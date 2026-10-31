Playeras, gorras, bebidas y cócteles: la guía de precios del Gran Premio de México 2026

La guía de precios en el Gran Premio de México (Néstor Hernández/Infobae)

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La Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con clasificación y carrera por delante, pero el presupuesto de los asistentes al Gran Premio de México también queda bajo presión por los precios de las bebidas y de la merch oficial que se ofrece dentro del predio.

Quienes ingresen al circuito este sábado y domingo encontrarán opciones que van desde agua, refrescos y destilados hasta gorras y playeras de escuderías como Ferrari, Mercedes, Cadillac y McLaren.

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Infobae México acudió a los puntos de venta instalados en el evento y a continuación te los decimos.

El programa deportivo contempla este sábado la tercera práctica libre y la clasificación. La carrera será el domingo a 71 vueltas. Franco Colapinto terminó 16° en el segundo entrenamiento del viernes y buscará mejorar con Alpine antes de la definición de la parrilla.

Cuánto cuestan las bebidas en el Gran Premio de México

La alternativa de menor valor entre las bebidas sin alcohol es el agua embotellada, que cuesta 60 pesos mexicanos. Los refrescos de 355 mililitros, entre ellas Pepsi, Pepsi Black, Manzanita Sol, Seven Up y Squirt, tienen un precio de 70 pesos.

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El menú también ofrece Canada Dry, agua mineral y bebidas energéticas Sting. Las dos primeras cuestan 80 pesos, mientras que la bebida energética se vende a 70 pesos.

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 30, 2026 Performers dressed as Catrinas arrive ahead of practice REUTERS/Eloisa Sanchez

Para quienes busquen una opción con alcohol, los tragos simples de ron, vodka, whisky y ginebra parten de 180 pesos. En el caso del Bacardí Reserva 8 Años, el valor sube a 200 pesos, mientras que un Chivas 12 Años cuesta 250 pesos.

La cerveza tiene un costo de 220 pesos y en vaso michelado en 270.

La carta dispone de dos medidas para la mayoría de los destilados: sencillo de 45 mililitros y doble de 90 mililitros. Eso lleva, por ejemplo, el Ballantine’s 7 Años de 180 pesos a 360 pesos, y el Chivas 12 Años de 250 a 500 pesos.

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Los cócteles elevan el gasto. El puesto ofrece el “Pit Stop” a 220 pesos, preparado con Ballantine’s, néctar de durazno, ginger ale Canada Dry, jugo de limón y gomitas de durazno.

La segunda preparación se llama “Racing” y tiene un precio de 260 pesos. Incluye Patrón Reposado, jugo de limón, licor de naranja, jugo de toronja, jarabe de romero, sal de cítricos y romero.

Los costos de las bebidas varían del tamaño y presentación (Néstor Hernández/Infobae)

Cuánto cuesta la merch oficial de Ferrari, Mercedes y McLaren

Las gorras son una de las prendas más visibles en los puestos de mercancía del Gran Premio de México.

Las imágenes relevadas en el circuito muestran modelos de Ferrari, Mercedes y McLaren, con diferencias de precio según la escudería y el diseño.

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Una gorra roja de Ferrari cuesta 2 mil 100 mexicanos. El modelo exhibe el escudo de la marca italiana en el frente, el logo de Puma y una referencia al piloto Lewis Hamilton.

La gorra celeste de Mercedes tiene un precio de 2 mil 400. Es la opción más cara entre los modelos fotografiados y lleva el emblema de la escudería alemana en la parte frontal.

Precios de la mercancía oficial en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Néstor Hernández/Infobae)

En el caso de McLaren, una de las gorras naranjas tiene un valor de 2 mil 100, mientras que otro modelo de la misma escudería se vende a mil 750. Las dos prendas presentan el color característico del equipo británico y sus respectivos logos.

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Precios de la mercancía oficial en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Néstor Hernández/Infobae)

¿Cuánto cuestan las playeras oficiales?

También se venden camisetas oficiales de Ferrari con precios de 3 mil 400 y 4 mil 300 mexicanos, según el modelo. Las prendas rojas incluyen el escudo de la escudería italiana, el logo de Puma y el patrocinio de HP en el frente.

Se comercializan playeras oficiales de Racing Bulls. La versión de manga corta, identificada con el número 3 y el nombre de Isack Hadjar, cuesta 3 mil 650 mexicanos.

La playera tipo polo de la escudería, con cuello y el mismo diseño azul y negro, se vende a 4 mil 300. Ambas prendas incluyen los logos de Oracle Red Bull Racing, Visa Cash App y Red Bull.

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Precios de la mercancía oficial en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Néstor Hernández/Infobae)

¿Cuánto cuestan las playeras de Checo Pérez?

La indumentaria oficial de Sergio “Checo” Pérez con los colores de Cadillac se vende desde 2mil 500 hasta 5 mil 700 mexicanos en los puestos de mercancía del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las playeras blancas tipo polo, con el número 11 y el apellido Pérez en la espalda, cuestan 5 mil 700. Incluyen el escudo de Cadillac Formula 1 Team, el logo de Tommy Hilfiger y detalles en rojo, blanco y azul en el cuello y las mangas.

El modelo blanco de cuello redondo, que lleva el nombre de Cadillac Formula 1 Team en la parte posterior, tiene un precio de 2 mil 500. La versión negra con “Pérez 11” se vende a 4 mil 950.

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Playeras de Checo Pérez en el Gran Premio de México (Néstor Hernández/Infobae)

Qué habrá este sábado y domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México celebra este sábado su segunda jornada de actividad, con la tercera práctica libre y la clasificación. La sesión final de entrenamientos está programada para las 11.30 de México y las 14.30 de Argentina.

La clasificación comenzará a las 15.00 de México, las 18.00 de Argentina. Esa instancia definirá el orden de salida para la carrera del domingo.

La competencia principal comenzará a las 14.00 de México y a las 17.00 de Argentina. El recorrido tendrá 71 vueltas y superará los 305 kilómetros.

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli arrives ahead of practice REUTERS/Raquel Cunha

Colapinto afrontará la cita mexicana después de un abandono en Austin. Alpine cedió su monoplaza al italiano Gabriele Minì en la primera práctica libre para cumplir con la obligación reglamentaria de dar rodaje a pilotos novatos, por lo que el argentino volvió al auto durante la segunda tanda del viernes.

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En esa sesión, Charles Leclerc marcó el mejor tiempo con 1:17.827. Lando Norris y George Russell quedaron detrás del piloto de Ferrari, mientras Colapinto terminó en el 16° puesto y Pierre Gasly fue octavo.