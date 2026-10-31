Danna deslumbra en el Madonna Halloween con icónico look y le manda flores a Belinda por no asistir al Beliween

Video: fi✧re @dannapaolavibes/X

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Danna se presentó como invitada sorpresa en la fiesta temática “Madonna Halloween”, realizada en The Chapel at The Abbey, en West Hollywood, California. La cantante mexicana interpretó en vivo su tema “Obsessed” y generó una ola de reacciones en redes sociales, mientras que su ausencia en el “Beliween” de Belinda derivó en un gesto de cariño entre ambas artistas.

El evento, organizado la noche del 29 de octubre según el calendario de actividades de la fiesta, combinó referencias ochenteras y al universo musical de Madonna, la celebración coincidió con el lanzamiento de “Madonna: Into the Groove”, un libro de fotografías inéditas del fotógrafo Ken Regan con textos de Tomás Mier.

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La cantante mexicana interpretó en vivo su tema “Obsessed” y generó una ola de reacciones en redes sociales, mientras que su ausencia en el “Beliween” de Belinda derivó en un gesto de cariño entre ambas artistas. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

La actuación de Danna en el Madonna Halloween

Danna fue anunciada como una aparición sorpresa dentro del cartel de la fiesta, que también incluyó un show de drag y presentaciones de las artistas Remy Bond y Niko Rubio, de acuerdo con la descripción oficial del evento difundida en Partiful.

La cantante mexicana apareció como invitada especial en la fiesta temática realizada en West Hollywood, donde interpretó en vivo su canción “Obsessed” con un vestuario inspirado en las vedettes de cabaret, en medio de un ambiente de club nocturno con referencias directas a Madonna.

Durante su presentación, la artista interactuó con elementos del repertorio de la llamada Reina del Pop, entre ellos “Get Into the Groove”, El escenario incluyó luces moradas y fucsias, además de pantallas con imágenes alusivas a Madonna.

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Durante su presentación, la artista interactuó con elementos del repertorio de la llamada Reina del Pop, entre ellos “Get Into the Groove”, El escenario incluyó luces moradas y fucsias, además de pantallas con imágenes alusivas a Madonna. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

El atuendo: un look inspirado en el cabaret

El vestuario de Danna se convirtió en uno de los elementos centrales de la noche. La cantante lució un conjunto dorado de dos piezas, compuesto por un top tipo corsé y una prenda inferior de corte alto, con destellos de pedrería.

El look se completó con un tocado de plumas blancas que aportó volumen a su cabellera ondulada, una boa de plumas del mismo tono, medias de red y tacones dorados de plataforma. Un collar estilo pear-cut terminó de definir la estética de vedette que la artista eligió para la ocasión, según describió el medio mexicano.

Reacciones de los seguidores en redes sociales

La aparición de Danna generó comentarios inmediatos entre sus seguidores en redes sociales. Un usuario identificado como @elbebededanna escribió: “Que bueno que Danna no fue al Beliween ya que hubiera opacado a todos los invitados”.

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Otros usuarios compartieron fragmentos en video de la presentación, destacando la interpretación de “Obsessed” durante los más de dos minutos que duró el clip difundido en redes.

La ausencia en el Beliween y el gesto hacia Belinda

Una publicación en la red social X expone una historia de Instagram en la que Belinda agradece una carta enviada por la cantante Danna Paola. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Danna no asistió a la fiesta de disfraces organizada por Belinda, conocida como “Beliween”, pese a que su nombre circuló previamente entre los posibles invitados, la cantante tuvo “un hermoso gesto” con Belinda al enviarle lo que el medio describió como “flores extraterrestres”, en sintonía con la temática alienígena elegida por la intérprete de “Cactus” para su celebración.

El mensaje se dio en el marco de la promoción de “Dolce Vita”, el tema que ambas lanzaron en conjunto semanas atrás.

Qué fue el Beliween 2026

La cantante recreó al xenomorfo de Alien, personaje diseñado por el artista suizo H. R. Giger, durante su fiesta anual de Halloween celebrada el miércoles 28 de octubre. (Captura de pantalla redes)

El Beliween 2026 giró en torno a un disfraz de Belinda inspirado en el Xenomorfo de la saga Alien, según reportó Diario Cambio. Entre los asistentes confirmados a la fiesta estuvieron la actriz Victoria Justice, conocida por sus papeles en series de Nickelodeon, y la cantante española Lola Índigo, quien compartió un momento musical con Belinda al interpretar juntas “La niña de la escuela”, colaboración que ambas lanzaron en 2021 junto a Tini.

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También se reportó la presencia de Paulina Goto, Diana Bovio, Aarón Mercury, Shiky y Elaine Haro, entre otros invitados del medio del entretenimiento, de acuerdo con El Imparcial.

