Narcoviolencia en Sinaloa: Marina envió otros mil 600 elementos tras hallazgo de dos cabezas humanas

El Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó Mazatlán para verificar el despliegue operativo, se reunió con laGobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Foto: SEMAR

Guardar

La Secretaría de Marina incrementó reforzó la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas en Sinaloa con más de 1,600 elementos adicionales. El despliegue se concentró especialmente en Mazatlán e incluyó labores de vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, luego del hallazgo de restos humanos en Mazatlán y Culiacán.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó Mazatlán para verificar el despliegue operativo y revisar la estrategia de seguridad implementada en la entidad. Las acciones buscaron brindar protección tanto a habitantes como a visitantes.

PUBLICIDAD

Durante la visita, Morales Ángeles se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y representantes de los principales sectores empresariales del estado. El encuentro tuvo como objetivo establecer acuerdos para fortalecer la coordinación entre autoridades, empresas y sociedad.

Entre los compromisos planteados estuvo la recuperación de espacios públicos, con medidas dirigidas a que las familias pudieran volver a utilizar parques, plazas y otros sitios de convivencia. La estrategia también contempló generar condiciones de seguridad y confianza en zonas de interés para residentes y turistas.

El gobierno estatal planteó acciones de seguridad y reactivación económica

La reunión incluyó temas económicos vinculados con la seguridad en Sinaloa. Autoridades y representantes empresariales plantearon impulsar la economía circular, la construcción y otros sectores productivos para promover inversiones, empleos y bienestar para las familias.

PUBLICIDAD

La participación del sector empresarial fue presentada como una parte permanente de la coordinación con las autoridades. El objetivo fue apoyar la reactivación de actividades productivas en la entidad mientras se fortalecían las acciones de vigilancia.

Como mecanismo de participación ciudadana, se habilitó un código QR para facilitar el acceso a un número telefónico de denuncia. La herramienta permitiría a la población comunicar de forma segura hechos que afectaran la seguridad de sus comunidades.

El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron mantener la coordinación con los distintos sectores sociales y empresariales. Las acciones incluyeron vigilancia en puntos turísticos, carreteras, playas, espacios públicos y zonas de convivencia familiar.

PUBLICIDAD

Aún sin identificar la identidad de las víctimas de Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía de Sinaloa mantenía sin identificar las víctimas de dos cabezas humanas abandonadas en Culiacán y Mazatlán durante la última semana de octubre, mientras la Secretaría de Marina reforzó la vigilancia estatal con 1,600 elementos adicionales, principalmente en el puerto.

La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que ninguna de las víctimas había sido reconocida formalmente. Ambos casos eran investigados por separado para establecer las circunstancias de los homicidios y la identidad de las personas responsables.

El hallazgo más reciente ocurrió la tarde del jueves 29 de octubre en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al surponiente de Culiacán. Una hielera con una cabeza humana fue abandonada frente a un domicilio aparentemente deshabitado.

PUBLICIDAD

El contenedor fue localizado sobre la calle Constituyente Enrique Colunga, entre Constituyente Paulino Machorro y Constituyente Esteban Baca Calderón. Elementos de seguridad acudieron al lugar y personal de la Fiscalía realizó las diligencias para trasladar los restos al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía abrió una carpeta por el homicidio en Mazatlán

Dos días antes, el martes 27 de octubre, otra cabeza humana fue localizada dentro de una hielera abandonada en el exterior del Palacio Municipal de Mazatlán. El hallazgo ocurrió en el área de los portales de la Dirección de Ingresos, en el centro de la ciudad.

El caso generó un despliegue de corporaciones de seguridad en el inmueble. Junto a los restos fue localizada una cartulina con un mensaje, aunque su contenido no fue revelado oficialmente.

PUBLICIDAD

Sánchez Kondo indicó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso tras el hallazgo en Mazatlán. La funcionaria no dio información sobre un posible móvil ni sobre personas relacionadas con el abandono de los restos.

“Hasta este momento no ha habido identificación formal”, declaró la fiscal al ser cuestionada sobre ambos hechos. Sobre la investigación del puerto, precisó: “Se está trabajando, es una carpeta que se inició por el delito de homicidio doloso. Hasta este momento tampoco ha sido identificada de manera formal”.

<br>