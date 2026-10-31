México

¡Para que no te engañen en el Buen Fin 2026! Profeco habilita plataforma “Quién es Quién en los precios”, así podrás consultarla

La temporada más grande de ofertas en México durará del 13 al 17 de noviembre

Un hombre de espaldas viste un chaleco verde con el texto Profeco y sostiene un teléfono móvil en una tienda con pantallas y carteles de Buen Fin.
Un inspector de la Profeco revisa información en un teléfono móvil dentro del pasillo de electrodomésticos durante las jornadas comerciales del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con el objetivo de blindar la economía familiar y garantizar un consumo inteligente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto en marcha la plataforma “Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin 2026”, una herramienta digital que busca convertirse en el aliado principal de los compradores durante la temporada de descuentos más importante del año en México, permitiendo consultar, comparar y verificar el historial de precios de cientos de productos para asegurar que las rebajas anunciadas por los comercios sean completamente reales.

A partir de esta semana, los usuarios pueden ingresar al portal oficial para revisar el comportamiento comercial de los artículos más buscados durante la temporada de ofertas, que será del 13 al 17 de noviembre de 2026.

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Además, la dependencia federal también anunció la instalación de 169 módulos de atención en todo el país, así como reforzar el Teléfono del Consumidor. El despliegue contempla a más de mil servidores públicos organizados en 350 brigadas que recorrerán establecimientos para atender inconformidades, dar asesoría directa y lograr soluciones inmediatas a favor de los consumidores.

La iniciativa surge como una respuesta institucional ante las constantes quejas por ofertas simuladas o publicidad engañosa, prácticas en las que algunos establecimientos elevan los costos semanas antes del evento para después simular un descuento espectacular.

Con este sistema de monitoreo, el consumidor tiene el poder de verificar la veracidad de cada promoción desde su computadora o teléfono celular.

Plataforma "Quién es quién en los precios" edición Buen Fin
Plataforma "Quién es quién en los precios" edición Buen Fin

El “Quién es quién en los precios” edición Buen Fin rastrea hasta 490 productos

La plataforma oficial reúne el seguimiento de 490 productos monitoreados de manera ininterrumpida desde septiembre para verificar si las ofertas anunciadas representan un ahorro tangible para las familias.

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La base de datos concentra artículos de alta demanda en los rubros de tecnología, electrodomésticos, línea blanca, audio, video, telefonía celular, cómputo y artículos de uso personal en diferentes cadenas comerciales.

El portal digital muestra el costo más bajo registrado en el mercado, el más elevado y el promedio detectado en las semanas previas al inicio de la temporada de promociones.

Los compradores pueden acceder a este comparador desde su computadora o teléfono celular a través de la dirección web elbuenfin.profeco.gob.mx antes de realizar cualquier desembolso en las tiendas físicas o virtuales.

El sistema solicita al usuario seleccionar el municipio o alcaldía correspondiente a su residencia para arrojar los resultados específicos de las sucursales ubicadas dentro de su entorno geográfico inmediato.

Plataforma "Quién es quién en los precios" edición Buen Fin
Plataforma "Quién es quién en los precios" edición Buen Fin

Buscan combatir y alertar sobre las ofertas simuladas

La herramienta surgió para combatir la simulación de ofertas, una práctica recurrente en la que ciertos comercios elevan sus precios en octubre para simular rebajas espectaculares durante las jornadas comerciales de noviembre.

Con el historial detallado de cada producto, los compradores identifican de forma inmediata si un porcentaje anunciado es auténtico o si responde a una alteración artificial previa en las etiquetas de venta.

La información recopilada permite planificar los gastos con semanas de anticipación y comparar el mismo modelo entre distintos competidores sin necesidad de trasladarse físicamente a cada establecimiento mercantil.

El monitoreo institucional detecta variaciones injustificadas en los costos cotidianos para alertar a la población y exigir a los proveedores apego estricto a las normas de protección económica.

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