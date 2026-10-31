¿Por qué el embajador de China fue al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas? Recuerdan su reunión con Mao Zedong cuando tenía 25 años

El embajador de China en México asistió al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes. | X- Embajada de China en México

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El fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno, excandidato presidencial y fundador del PRD, generó reacciones por parte de diversas figuras políticas de derecha e izquierda, mandatarios y organismos internacionales e incluso sus opositores, quienes destacaron su trayectoria política y lamentaron su partida.

Entre ellos estuvo Chen Daojiang,embajador de China en México, quien acudió al funeral de Cárdenas Solórzano en el Palacio de Bellas Artes, donde montó guardia de honor ante el féretro, le entregó una carta de pésame a la familia del ingeniero.

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“El 30 de octubre de 2026, el Embajador de China en México, Chen Daojiang, acudió al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México para asistir al homenaje de cuerpo presente para el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

“El Embajador Chen montó guardia de honor ante el féretro, conversó con la familia del Ing. Cárdenas y le entregó una carta de pésame, transmitiéndole las más sentidas condolencias por el fallecimiento del Ing. Cárdenas y la más sincera solidaridad”, puntualizó la embajada de China en México a través de su cuenta de X.

¿Por qué fue el embajador de China al funeral?

De acuerdo con la misma publicación de la embajada, el gobierno de China considera a Cuauhtémoc Cárdenas testigo y promotor de la amistad entre China y México, desde antes de que se formalizara la relación diplomática entre ambos países.

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La embajada recordó cuando el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México viajó a China en 1959, cuando tenía tan solo 25 años.

El líder de izquierda visitó el país junto con su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, y ambos fueron recibidos por el entonces presidente de China, Mao Zedong, por lo que contribuyó activamente a la amistad entre ambos países.

“El Ing. Cárdenas fue testigo e impulsor de la amistad entre China y México. Ya en 1959, antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, visitó China acompañando a su padre, el General Lázaro Cárdenas, Expresidente de México, y fue recibido por el Presidente Mao Zedong y otros dirigentes chinos, contribuyendo activamente a la amistad entre ambos pueblos y al desenvolvimiento de las relaciones bilaterales. Descanse en paz el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, destacó la embajada.

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Cuauhtémoc Cárdenas y Lázaro Cárdenas se reunieron con Mao Zedong en 1959. | X- @Subpoeta

Organismos internacionales reconocieron la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas trascendió las fronteras de México tras su muerte, ocurrida el 28 de octubre. La ONU México lamentó el deceso y señaló que su compromiso con la democracia, la justicia social y el servicio público dejó una huella en México.

La delegación de la Unión Europea lo describió como una figura relevante en la construcción de la vida democrática nacional y envió condolencias a su familia.

Las embajadas de España y del Estado de Palestina en México también expresaron sus condolencias; esta última recordó su defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación.

Ingeniero civil por la UNAM, Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

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Gobernó Michoacán entre 1980 y 1986, y en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido por voto popular.

Su trayectoria estuvo marcada por la ruptura con el PRI en la década de 1980. Junto con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, encabezó la Corriente Democrática dentro de ese partido.

Posteriormente participó en la fundación del Frente Democrático Nacional, con el que contendió por la Presidencia en 1988 frente a Carlos Salinas de Gortari.

Tras esos comicios, acusó fraude electoral. En 1989 fundó el PRD y volvió a ser candidato presidencial en 1994 y 2000.