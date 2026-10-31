México

“Así se llevan”: golpiza entre alumnos deja a estudiante sin un riñón en Tamaulipas

Cristian Alexis, de 13 años, fue presuntamente golpeado por dos compañeros al salir de una telesecundaria en Altamira; la Fiscalía de Tamaulipas ya investiga el caso

Ilustración de un niño con uniforme escolar entre dos siluetas oscuras sobre un camino de tierra, con una escuela entre la niebla al fondo.
Cristian Alexis, de 13 años, perdió el riñón izquierdo después de una presunta golpiza de dos compañeros en Altamira, Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cristian Alexis, un estudiante de 13 años de la Telesecundaria Gerardo Tomás Gómez Castillo, en Altamira, Tamaulipas, terminó hospitalizado y perdió el riñón izquierdo después de que, según la denuncia de su madre, dos compañeros lo interceptaran y golpearan cuando regresaba a casa después de clases.

El caso fue dado a conocer por la madre del adolescente, Alma Celeste Almazán, quien relató que su hijo, alumno de segundo grado, salió del plantel y fue atacado aproximadamente a cinco cuadras de la escuela.

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De acuerdo con el testimonio difundido por TV Azteca, los presuntos agresores serían estudiantes de tercer grado que esperaban a Cristian para confrontarlo. La agresión habría incluido golpes en el abdomen y la espalda.

El menor inicialmente creyó que los golpes solamente le habían provocado que le faltara el aire. Sin embargo, cuando llegó a su domicilio el dolor aumentó y terminó desplomándose frente a su familia.

La golpiza provocó una hemorragia interna

La familia trasladó a Cristian para recibir atención médica y posteriormente fue llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Madero.

El 17 de febrero los alumnos de secundarias y bachilleratos tendrán que acudir a la escuela
La Telesecundaria Gerardo Tomás Gómez Castillo es investigada tras la agresión que dejó a uno de sus alumnos hospitalizado. Crédito: Cuartoscuro

Los médicos detectaron una lesión grave en el riñón izquierdo. Debido a la gravedad de la afectación, tuvieron que realizarle una cirugía para retirar el órgano.

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La madre explicó que la agresión provocó un sangrado interno y que el adolescente permanece hospitalizado mientras continúa bajo vigilancia médica. Otros reportes sobre el caso señalan que el menor presentó desmayos y complicaciones derivadas de la hemorragia antes de ser intervenido.

La familia también solicitó apoyo para conseguir donadores de sangre debido a las condiciones médicas que enfrentó el adolescente.

“Lo golpearon y él sintió que nomás le sacaron el aire”, relató la madre al explicar que Cristian llegó caminando a su casa, pero posteriormente su estado empeoró.

La pérdida del riñón significa que el adolescente deberá continuar su recuperación con un solo órgano renal.

Tres profesionales con batas azules, mascarillas y gorros quirúrgicos operan. Un cirujano sostiene un instrumento, otro un tubo. Instrumentos quirúrgicos visibles
La madre del adolescente denunció que el director del plantel minimizó la agresión y dijo que los estudiantes “así se llevan”. (IMSS)

Madre acusa al director de minimizar la agresión

Además de denunciar la agresión, Alma Celeste cuestionó la respuesta que recibió cuando acudió al plantel para pedir explicaciones.

Según su testimonio, el director de la telesecundaria calificó a Cristian como “insoportable” y “desordenado” y le habría dicho que entre los estudiantes “así se llevan”.

“Como si él se lo hubiera buscado”, habría señalado la madre al describir la conversación con el directivo.

La mujer reconoció que su hijo puede ser hiperactivo y tener problemas de conducta, pero sostuvo que esas características no justifican que haya sido golpeado hasta sufrir una lesión que requirió la extirpación de un órgano.

También cuestionó que el ataque haya ocurrido fuera de las instalaciones escolares, pues, de acuerdo con su versión, sucedió a pocas cuadras del plantel y los estudiantes involucrados todavía portaban el uniforme.

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- Autoridades educativas de Tamaulipas investigan la actuación del director y de la jefa de sector por el caso. | Foto: Andina/ATV

Posteriormente, el director se habría comunicado nuevamente con la familia para manifestar su disposición a colaborar con las investigaciones. La actuación de las autoridades escolares también quedó bajo revisión.

Fiscalía y autoridades educativas investigan

Después de que la familia presentó una denuncia formal, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso también llegó a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET). Su titular, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que la dependencia realiza investigaciones para deslindar responsabilidades.

La revisión no se limita a los estudiantes señalados por la agresión. De acuerdo con declaraciones del funcionario, también se analiza la actuación del director y de la jefa de sector de la telesecundaria ante lo ocurrido.

El funcionario calificó el caso como lamentable y señaló que la violencia escolar constituye un problema que requiere atención institucional. La SET informó que cuenta con protocolos para atender este tipo de situaciones y que mantiene acciones enfocadas en la prevención de violencia y en el manejo de las emociones entre estudiantes.

Mientras avanzan las investigaciones, Cristian permanece bajo atención médica. Su familia busca que se esclarezca la agresión y que se determinen las responsabilidades tanto de los estudiantes que presuntamente participaron en la golpiza como de las autoridades escolares cuya actuación está siendo revisada.

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