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Superluna de Castor 2026: cuándo y a qué hora verla en México junto con las Leónidas

Noviembre ofrecerá varios espectáculos astronómicos, entre ellos la primera Superluna desde enero de 2026, la lluvia de meteoros Leónidas y las Táuridas del Norte

Noviembre ofrecerá varios espectáculos astronómicos, entre ellos la primera Superluna desde enero de 2026, la lluvia de meteoros Leónidas y las Táuridas del Norte
Noviembre ofrecerá varios espectáculos astronómicos, entre ellos la primera Superluna desde enero de 2026, la lluvia de meteoros Leónidas y las Táuridas del Norte
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El cielo nocturno de noviembre de 2026 ofrecerá distintas oportunidades para observar fenómenos astronómicos, desde lluvias de estrellas hasta acercamientos entre la Luna, planetas y cúmulos estelares. Uno de los acontecimientos más esperados será la Superluna de Castor, que iluminará el firmamento el próximo martes 24 de noviembre.

Este fenómeno tendrá lugar cuando la Luna alcance su fase llena cerca del perigeo, es decir, el punto de su órbita en el que se encuentra más próxima a la Tierra. Debido a esta coincidencia, el satélite natural podrá apreciarse ligeramente más grande y brillante que una Luna llena promedio.

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Además de este espectáculo, noviembre tendrá como protagonista a las Leónidas, una lluvia de meteoros cuyo máximo de actividad está previsto para el 17 de noviembre, aunque las mejores condiciones para observarlas se presentarán durante las primeras horas del día 18.

El calendario también contempla las Táuridas del Norte, conjunciones planetarias y momentos destacados para observar a Mercurio, Venus, Júpiter y Marte.

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna de Castor 2026 en México?

La Superluna de Castor ocurrirá el martes 24 de noviembre de 2026. De acuerdo con las efemérides del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna alcanzará su fase llena a las 14:53 horas, tiempo del centro de México.

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Sin embargo, para disfrutar del fenómeno en el cielo nocturno será necesario esperar a que el satélite natural aparezca sobre el horizonte. En la Ciudad de México, su salida está prevista aproximadamente a las 18:02 horas, por lo que la tarde-noche será una buena oportunidad para observarla.

La particularidad de esta Luna llena será su proximidad con la Tierra. Durante el plenilunio, nuestro satélite estará a una distancia geocéntrica de aproximadamente 360 mil 746 kilómetros, mientras que el 25 de noviembre alcanzará el perigeo, a 359 mil 312 kilómetros de distancia.

Según los datos de divulgación astronómica de Star Walk, la Luna podrá apreciarse alrededor de 6.5% más grande y 13.5% más brillante que una Luna llena promedio. No obstante, la diferencia de tamaño y luminosidad puede ser sutil para quienes la observen sin instrumentos de medición.

El nombre de Luna del Castor tiene su origen en las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte. Su denominación está relacionada con la época del año en que estos animales reforzaban sus refugios y almacenaban alimento para prepararse ante la llegada del invierno.

Lluvia de meteoros Leónidas: cuándo será el punto máximo

Otro de los fenómenos más esperados de noviembre será la lluvia de meteoros Leónidas, cuya actividad se extenderá del 6 al 30 de noviembre, aunque su máximo está previsto para el 17 de noviembre.

El INAOE estima que esta lluvia tendrá una tasa máxima observable de hasta 15 meteoros por hora bajo condiciones favorables. Su radiante, es decir, el punto del cielo desde donde parecen originarse los meteoros, estará ubicado en dirección de la constelación de Leo.

El mejor momento para observar las Leónidas desde México será durante las primeras horas del miércoles 18 de noviembre, hacia la parte noreste de la esfera celeste.

Los meteoros de esta lluvia se caracterizan por su elevada velocidad y son producto de los fragmentos que deja a su paso el cometa 55P/Tempel-Tuttle. Cuando las partículas de polvo y roca ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad, se calientan y producen los destellos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces.

