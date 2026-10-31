La Maldita Vecindad rinde homenaje al Xoloitzcuintle con nuevo tema y dará concierto gratis en Día de Muertos

El anuncio, difundido en la cuenta oficial de Facebook de la banda, resolvió la incógnita sobre la “banda sorpresa” que encabezaría la segunda edición del evento. (Composición fotográfica/La Maldita Vecindad Instagram )

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La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio confirmó su participación en el Festival Internacional Las Cuatro Casas, que se celebrará el 1 de noviembre en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con entrada gratuita. El anuncio, difundido en la cuenta oficial de Facebook de la banda, resolvió la incógnita sobre la “banda sorpresa” que encabezaría la segunda edición del evento.

La confirmación coincide además con el lanzamiento de un nuevo sencillo: “Piel De Obsidiana (La Cumbia Del Xoloitzcuintle)”, una colaboración entre La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5° Patio, La India Colombiana y Legend Medicina Sónica.

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El grupo mexicano Maldita Vecindad presenta una canción dedicada al perro xoloitzcuincle titulada «La cumbia del xoloitzcuincle» (Historias Intagram)

El misterio de la banda sorpresa quedó resuelto

La confirmación coincide además con el lanzamiento de un nuevo sencillo: “Piel De Obsidiana (La Cumbia Del Xoloitzcuintle)”, una colaboración entre Roco Pachukote, Maldita Vecindad y Los Hijos del 5° Patio y Legend Medicina Sónica. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante semanas, los organizadores del Festival Internacional Las Cuatro Casas mantuvieron en secreto la identidad del artista que encabezaría el cartel. La expectativa generó especulaciones entre comunidades musicales y medios especializados en rock, ska y reggae.

Ese misterio terminó con la publicación hecha por la banda en Facebook, donde aparece geolocalizada en Naucalpan de Juárez y etiqueta a Pato Montes, uno de sus integrantes. El mensaje señala: “#Naucalpan ya llegó su Pachukote. 1 de noviembre festejando a los ancestros en puro Paz y Baile. Entrada gratuita!”, acompañado del hashtag #malditavecindad40años.

La publicación también hace referencia al tema “Música Guerrera”, con la colaboración de Roco Pachukote, Leones Negros y Atletas Campesinos, aunque sin detalles adicionales sobre esa canción en el material difundido.

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Con este anuncio, Maldita Vecindad se suma de forma oficial al cartel que previamente había confirmado a otras 16 agrupaciones nacionales e internacionales para la jornada del Día de Muertos.

Un cartel de 17 agrupaciones entre rock, ska y hip hop

El cartel del Festival Internacional Las Cuatro Casas anuncia las presentaciones musicales programadas para el primero de noviembre en el Foro Cuauhtémoc del municipio de Naucalpan. (La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5 Patio Redes sociales)

El Festival Internacional Las Cuatro Casas llega a su segunda edición organizado por el gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez. El evento se realizará en el Foro Cuauhtémoc, dentro de la Unidad Cuauhtémoc, con acceso completamente gratuito.

Previo a la confirmación de Maldita Vecindad, el cartel ya incluía a Los Pericos, Delinquent Habits, Allison, Tijuana No, Royal Club, Sekta Core, Out of Control Army, Los de Abajo, Resorte, Antidoping, Silverio, Señor Bikini, Tanus, Ace Kool, 4 Muertos y Delictivo.

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Estas agrupaciones representan una diversidad de géneros musicales que incluye rock, ska, reggae, punk y hip hop, reunidos en una sola jornada en el municipio mexiquense.

La primera edición del festival, realizada en 2025, convocó a cerca de 60 mil asistentes.

Con la suma de Maldita Vecindad, el festival consolida un total de 17 agrupaciones confirmadas para la edición de este 1 de noviembre, en una cartelera que combina a bandas emergentes con proyectos de trayectoria consolidada en la escena alternativa latinoamericana.

El nuevo sencillo dedicado al Xoloitzcuintle

El cantante Roco Pachukote posa junto a un perro xoloitzcuintle en una banca de parque para la difusión del sencillo Piel de Obsidiana. (La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5 Patio Redes sociales)

De forma paralela a la confirmación del concierto, se difundió el lanzamiento de “Piel De Obsidiana (La Cumbia Del Xoloitzcuintle)”, un sencillo acreditado a Roco Pachukote junto a Maldita Vecindad y Los Hijos del 5° Patio, con la participación de Legend Medicina Sónica.

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El material fue dado a conocer a través de la cuenta @altafontemx, identificada en la publicación como responsable de la difusión del tema.

El título de la canción retoma al Xoloitzcuintle, una raza de perro originaria de México asociada en distintas tradiciones prehispánicas con el acompañamiento de las almas durante su tránsito tras la muerte. La elección del tema coincide con el marco de las celebraciones del Día de Muertos en las que se enmarca también el concierto en Naucalpan.

El formato de lanzamiento corresponde a un single, según se indica en el material de difusión, sin que se haya precisado hasta el momento si formará parte de un proyecto discográfico más amplio.

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Lo que dice la letra de “Piel de obsidiana”

Un fragmento de la canción, difundido junto al anuncio, permite conocer parte de su contenido lírico. En uno de sus versos se escucha: “Cariño y compañía, eterna es su lealtad. Amado, sagrado cholo escuincle, nos guías amoroso, amistad”.

El estribillo, por su parte, repite la frase “La cumbia del cholo escuincle, colo, colo”, en referencia directa al Xoloitzcuintle, nombrado coloquialmente en la canción como “cholo escuincle”.

El fragmento disponible no permite conocer la letra completa del tema ni detalles adicionales sobre su proceso de composición o grabación, información que no fue precisada en el material consultado.

La combinación de ritmo de cumbia con una temática centrada en una figura de significado ancestral mexicano se suma a otras referencias culturales que la banda ha incorporado a lo largo de su trayectoria.

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El concierto se enmarca en la gira por los 40 años de la banda

La banda se presentó el 30 de octubre en la Arena CDMX y tiene programada una fecha adicional el 6 de noviembre en la Arena Guadalajara, como parte de esta celebración de trayectoria. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La presentación en Naucalpan ocurre en el contexto de la gira por el 40 aniversario de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, formada en la Ciudad de México en 1985.

El grupo se presentó el 30 de octubre en la Arena CDMX y tiene programada una fecha adicional el 6 de noviembre en la Arena Guadalajara, como parte de esta celebración de trayectoria.

En el marco de estas conmemoraciones, los fundadores Rolando Ortega, conocido como Roco, y Enrique Montes, conocido como Pato, recordaron los inicios de la agrupación en una época en la que, según relataron, el rock nacional era perseguido y carecía de espacios de expresión, lo que los obligó a adoptar una postura de autogestión, de acuerdo con una nota publicada por el medio Tribuna de México.

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La presentación del 1 de noviembre en Naucalpan se suma así a un calendario de festejos que combina memoria histórica, nuevo material discográfico y presentaciones en distintos recintos del país durante la temporada de Día de Muertos.