Día de Muertos 2026: las mejores ofrendas monumentales para visitar gratis en la CDMX

La cartonería es la técnica artesanal con la que se elaboran las catrinas y figuras de gran formato en las ofrendas monumentales. (Facebook/UNAM)

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La Ciudad de México se llena de ofrendas monumentales para el Día de Muertos 2026, con montajes en museos, universidades, alcaldías y espacios públicos repartidos por toda la capital.

Entre la amplia oferta, cinco instalaciones destacan por su tamaño, temática y convocatoria: el Zócalo, la UNAM, Coyoacán, el Museo Nacional de Arte y el Museo Dolores Olmedo.

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Cada una tiene un enfoque distinto y horarios propios, por lo que es posible armar un recorrido de varios días por distintas alcaldías durante la temporada.

El MUNAL dedica su ofrenda de 2026 a las mascotas. (X/@MUNALmx)

La UNAM instala su Megaofrenda 2026 conmemorando sus más de 475 años

La Megaofrenda universitaria cambia de sede este año: deja Las Islas de Ciudad Universitaria y se instala en la explanada del Museo de las Ciencias Universum, en la alcaldía Coyoacán.

La temática es “475+ Trayectorias que nos sustentan”, un homenaje que celebra la historia de la máxima casa de estudios y sus raíces ligadas a la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1551.

La Catrina, creada por José Guadalupe Posada, es una de las figuras más utilizadas en las ofrendas de gran formato. (Facebook/UNAM)

Puede visitarse del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas, con entrada libre.

Para llegar, la opción más usada es bajar en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y tomar el Pumabús, el transporte interno gratuito de la universidad, en su Ruta 3. También es posible llegar por Metrobús hasta la estación CCU y caminar unos diez minutos.

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También puede verse de manera virtual a través del portal https://megaofrenda.unam.mx/ofrendas_universum.php.

La Megaofrenda incluye participaciones de distintas facultades de la casa de estudios. (Facebook/UNAM)

Coyoacán honra a Frida Kahlo, Diego Rivera y otros artistas de la demarcación

Bajo el título “Coyoacanenses, más vivos que nunca”, la alcaldía instaló figuras de cartonería de tamaño natural en el Pórtico del Palacio de Cortés, frente al Jardín Hidalgo.

El homenaje incluye a Frida Kahlo, Diego Rivera, Dolores del Río, José Clemente Orozco, Octavio Paz, Juan Rulfo, Agustín Lara y Salvador Novo, entre otros personajes que marcaron la historia cultural del barrio.

La ofrenda "Coyoacanenses, más vivos que nunca" está instalada en el Pórtico del Palacio de Cortés. (Facebook/Alcaldía Coyoacán)

La ofrenda se inauguró el 27 de octubre y permanece abierta hasta el 9 de noviembre, con acceso gratuito.

La sede está en Plaza Hidalgo sin número, Villa Coyoacán, a pocos minutos a pie del Jardín Centenario y accesible en Metrobús por la estación División del Norte o en transporte público hacia el centro de la alcaldía.

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El acceso a la ofrenda de Coyoacán es gratuito. (Facebook/Alcaldía Coyoacán)

El Munal exhibe una ofrenda colectiva para mascotas fallecidas

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) instaló en su Patio de los Leones un altar dedicado a las mascotas, inspirado en el cuadro El circo, de Nahui Olin.

La propuesta retoma la cosmovisión náhuatl del Mictlán, el inframundo al que las almas llegan tras la muerte, y el papel de los perros como acompañantes en ese tránsito.

La exhibición del Munal permanece abierta del 29 de octubre al 1 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas. (X/@MUNALmx)

La exhibición permanece del 29 de octubre al 1 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas, en Tacuba 8, Centro Histórico, a unos pasos del Metro Allende o Bellas Artes.

La entrada general al recinto cuesta 95 pesos, con acceso gratuito los domingos.

El Zócalo rinde homenaje a las mujeres de la Revolución con una Catrina de 32 metros

La instalación central ocupa la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, dedicada este año a las mujeres heroínas de la historia de México y de la Revolución.

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Incluye una Catrina de cartonería de 32 metros de altura, esculturas de ajolotes, tapetes de aserrín y permanece abierta del 29 de octubre al 2 de noviembre.

La catrina es acompañada de figuras de ajolotes a lo largo de la plancha del Zócalo capitalino. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El acceso es gratuito y no tiene horario fijo de apertura ni cierre, por lo que puede recorrerse de día o de noche.

La ruta más directa es el Metro Línea 2, estación Zócalo/Tenochtitlan; también funcionan las estaciones Allende y Pino Suárez, con una caminata corta hasta la plaza.

Iztapalapa monta su ofrenda monumental en cuatro puntos de la alcaldía

La alcaldía Iztapalapa instaló su gran ofrenda monumental distribuida en cuatro sedes: Andador Aldama, Comonfort, Jardín Cuitláhuac y el Ayuntamiento.

La inauguración ocurrió el sábado 31 de octubre a las 18:30 horas, con entrada libre para toda la comunidad.

El acceso a las cuatro sedes de la ofrenda de Iztapalapa es gratuito, sin boleto ni registro previo. (Facebook/Lourdes Paz)

La agenda cultural de la demarcación se extiende del 25 de octubre al 2 de noviembre, con presentaciones de danza, música en vivo y proyecciones de cine al aire libre alrededor de los altares.

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El 1 de noviembre se suma una rodada de muertos a las 17:30 horas, con salida desde el Metro Constitución de 1917 con destino a la explanada del Jardín Cuitláhuac.

El acceso a las cuatro sedes es completamente gratuito, sin necesidad de boleto ni registro previo.

La agenda cultural de Iztapalapa por Día de Muertos se extiende hasta el 2 de noviembre. (Facebook/Lourdes Paz)

La zona se ubica cerca del Metro Constitución de 1917, de la Línea 8, y también es posible llegar por Metrobús hasta estaciones cercanas al centro de la alcaldía, desde donde los puntos del recorrido quedan a distancia caminable entre sí.

Otras ofrendas menores se reparten por alcaldías y museos de la capital

Además de las cinco sedes principales, la ciudad concentra decenas de instalaciones más pequeñas organizadas por alcaldías y recintos culturales.

En Azcapotzalco, más de 100 ofrendas se despliegan sobre la avenida Azcapotzalco, con un altar dedicado al cantante José José en el Parque de la China, colonia Clavería.

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La CDMX ofrece ofrendas públicas y de menor tamaño en varios puntos de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doce alcaldías instalan ofrendas comunitarias en espacios como la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y las Utopías de Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco, todas con acceso gratuito.