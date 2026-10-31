Clasificación del GP México EN VIVO: batalla por la pole position y parrilla de salida en el Autódromo

La Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con clasificación y carrera por delante, pero el presupuesto de los asistentes al Gran Premio de México también queda bajo presión por los precios de las bebidas y de la merch oficial que se ofrece dentro del predio.

Marilú Ramírez y su padre, Ramiro Ramírez, no tienen boleto pero disfrutan el ambiente en el AHR gracias a su afición por el automovilismo y la fe que le tuvieron a un joven Checo Pérez para llegar a la Fórmula 1.

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 vivió un movimiento inesperado antes de continuar con las actividades del fin de semana. La escudería Haas anunció una modificación en su alineación de pilotos y confirmó que el francés Esteban Ocon no continuará participando en el resto de la competencia, por lo que será reemplazado por el japonés Ryō Hirakawa.

“Me siento como en casa. Será un lindo fin de semana, ustedes me hacen sentirme en casa. Muchas gracias por venir, es una carrera única, terminar entre los primeros diez y sumar puntos para Alpine”, declaró el argentino.

El piloto sudamericano, Franco Colapinto , habló sobre la experiencia que significa para él correr en territorio azteca y que la gente lo apoye.

Charles Leclerc se dirigió en español a sus seguidores mexicanos: “El domingo voy a ganar, nos vemos en el pódium”.

15:58 hs

FIA sanciona a Red Bull y Racing Bulls

Max Verstappen y Liam Lawson recibieron una sanción de un puesto en la parrilla de salida para el Gran Premio de la Ciudad de México, además de sumar un punto de penalización en sus respectivas superlicencias, tras protagonizar un choque durante la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los comisarios de la FIA catalogaron el comportamiento de ambos pilotos en pista como ‘inaceptable’, destacando que las maniobras fueron innecesarias y torpes (clumsy), lo cual fue reconocido por los propios competidores al declarar ante las autoridades deportivas.

Aunque sancionar con posiciones de largada incidentes ocurridos en prácticas libres resulta sumamente inusual en la Fórmula 1, los comisarios decidieron elevar el castigo de una advertencia formal a penalizaciones en parrilla debido a las reiteradas advertencias previas dadas a los directores de equipo durante la mañana del viernes sobre la conducta en pista.