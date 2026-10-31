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Cuauhtémoc Blanco lanza advertencia sobre Gilberto Mora y critica a los medios por inflar su futuro en Europa

El exjugador del América consideró que la prensa ha elevado demasiado las expectativas sobre el futbolista de 18 años

El exjugador del América consideró que la prensa ha elevado demasiado las expectativas sobre el futbolista de 18 años.
El exjugador del América consideró que la prensa ha elevado demasiado las expectativas sobre el futbolista de 18 años.
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Gilberto Mora se ha convertido en uno de los nombres más comentados del futbol mexicano gracias a sus actuaciones con los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana. A sus 18 años, el juvenil ha despertado el interés de clubes europeos, pero no todos consideran que deba recibir tantos reflectores antes de dar el siguiente paso en su carrera. Uno de ellos es Cuauhtémoc Blanco, quien reapareció públicamente para compartir su opinión sobre el crecimiento del futbolista.

El histórico exjugador del América y del Tricolor consideró que la prensa ha contribuido a generar expectativas demasiado elevadas alrededor del joven atacante. Aunque reconoció las condiciones que ha mostrado dentro del terreno de juego, pidió paciencia y recordó que llegar al futbol europeo representa un desafío importante para cualquier mexicano.

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Un hombre vestido con la camiseta verde de la selección de México levanta la mano derecha y sonríe en un estadio.
El joven promesa de la Selección Mexicana se perfila para competir en el futbol de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista concedida a ESPN, el exgobernador de Morelos expresó sus buenos deseos para Mora, aunque también lanzó un mensaje dirigido a quienes han seguido de cerca su desarrollo.

“Ojalá y le vaya muy bien, los medios lo han levantado así como una estrellota, pero al final de cuentas como mexicano, le deseamos que le vaya muy bien, hay que esperar, no es fácil jugar en Europa, entonces hay que llevarlo poco a poco al chavo”, destacó para ESPN.

Para Blanco, el talento del futbolista está fuera de discusión, pero considera que todavía necesita consolidarse antes de pensar en una aventura fuera de México. En ese sentido, señaló que sus actuaciones con Tijuana y el combinado nacional han dejado muestras de su capacidad, aunque el siguiente paso será mantener la regularidad y evitar que la atención mediática afecte su crecimiento.

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha
Rafa Márquez aclaró la razón por la que Gilberto Mora no jugó los últimos amistosos y rompió concentración (REUTERS/Raquel Cunha)
“Ha tenido buenos destellos en Tijuana, en la selección, pero creo que ojalá y los pies sobre la tierra, porque como te menciono, ustedes como medios de comunicación lo crecieron muchísimo, entonces yo creo que hay que llevarlo bien al chavo para que triunfe.”

Cuauhtémoc Blanco habla sobre la posibilidad de Gilberto Mora de jugar en Europa

Gilberto Mora
El jugador mexicano Gilberto Mora durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Ante los rumores que colocan al juvenil en el radar de importantes instituciones del Viejo Continente, Blanco también compartió su perspectiva sobre lo que necesitaría para adaptarse a una competencia de mayor exigencia.

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Desde su experiencia como futbolista, consideró que el principal reto no necesariamente estaría relacionado con las diferencias culturales, sino con demostrar sus condiciones futbolísticas en un entorno distinto.

“Culturalmente no creo que es difícil adaptarte, simplemente mostrar el talento que tienes y demostrarlo a dónde vas a jugar en Europa”, destaca sobre la posibilidad d que llegue al Viejo Continente.

El exdelantero también insistió en que Mora debe aprovechar el tiempo que todavía tenga por delante con los Xolos de Tijuana. Para él, los próximos torneos serán fundamentales para que el atacante continúe desarrollándose y llegue mejor preparado si finalmente se concreta una transferencia internacional.

“Yo creo que es un joven, está empezando, ojalá sirva esta temporada, no sé cuánto vaya a estar aquí.”

Incluso, Blanco señaló que todavía existe incertidumbre sobre cuándo podría producirse su salida del futbol mexicano y recordó que el jugador necesita aprovechar cada oportunidad antes de tomar una decisión sobre su futuro.

“Yo creo que a lo mejor va a estar todavía este año no se sabe si va o no va a ir a Europa, pero primero tiene que, ya lo demostró aquí, pero creo que en esto que le queda, no sé cuántos años tiene contrato, pero estos torneos tienen que adelantar muchísimo más”, mencionó.

¿Qué opinó Cuauhtémoc Blanco sobre Rafa Márquez y la Selección Mexicana?

(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

Durante la misma conversación, el exseleccionado nacional también fue cuestionado acerca del proyecto que encabeza Rafa Márquez como director técnico de México.

Blanco habló de la relación que mantiene con el actual estratega del Tricolor y destacó que, más allá de la amistad que existe entre ambos, el trabajo será determinante para conseguir resultados positivos.

“Es un compañero, un amigo, pero hay que trabajar, creo que cuando salen bien las cosas hay que seguir trabajando y tratar de hablar con los jugadores para no cometer errores y que la selección de México esté muy bien.”

Finalmente, el exfutbolista hizo referencia al proceso de renovación que atraviesa el combinado nacional, al considerar que Márquez tiene por delante una generación joven con la responsabilidad de responder a las expectativas.

“Creo que le tocó una época de puro chavos, es como un proceso, pero al final de cuentas lo tienen que sacar adelante”, destacó sobre la nueva generación y el proyecto que afronta el nuevo timonel.

De esta manera, Cuauhtémoc Blanco dejó clara su postura sobre el futuro de Gilberto Mora: reconoce sus cualidades, pero considera que todavía debe demostrar mucho más antes de dar el salto al futbol europeo.

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