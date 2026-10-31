México Deportes

Clasificación del GP México EN VIVO: batalla por la pole position y parrilla de salida en el Autódromo

El mejor evento de la temporada en los últimos años comienza a tomar tintes de fiesta con el entusiasmo de todos los fanáticos

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17:19 hsHoy

Precios en el GP de México

Playeras, gorras, bebidas y cócteles: la guía de precios del Gran Premio de México 2026

Una recorrida por los puntos de venta del circuito permite conocer cuánto dinero necesitan destinar los espectadores de la Fórmula 1

La guía de precios en el Gran Premio de México (Néstor Hernández/Infobae)
La guía de precios en el Gran Premio de México (Néstor Hernández/Infobae)

La Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con clasificación y carrera por delante, pero el presupuesto de los asistentes al Gran Premio de México también queda bajo presión por los precios de las bebidas y de la merch oficial que se ofrece dentro del predio.

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17:02 hsHoy

Afición ya alienta al mexicano de Cadillac

Marilú Ramírez y su padre, Ramiro Ramírez, no tienen boleto pero disfrutan el ambiente en el AHR gracias a su afición por el automovilismo y la fe que le tuvieron a un joven Checo Pérez para llegar a la Fórmula 1.

Esta familia es una aficionada de la F1 y, en especial, de Checo Pérez.
16:29 hsHoy

Esteban Ocon abandona el GP de México 2026 y Haas anuncia a su reemplazo

La escudería confirmó que su piloto reserva tomará el volante para la clasificación y la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 29, 2026 Haas' Esteban Ocon arrives ahead of the Mexico City Grand Prix REUTERS/Eloisa Sanchez
Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 29, 2026 Haas' Esteban Ocon arrives ahead of the Mexico City Grand Prix REUTERS/Eloisa Sanchez

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 vivió un movimiento inesperado antes de continuar con las actividades del fin de semana. La escudería Haas anunció una modificación en su alineación de pilotos y confirmó que el francés Esteban Ocon no continuará participando en el resto de la competencia, por lo que será reemplazado por el japonés Ryō Hirakawa.

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16:19 hsHoy

El piloto sudamericano, Franco Colapinto, habló sobre la experiencia que significa para él correr en territorio azteca y que la gente lo apoye.

“Me siento como en casa. Será un lindo fin de semana, ustedes me hacen sentirme en casa. Muchas gracias por venir, es una carrera única, terminar entre los primeros diez y sumar puntos para Alpine”, declaró el argentino.

El equipo de Alpine agradeció el apoyo que reciben por parte de la afición mexicana.
El equipo de Alpine agradeció el apoyo que reciben por parte de la afición mexicana. (Néstor Hernández | Infobae México)
16:16 hsHoy

Charles Leclerc se dirigió en español a sus seguidores mexicanos: “El domingo voy a ganar, nos vemos en el pódium”.

15:58 hsHoy

FIA sanciona a Red Bull y Racing Bulls

Max Verstappen y Liam Lawson recibieron una sanción de un puesto en la parrilla de salida para el Gran Premio de la Ciudad de México, además de sumar un punto de penalización en sus respectivas superlicencias, tras protagonizar un choque durante la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los comisarios de la FIA catalogaron el comportamiento de ambos pilotos en pista como ‘inaceptable’, destacando que las maniobras fueron innecesarias y torpes (clumsy), lo cual fue reconocido por los propios competidores al declarar ante las autoridades deportivas.

Aunque sancionar con posiciones de largada incidentes ocurridos en prácticas libres resulta sumamente inusual en la Fórmula 1, los comisarios decidieron elevar el castigo de una advertencia formal a penalizaciones en parrilla debido a las reiteradas advertencias previas dadas a los directores de equipo durante la mañana del viernes sobre la conducta en pista.

Con esta resolución, tanto el piloto de Red Bull Racing como el de RB deberán retroceder una casilla respecto a la posición que consigan en la sesión de clasificación para la carrera del domingo.

15:50 hsHoy

Cambia Haas a uno de su pilotos

Previo a que se lleven a cabo las carreras de Práctica 3 y Qualy, la escudería Haas informó que el francés Esteban Ocón no está disponible para disputar el GP de este fin de semana.

Sin embargo, México será testigo del debut de Ryo Hirakawa en la Fórmula 1 tras ser nombrado como el suplente de su compañero.

El GP de México trajo algunas modificaciones en la parrilla.
El GP de México trajo algunas modificaciones en la parrilla. (TW F1)
15:40 hsHoy

Durante las primeras horas de este sábado, el segundo día de actividades ya comenzó con la llegada de los pilotos de la parrilla al Gran Premio de la Ciudad de México.

El Gran Premio de México sigue su marcha sin contratiempos. (REUTERS/Raquel Cunha)
El Gran Premio de México sigue su marcha sin contratiempos. (REUTERS/Raquel Cunha)

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