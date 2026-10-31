Inés Gómez Mont y la vez que le pidió matrimonio a Tom Brady durante el Super Bowl de 2008

Durante la semana previa al Super Bowl XLII, Inés Gómez Mont apareció vestida de novia en una conferencia de prensa para declararle su amor al entonces quarterback de los New England Patriots.

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Antes de convertirse en una de las figuras del entretenimiento mexicano relacionadas con uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos años, Inés Gómez Mont protagonizó una peculiar escena que quedó grabada en la memoria de los aficionados al futbol americano: se presentó vestida de novia ante Tom Brady para pedirle que se casara con ella durante la semana del Super Bowl XLII, en 2008.

La conductora mexicana viajó hasta Arizona para cubrir las actividades previas al encuentro de la NFL. Sin embargo, lejos de realizar una entrevista convencional, decidió preparar una intervención que rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación internacionales.

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Casi 18 años después de aquel episodio, la detención de la presentadora en Florida volvió a poner bajo los reflectores uno de sus momentos más recordados en televisión.

Con un vestido blanco de novia, Gómez Mont apareció entre los periodistas que asistieron a una conferencia de prensa de los New England Patriots. Su atuendo no pasó inadvertido para el entonces quarterback del equipo, quien decidió darle la palabra al reconocerla entre los presentes.

“La mujer con el vestido de novia”, expresó Brady antes de escuchar la pregunta que tenía preparada la comunicadora.

La mexicana aprovechó la oportunidad para declararle su admiración al histórico mariscal de campo y sorprenderlo con una propuesta matrimonial frente a todos los asistentes.

Inés le dio la vuelta al mundo al proponerle matrimonio a Tom Brady

“Brady, estoy enamorada de ti. ¿Te casarías conmigo, por favor?”, preguntó la presentadora, quien consiguió provocar una reacción de sorpresa y risas entre los presentes.

El jugador de los Patriots tomó la situación con humor y reconoció que nunca había recibido una propuesta de matrimonio de esa manera. Gómez Mont, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de insistir en que ella podía convertirse en la verdadera señora Brady.

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Finalmente, el deportista respondió entre risas que era un hombre de una sola mujer, aunque también le hizo un cumplido al señalar que seguramente encontraría a alguien dispuesto a casarse con ella porque era linda.

La propuesta a Tom Brady tuvo consecuencias para la televisora

FILE PHOTO: New England Patriots quarterback Tom Brady watches the New York Giants celebrate their upset win at game's end in the NFL's Super Bowl XLII football game in Glendale, Arizona, February 3, 2008. The Giants beat the undefeated Patriots, 17-14. REUTERS/Shaun Best/File Photo

La ocurrencia de Gómez Mont sucedió durante los días previos al Super Bowl XLII, celebrado el 3 de febrero de 2008 en Glendale, Arizona.

Aquel encuentro terminó convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos para la franquicia de Nueva Inglaterra, pues los New York Giants consiguieron imponerse por 17-14 y evitaron que Brady y los Patriots completaran una temporada perfecta.

FILE PHOTO: New York Giants quarterback Eli Manning (10) avoids a sack by New England Patriots end Richard Seymour (L) in the fourth quarter of the NFL's Super Bowl XLII football game in Glendale, Arizona February 3, 2008. REUTERS/Jeff Topping (UNITED STATES)/File Photo

La intervención de la conductora también generó consecuencias para la televisora mexicana para la que trabajaba. De acuerdo con los antecedentes de aquella cobertura, la organización del evento manifestó su inconformidad por la manera en que se realizó la intervención y la empresa recibió una reprimenda.

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Inés Gómez Mont vuelve a los titulares por su detención en Florida

La exconductora de televisión permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Casi dos décadas después de aquel episodio televisivo, el nombre de la presentadora volvió a ocupar los espacios informativos por motivos completamente diferentes.

El viernes 30 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Gómez Mont fue asegurada en Miami, Florida, después de un intercambio de información con las autoridades estadounidenses.

Inés Gómez Mont, detenida este viernes en EEUU. (Crédito: FGR)

La exconductora permaneció prófuga de la justicia mexicana durante casi cinco años. En México cuenta con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. También ha sido señalada por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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De acuerdo con los reportes posteriores a su detención, Gómez Mont quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras se determina su situación migratoria y los procedimientos correspondientes.

La conductora alcanzó reconocimiento nacional por sus participaciones en programas como Ventaneando y Venga la Alegría, espacios que la consolidaron como uno de los rostros conocidos de la televisión de espectáculos en México.

Así, la antigua escena en la que sorprendió a Tom Brady con una propuesta matrimonial volvió a circular como parte de los recuerdos más llamativos de su trayectoria televisiva, ahora en medio de la atención que genera su situación jurídica.

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