clips.

La NBA regresó a la Ciudad de México para disputar su partido número 35 en territorio nacional desde 1992. El juego también representó la primera visita de los Pacers a la capital del país.

Denver Nuggets venció 114-102 a Indiana Pacers en la NBA México 2026

El encuentro reunió a miles de aficionados en la Arena Ciudad de México, que mantuvo por tercer año consecutivo una ambientación con referencias al Día de Muertos.

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La jornada no se limitó a la duela. Diversas figuras de la música, la televisión, el deporte y las redes sociales acudieron al recinto para observar de cerca a jugadores como Nikola Jokic y Pascal Siakam.

Entre los asistentes estuvieron Gabito Ballesteros, el luchador El Grande Americano y el cantante Mario Bautista. Los invitados aparecieron en imágenes compartidas desde las gradas y en publicaciones de cuentas dedicadas a espectáculos.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez también posaron para las cámaras durante el evento. La pareja se mantuvo en una de las zonas más visibles de la arena, lo que facilitó que aficionados grabaran momentos de su asistencia.

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Susana Zabaleta habría protagonizado escena de celos con Ricardo Pérez por Kenia Os: videos desatan polémica (Fotos: NBA México)

La presencia de Kenia Os en el mismo sector avivó los comentarios de usuarios. Los videos se concentraron en el instante de la despedida y no ofrecieron una secuencia completa sobre la convivencia previa entre los asistentes.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez habían negado rumores de separación en agosto de 2026

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se hizo pública en 2024, después de que ambos se conocieron durante las grabaciones del programa Divina Comida de HBO a finales de 2023.

Zabaleta había contado en entrevistas que ella tomó la iniciativa para acercarse al comediante. La pareja también había hablado públicamente de la diferencia de edad de alrededor de 30 años entre ambos.

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La actriz y cantante nació en 1964, mientras que Pérez, conductor y comediante de La Cotorrisa, nació en 1995. Ambos habían enfrentado comentarios sobre su relación desde que confirmaron el noviazgo.

En agosto de 2026, los dos desmintieron versiones de una supuesta ruptura. Aparecieron juntos en videos y declaraciones en las que bromearon sobre los reportes que aseguraban que habían terminado.

Zabaleta había descrito su relación con Pérez como una de las experiencias afectivas más satisfactorias de su vida. El comediante, por su parte, había mencionado que aprendió a lidiar con la atención mediática y los rumores alrededor de su noviazgo.

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Los hijos de la cantante, Matías y Elisabetha Gruener, también habían mostrado una convivencia cercana con Pérez, de acuerdo con apariciones públicas de la familia.

Kenia Os había confirmado que permanecía soltera desde junio de 2026

Kenia Os había terminado su relación con Peso Pluma el 6 de junio de 2026. Ambos comunicaron la decisión mediante publicaciones en sus redes sociales y señalaron que la ruptura ocurrió de común acuerdo.

Después de la separación, la cantante había declarado en entrevistas que permanecía soltera y enfocada en su carrera musical, sus proyectos profesionales y su bienestar personal.

Las versiones que la vincularon con Ricardo Pérez no estuvieron respaldadas por declaraciones, fotografías de cercanía sentimental ni información confirmada por los involucrados. Los señalamientos surgieron únicamente de los videos del juego de la NBA México y de las lecturas que usuarios hicieron sobre la actitud de Susana Zabaleta.

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