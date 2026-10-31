Esteban Ocon abandona el GP de México 2026 y Haas anuncia a su reemplazo

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 29, 2026 Haas' Esteban Ocon arrives ahead of the Mexico City Grand Prix REUTERS/Eloisa Sanchez

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El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 vivió un movimiento inesperado antes de continuar con las actividades del fin de semana. La escudería Haas anunció una modificación en su alineación de pilotos y confirmó que el francés Esteban Ocon no continuará participando en el resto de la competencia, por lo que será reemplazado por el japonés Ryō Hirakawa.

La decisión fue comunicada este sábado 31 de octubre, pocas horas antes de que los monoplazas regresaran al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar la tercera práctica libre y posteriormente la clasificación. Con este movimiento, Hirakawa tendrá la oportunidad de participar por primera vez en una carrera de Fórmula 1 a los 32 años.

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(Comunicado de Haas sobre la salida de Esteban Ocon)

El japonés se convertirá en uno de los pilotos debutantes de mayor edad de los últimos años, una situación que recuerda el caso de André Lotterer, quien hizo su aparición en la máxima categoría con Caterham durante el Gran Premio de Bélgica de 2014.

¿Por qué Haas reemplazó a Esteban Ocon en el GP de México?

A través de un comunicado, la organización estadounidense informó que su piloto reserva ocupará inmediatamente el asiento del francés durante lo que resta del Gran Premio mexicano.

“El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryō Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana”.

(Comunicado de Haas sobre la salida de Esteban Ocon)

La escudería también recordó que el competidor asiático ya había tenido contacto con el circuito capitalino durante la primera sesión de entrenamientos libres, celebrada el viernes. En aquella participación consiguió finalizar en la posición número 15.

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“Ryō participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, su tercera salida a pista de práctica libre de la temporada conduciendo el VF-26, terminando en el 15º puesto general”.

De esta manera, Hirakawa compartirá equipo con Oliver Bearman durante las actividades restantes, incluyendo la clasificación y la carrera del domingo, programada a 71 vueltas.

“El piloto japonés formará dupla con su compañero de equipo en la práctica final y la clasificación del sábado, y en el gran premio de 71 vueltas del domingo”.

La comunicación de Haas concluyó con una postura reservada sobre el movimiento: “no se emitirán más declaraciones en este momento”.

¿Quién es Ryō Hirakawa, el piloto que sustituirá a Ocon?

(Facebook)

El japonés llegó a Haas como piloto de reserva en 2025, después de colaborar con McLaren y Alpine dentro de diferentes programas vinculados con su trayectoria deportiva y la relación técnica entre la escudería estadounidense y Toyota Gazoo Racing.

Durante la temporada actual acumuló participaciones en cuatro sesiones de entrenamientos libres, mientras continuaba compitiendo en el Campeonato Mundial de Resistencia. Dentro de esta categoría consiguió importantes resultados junto a Toyota, con la que aseguró el campeonato de constructores en Barcelona.

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Ahora tendrá la oportunidad de demostrar sus capacidades en una competencia oficial de Fórmula 1, precisamente en uno de los circuitos con mayor ambiente del calendario.

Max Verstappen y Liam Lawson reciben penalización

FOTO ARCHIVO: Los pilotos Max Verstappen y Liam Lawson de Red Bull durante el lanzamiento en vivo de la temporada 75 de la Fórmula Uno en la arena O2 de Londres, Reino Unido. 18 de febrero, 2025. REUTERS/Andrew Boyers/Archivo

La jornada también dejó consecuencias para otros dos pilotos. Max Verstappen y Liam Lawson fueron sancionados con una posición en la parrilla de salida después de protagonizar un contacto durante la segunda práctica libre.

El incidente ocurrió en la aproximación a la curva 12, en la zona del estadio del Autódromo Hermanos Rodríguez. El choque provocó daños en ambos monoplazas y obligó a detener momentáneamente los entrenamientos mediante una bandera roja.

Tras analizar las imágenes y escuchar a los involucrados, los comisarios determinaron que ambos incurrieron en maniobras innecesarias y poco cuidadosas. Aunque los pilotos reconocieron lo sucedido, la FIA decidió aplicar una sanción en lugar de limitarse a una advertencia.

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Los oficiales también tomaron en cuenta que anteriormente los equipos habían recibido indicaciones sobre este tipo de situaciones durante la reunión de directores celebrada el viernes.

Con estos acontecimientos, el sábado del Gran Premio de México tendrá modificaciones importantes en la alineación de Haas y en las posiciones de salida, mientras los equipos se preparan para la carrera del domingo.