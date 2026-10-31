Migrante mexicano es atropellado por agente del ICE en Houston: funcionario enfrenta cargos por agresión agravada

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Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue imputado por atropellar a un migrante mexicano durante un operativo en Houston, Texas. El caso ocurrió a principios de este mes y derivó en una acusación formal por agresión agravada con un arma mortal, luego de que las autoridades revisaran las circunstancias en las que el hombre resultó gravemente herido.

El señalado es Mario Alberto Morales, quien enfrenta cargos por el incidente registrado el pasado 10 de octubre, cuando Miguel Parra Hernández, de 48 años, fue embestido por una camioneta conducida por el funcionario migratorio. La Fiscalía del condado de Harris informó el viernes sobre la decisión de un gran jurado y adelantó que se esperaba emitir una orden de arresto contra el agente durante la misma jornada.

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De acuerdo con las imágenes de una cámara de vigilancia, el mexicano descendió de una camioneta y comenzó a correr por el estacionamiento cuando Morales lo alcanzó con su vehículo. En la grabación se observa cómo la unidad lo golpea y aparentemente pasa por encima de su cuerpo, el hecho también dejó bajo investigación la actuación del personal migratorio que participó en el procedimiento.

Miguel Parra Hernández permanece bajo custodia del ICE tras sufrir múltiples fracturas

Después del atropellamiento, Parra Hernández fue trasladado para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Según información difundida por ABC, el hombre continúa bajo custodia del ICE en un centro de rehabilitación, donde se recupera de múltiples fracturas y otras afectaciones derivadas del impacto.

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En el vehículo involucrado también viajaban otros dos migrantes, quienes habían sido detenidos por los agentes durante esa misma jornada. Ambos presenciaron lo ocurrido y posteriormente fueron llevados a un centro de detención migratoria ubicado en las afueras de Houston.

La organización FIEL y la abogada Kim Bruno, representante legal de Parra Hernández y de Luis Enríquez, uno de los testigos, señalaron que los dos hombres estuvieron presentes durante todo el incidente. Sus testimonios forman parte de los elementos relacionados con el caso, mientras el mexicano lesionado continúa con su proceso de recuperación.

ICE / (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación contra Morales fue anunciada por el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, quien explicó que el cargo corresponde a agresión agravada en segundo grado con un arma mortal. En este caso, el vehículo que conducía el funcionario fue considerado como tal por las autoridades.

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Por su parte, un portavoz del ICE rechazó la imputación y calificó la decisión judicial como una “maniobra política”. Además, defendió la actuación del agente, de acuerdo con información publicada por The Washington Post.

Suman tres incidentes de violencia de agentes migratorios en Texas desde julio

El caso de Parra Hernández se suma a otros episodios en los que agentes han utilizado armas de fuego contra migrantes en Texas durante los últimos meses. Desde julio se han registrado tres incidentes de violencia atribuidos a integrantes de la agencia federal, dos de ellos en Houston.

Uno de los antecedentes ocurrió en septiembre, cuando un agente migratorio disparó e hirió a Wilber Garcés, un ciudadano venezolano, en Austin. El hecho se convirtió en el segundo episodio reportado desde julio en el que un operativo de esta dependencia terminó con un migrante lesionado por la intervención de uno de sus elementos.

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El primer caso de este periodo tuvo lugar en Houston, donde un funcionario del ICE disparó y mató en julio a Lorenzo Salgado, un migrante mexicano. Con la imputación de Morales por el atropellamiento de Parra Hernández, la ciudad vuelve a figurar entre los escenarios de incidentes violentos relacionados con las operaciones de la autoridad migratoria estadounidense.