Previo al evento habían circulado rumores sobre la posible asistencia de Danna, además de Majo Aguilar, Aislinn Derbez y Kenia Os, aunque ninguna de esas presencias llegó a confirmarse de forma oficial, según coincidieron distintos medios.

WET DREAMS y la colaboración con Belinda en “Dolce Vita”

BEl material incluye temas como “SUEÑO MOJADITO”, “KHE CALOR”, “SI SE ACABA EL MUNDO” (con El Malilla), “OBSESSED”, “XULA” (con Nicole Horts) y “GLOSSY”, además de “DOLCE VITA”, su colaboración con Belinda, según el tracklist publicado por LOS40. (YT: @Danna)

La aparición de Danna en el Madonna Halloween se da en medio de un momento de alta actividad promocional para la cantante. El 28 de agosto de 2026 lanzó “WET DREAMS”, un EP de siete canciones que forma parte de su proyecto conceptual “VISIONS”, el cual había comenzado meses antes con “LUCID DREAMS”.

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El material incluye temas como “SUEÑO MOJADITO”, “KHE CALOR”, “SI SE ACABA EL MUNDO” (con El Malilla), “OBSESSED”, “XULA” (con Nicole Horts) y “GLOSSY”, además de “DOLCE VITA”, su colaboración con Belinda, según el tracklist publicado por LOS40.

El EP continúa la línea conceptual iniciada por Danna, aunque esta vez enfocada en la sensualidad, la seguridad personal y el empoderamiento, de acuerdo con la descripción del propio proyecto.

“Dolce Vita” combina sonidos de electropop e Italo disco y fue escrita por Belinda, Danna y Alex Hoyer, quien también participó en la producción, bajo el sello Universal Music México. El tema surgió luego de que Danna viajara hasta España para encontrarse con Belinda, quien se encontraba trabajando en otro proyecto en ese país.

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El concepto original del videoclip contemplaba rodar en Italia, pero los cruces de agenda de ambas artistas llevaron a cambiar la locación por una hacienda en Morelos, México. Belinda participó activamente en las decisiones creativas de la producción, desde las tomas hasta el vestuario.

Sobre el lanzamiento, Belinda declaró a The Hollywood Reporter en Español: “Estoy emocionadísima con ese lanzamiento. El video está padrísimo y van a disfrutar mucho esta canción”. Por su parte, Danna escribió en Instagram: “WET DREAMS is out now!!!!!!”, y describió el EP como un reencuentro con una parte de sí misma que creía haber perdido.

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Paralelamente, una colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, grabada desde agosto y septiembre de 2025, permanece sin fecha de estreno. Según explicó Kenia Os, el retraso responde a procesos internos entre Sony Music y los equipos que representan a cada artista, y no a conflictos personales entre ellas. Danna coincidió con esa versión y atribuyó la demora a “cositas administrativas”.

Gira The Bedroom Sessions y presentaciones recientes

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)

Danna se encuentra además en plena gira “The Bedroom Sessions Tour” por Estados Unidos. Las próximas fechas confirmadas incluyen presentaciones en Emo’s Austin el 14 de noviembre, The Fonda Theatre de Los Ángeles el 17 de noviembre, The Castro Theatre de San Francisco el 20 de noviembre, y el Vic Theatre de Chicago el 22 de noviembre, además de dos shows en el recinto Warsaw de Nueva York, el 24 y 25 de noviembre, según el registro de Concertful y Concert Archives.

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Antes de esta gira, la cantante se presentó en el festival Vive Latino 2026, realizado en marzo en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, junto a artistas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Juanes y Paulina Rubio. En septiembre, además, compartió escenario con Belinda y la actriz Mariana Treviño en el show “Mentiras All Stars” del Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Esta etapa se suma a giras previas de la artista, entre las que figuran “Mala Fama Tour” (2019-2020), “XT4S1S Tour” (2022-2023) y “DANNA LIVE” (2024), con las que recorrió distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, de acuerdo con el registro público de su trayectoria.

Premios y reconocimientos en su carrera

Danna - (Instagram)

A lo largo de su trayectoria, Danna ha acumulado distinciones en distintas categorías del entretenimiento. Entre sus reconocimientos figuran nueve premios Kids Choice Awards, cuatro MTV Millennial Awards, cuatro MTV Italian Music Awards y un MTV Europe Music Award.

También recibió tres premios de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y fue nominada al Latin Grammy en 2021 por su sexto álbum de estudio, “K.O.”. Además, la artista cuenta con nominaciones a los Premios Juventud a lo largo de su carrera musical.

En noviembre de 2023, Danna fue conductora de la 24ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos, ceremonia en la que informó que su séptimo álbum de estudio, “CHILDSTAR”, ya estaba finalizado. El material se lanzó oficialmente el 11 de abril de 2024, antecedido por el sencillo “ATARI”.