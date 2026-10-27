Allison, Sekta Core, Out Of Control Army darán conciertos gratuitos en el Festival Internacional Las Cuatro Casas, cerca de CDMX

Las agrupaciones musicales Sekta, Alison y Out of Control Army figuran en un escenario decorado con motivos tradicionales del Día de Muertos. (Composición fotográfica/Redes sociales)

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El Festival Internacional Las Cuatro Casas tendrá su segunda edición el domingo 1 de noviembre en el Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México. La fecha fue confirmada por el Gobierno de Naucalpan a través de los anuncios individuales de cada banda, publicados por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez en su cuenta de X (@isaacsolar).

A diferencia de la convocatoria de 2025, que se presentó de una sola vez en un evento público, este año el Ayuntamiento optó por revelar el cartel de manera escalonada, una agrupación por publicación. Hasta ahora suman 11 nombres confirmados, todos programados para la misma jornada.

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El festival se originó en 2025 como una celebración gratuita vinculada al Día de Muertos, y su nombre proviene del náhuatl, en referencia al origen del topónimo Naucalpan, que significa “lugar de las cuatro casas”.

Allison en Naucalpan (Isaac Montoya/Facebook)

Qué bandas se presentarán el 1 de noviembre

La banda mexicana promete un show sin precedentes en sus más de 20 años de trayectoria. (Allison)

El cartel confirmado hasta el momento para Las Cuatro Casas 2026 incluye:

Allison

Sr. Bikini

Los de Abajo

Out Of Control Army

La Royal Club

Sekta Core

Antidoping

Delinquent Habits, junto con Reverie Love, Ivesirie y DJ Invincible

El anuncio de Delinquent Habits precisó que la agrupación se presentará “por primera vez en el Estado de México”. Por su parte, Sekta Core repite participación respecto a la primera edición del festival en 2025, y también formó parte, meses antes, del “Mundial Social Las Cuatro Casas”, una jornada distinta organizada por el municipio en el Foro Cuauhtémoc los días 23 y 24 de junio de 2026.

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El anuncio de La Royal Club ofreció más contexto sobre el estilo musical del grupo: el comunicado la describió como una banda que “ha hecho de la música un espacio de encuentro, resistencia y expresión popular” dentro del ska mexicano.

Cada anuncio compartió la misma fórmula de mensaje: “la música cruza fronteras y el llamado nos reúne”, acompañada de la frase “porque la cultura es un derecho y la música que nos da identidad nos une”. El propio alcalde adelantó, en el anuncio de La Royal Club, que “todavía quedan grandes bandas y muchas sorpresas por anunciar”, lo que indica que el cartel podría seguir creciendo antes del 1 de noviembre.

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El Presidente del Ayuntamiento de Naucalpan anuncia conciertos (Isaac Montoya/Facebook)

Qué falta por confirmar

Video promocional compartido por Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan, en el que se anuncian conciertos en la demarcación con la participación de la agrupación musical Sekta.

Aunque la fecha ya quedó establecida, el Gobierno de Naucalpan no ha publicado todavía, en su portal oficial de boletines, un comunicado formal con horario de inicio, sede exacta dentro del parque ni programa detallado por horas de las presentaciones. Tampoco se ha difundido un cartel gráfico unificado con el elenco completo, como sí ocurrió en la edición anterior.

(Crédito: especial)

Cómo fue la primera edición del festival

La primera edición de Las Cuatro Casas se realizó el domingo 2 de noviembre de 2025, también en el Parque Naucalli, con entrada gratuita y actividades que comenzaron a las 10:00 horas.

El cartel de 2025 estuvo encabezado por Los Caligaris, Gondwana y Los Estrambóticos, junto con Liran’ Roll, Sekta Core, Nana Pancha, Rebel Cats, Elli Noise, Pedro y el Lobo, Ace Kool, Skiner, Toster y Kuro. El festival contó con dos escenarios principales, y la banda colombiana Toster fue la encargada de abrir la jornada.

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Además de los conciertos, aquella edición incluyó actividades gastronómicas, exposiciones nacionales e internacionales sobre el Día de Muertos, una zona infantil, espacios de convivencia familiar, funciones de teatro, un desfile de Día de Muertos y una arena de lucha libre.

Según un reporte posterior, más de 50 mil personas asistieron al Parque Naucalli durante esa jornada, con un lleno total registrado en las actividades artísticas y culturales ofrecidas.

Cómo llegar al Parque Naucalli

El Parque Naucalli se ubica sobre el Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez, código postal 53150, muy cerca de las Torres de Satélite.

Para quienes utilicen transporte público, existen dos rutas principales de acceso:

Desde la estación Metro Cuatro Caminos (Línea 2, Azul): al salir del paradero de autobuses conocido como CETRAM Toreo, se puede abordar un microbús o autobús con dirección a Satélite, Valle Dorado, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli o Tepotzotlán. El descenso debe solicitarse en la parada “Parque Naucalli”, ubicada sobre los carriles laterales de Periférico Norte. El trayecto toma entre 15 y 25 minutos, dependiendo del tráfico.

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Desde la estación Metro El Rosario (Líneas 6 y 7): en la zona de paraderos es posible tomar una ruta con destino a Naucalpan o Satélite por Periférico. El descenso se realiza frente a una de las entradas del parque o sobre el Bulevar de la Santa Cruz. El tiempo estimado de viaje es de 20 a 30 minutos.

Para quienes se trasladen en automóvil particular, las indicaciones varían según el punto de origen:

Desde el sur, poniente o centro de la Ciudad de México, se debe incorporar al Anillo Periférico (Bulevar Manuel Ávila Camacho) en dirección norte, hacia Querétaro. Tras pasar la zona del Toreo de Cuatro Caminos y Alce Blanco, conviene cambiarse a los carriles laterales; el acceso principal se encuentra a la derecha, antes de llegar al cruce con Avenida Lomas Verdes y las Torres de Satélite.

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Desde el norte del Estado de México, Querétaro o Tepotzotlán, se debe circular por Periférico Norte en sentido sur, hacia la Ciudad de México. Al pasar Ciudad Satélite, hay que cambiarse a los carriles laterales y tomar el retorno habilitado hacia el sentido norte, o bien ingresar por las calles secundarias del fraccionamiento Boulevares, sobre Avenida Lomas Verdes o Bulevar de la Santa Cruz, según la puerta de destino.

El parque cuenta con estacionamientos concesionados, con entradas vehiculares principales sobre la lateral de Periférico Norte y sobre el Bulevar de la Santa Cruz.

Lo que viene antes del festival

Con la fecha ya establecida, resta conocer si el Gobierno de Naucalpan anunciará nuevas bandas en los próximos días, tal como lo sugirió el propio alcalde, y si finalmente se publicará un comunicado oficial con el programa detallado por horarios. El patrón de anuncios individuales, sostenido durante varios días, apunta a que el municipio podría cerrar la convocatoria con una presentación formal del cartel completo, similar a la realizada en octubre de 2025 en el Centro Cultural Ágora del propio Parque Naucalli.

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