Para intentar observarlas no es indispensable contar con un telescopio. Lo recomendable es buscar un sitio con poca contaminación lumínica, alejarse de las luces artificiales y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.

Táuridas del Norte: otra lluvia de estrellas de noviembre

Las Leónidas no serán la única lluvia de meteoros del mes. El calendario del INAOE también contempla las Táuridas del Norte, cuyo máximo de actividad ocurrirá el 12 de noviembre.

Este fenómeno tendrá una tasa máxima observable de aproximadamente cinco meteoros por hora. Su radiante se localizará en dirección de la constelación de Tauro y el objeto celeste identificado como responsable de originar esta lluvia es el asteroide 2004 TG10.

Su actividad se extenderá del 20 de octubre al 10 de diciembre, por lo que será posible intentar observar algunos meteoros fuera de su fecha máxima.

También se esperan las Táuridas del Sur, que alcanzarán su máximo alrededor del 4 de noviembre. Esta lluvia está relacionada con los fragmentos del cometa 2P/Encke y tendrá una tasa estimada de entre cinco y 10 meteoros por hora, de acuerdo con los datos astronómicos proporcionados en el calendario de noviembre.

Otros eventos astronómicos que podrán observarse en noviembre de 2026

Además de la Superluna de Castor y las lluvias de meteoros, el penúltimo mes del año tendrá otros acontecimientos que permitirán observar distintos cuerpos celestes.

Entre los más destacados se encuentran los acercamientos aparentes de la Luna con planetas y cúmulos estelares, así como las condiciones favorables para observar a Mercurio, Venus y Urano.

Estas son algunas de las fechas que contempla el calendario astronómico del INAOE:

  • 1 de noviembre: la Luna estará en cuarto menguante y se aproximará al cúmulo estelar M44, conocido como El Pesebre.
  • 2 de noviembre: la Luna tendrá conjunciones con Marte y Júpiter, en dirección de la constelación de Leo.
  • 7 de noviembre: conjunción de la Luna y Venus, en dirección de Virgo.
  • 9 de noviembre: Luna nueva, a las 07:03 horas.
  • 12 de noviembre: máximo de actividad de las Táuridas del Norte.
  • 15 de noviembre: conjunción entre Júpiter y Marte, en dirección de Leo.
  • 17 de noviembre: Luna en cuarto creciente, a las 11:48 horas.
  • 18 de noviembre: máximo de las Leónidas y Mercurio en dicotomía, es decir, con la mitad de su disco iluminado.
  • 21 de noviembre: Mercurio alcanzará su mayor elongación al oeste, lo que favorecerá su observación durante la madrugada. También habrá una conjunción de la Luna y Saturno.
  • 23 de noviembre: el cúmulo estelar M45, conocido como las Pléyades, estará bien ubicado para su observación.
  • 24 de noviembre: aproximación de la Luna y las Pléyades, además de la Luna llena.
  • 25 de noviembre: la Luna alcanzará el perigeo y Urano estará en oposición.
  • 27 de noviembre: Venus alcanzará su mayor brillo del año, con una magnitud de -4.7.
  • 29 de noviembre: la Luna se aproximará al cúmulo abierto M44.
  • 30 de noviembre: conjunción de la Luna con Júpiter y Marte, en dirección de la constelación de Leo. Astro INAOE

Fases lunares de noviembre de 2026

Para quienes disfrutan de observar los cambios de iluminación del satélite natural, el calendario lunar también tendrá cuatro momentos importantes durante noviembre:

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Los horarios corresponden a las efemérides proporcionadas por el INAOE.

Recomendación editorial: Para las fotografías que acompañen la nota, la Superluna debe mostrarse durante su salida o primeras horas de visibilidad, mientras que las Leónidas requieren imágenes de larga exposición para registrar sus trazos luminosos. Es importante aclarar que la cantidad de meteoros observables dependerá de las condiciones atmosféricas y de la contaminación lumínica de cada localidad.

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