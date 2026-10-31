Taemin conquista la CDMX con un show lleno de música y baile: rompe el silencio sobre el cambio de recinto

Taemin comparte video previo a su show en la Ciudad de México

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Taemin comenzó su gira ‘LiMiNaL’ por América Latina pisando tierras mexicanas, a casi dos años de su última visita en el país. El pasado 28 de octubre, Monterrey fue la región encargada de darle la bienvenida al artista de K-pop en la Arena Monterrey, para continuar con su tour el día de ayer en el Foro Teambro en la Ciudad de México.

En punto de las 20:00 horas, el concierto arrancó en medio de una gran euforia por parte del las fanáticas mexicanas. Al apagarse las luces, y luciendo una blusa sin mangas negra, guantes y pantalón del mismo color, haciendo juego con una brillante cadena plateada, el cantante surcoreano salió al escenario interpretando ‘Idea’, marcando la apertura de una larga lista de canciones.

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Taemin pide disculpas por el cambio de recinto en la CDMX

Tras la presentación de las primeras tres canciones, el artista decidió tomarse un tiempo para hablar con las TAEMate (nombre del fandom) por todos los inconvenientes generados debido al cambio de recinto semanas previas al espectáculo.

Empezó su discurso dando las gracias a todas las personas por estar ahí compartiendo un momento inolvidable a su lado. Asimismo, recordó su visita a México durante enero de 2025 con su gira Ephemeral Gaze.

Ante la polémica, Taemin se disculpó por los problemas que esta situación provocó en las seguidoras, desde el reacomodo de asientos hasta la disminución en la capacidad del recinto y la modificación en el escenario, lo cual dio como resultado una serie de criticas y quejas en redes sociales, así como minutos antes del inicio del evento musical.

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“Ustedes saben que hubo un cambio de recinto, les pido una disculpa. Creo que hubo algunas circunstancias inevitables. Aun así, quería cumplir mi promesa con todos ustedes, y como los extrañaba tanto, vine aquí de esta manera. ¡Daré lo mejor de mi hoy!“, expresó a las fans mexicanas.

Concierto de Taemin en CDMX. (Samantha Godínez - Infobae México)

Setlist de LiMiNaL en la Ciudad de México

El show tuvo una duración de aproximadamente dos horas, donde el integrante de SHINee cantó sus mejores éxitos como “Move” y “Advice”, sorprendiendo al público al interpretar “Replay”, una de las canciones más populares de su grupo de K-pop.

Este es el setlist de Taemin en la Ciudad de México:

Idea

Advice

Parasite

This Is the End

Permission

Guilty

Pinocchio

Want

Deja Vu

Frankenstein

Move

Press Your Number

Night Away

Long Way Home

2Kids/ Sad Kids

Float

Sober

Replay

Gooey

Goat

The Rizzness

Thirsty

Skin

Encore

Let Me Be the One

Easy Loving You

1004

(Captura de pantalla)

¿Cuántas veces se ha presentado en México?

El interprete de ‘Danger’ ha visitado el país en cuatro ocasiones a lo largo de su carrera, incluyendo sus visitas como solista y con las agrupaciones surcoreanas: SHINee y SuperM:

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El 4 de abril de 2014 con SHINee durante su gira ‘SHINee World III’ en la Arena Ciudad de México.

El 9 de febrero de 2020 con SuperM en la Arena Ciudad de México.

El 28 de enero de 2025 con su gira como solista ‘Ephemeral Gaze’ en el Pepsi Center, CDMX.

El 28 de octubre como solista con el tour Liminal en la Arena Monterrey.

El 30 de octubre con la gira Liminal en el Foro Teambro, CDMX.

Fechas de LiMiNaL en América Latina

México

Monterrey: 28 de octubre 2026 - Arena Monterrey

Ciudad de México: 30 de octubre - Foro Teambro

Chile

Santiago: 2 de noviembre - Movistar Arena

Perú

Lima: 6 de noviembre - Arena Monumental

Brasil

São Paulo: 8 de noviembre - Vibra São Paulo