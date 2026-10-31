La Mayiza: quiénes son los hombres de confianza y aliados que mantienen el poder tras la captura de El Mayo Zambada

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

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Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, encabeza La Mayiza tras la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro de sus operadores cercanos por presuntamente sostener la presencia de la facción del Cártel de Sinaloa en México.

La reconfiguración ocurre en medio de la disputa con Los Chapitos por Culiacán y las rutas del noroeste para el tráfico de droga hacia Estados Unidos. La facción rival está encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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En Tijuana, La Mayiza mantiene el control territorial mediante los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “Aquiles” y “La Rana”, quienes ya habían sido sancionados por autoridades estadounidenses. Ambos llevan alrededor de 15 años al frente de esa plaza, con una estructura basada en violencia, alianzas y corrupción política y policiaca.

Cuatro operadores cercanos a Mayito Flaco fueron sancionados

El Departamento del Tesoro identificó a Hildegardo Gastélum García, “Aldo”; Jorge Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”; Francisco Javier Mendoza Uriarte, y Lorenzo Castillo Maldonado como hombres de confianza de Zambada Sicairos.

Gastélum García sería uno de los principales asesores del líder de La Mayiza. Las autoridades de Estados Unidos lo describen como un narcotraficante de alto rango que estaría al frente de varios hoteles en Culiacán, Sinaloa, utilizados presuntamente para lavar recursos procedentes del tráfico de drogas.

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El testimonio que Sergio Villarreal Barragán dio a la periodista Anabel Hernández deja ver otra cara de Ismael El Mayo Zambada. (Homeland Security)

“Aldo” también financiaría la confrontación de La Mayiza contra Los Chapitos con ganancias de actividades ilícitas, de acuerdo con los señalamientos del Tesoro estadounidense.

Jorge Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”, tendría la tarea de proteger a la cúpula de la organización durante la guerra contra Los Chapitos y otros grupos. Antes de ponerse bajo las órdenes del Mayito Flaco, trabajó para “El Mayo” Zambada y controlaba territorio en Baja California como jefe de una célula.

Tras la captura del patriarca del grupo, Mendoza Uriarte y su hermano Francisco Javier se habrían incorporado a la estructura de Zambada Sicairos. El Tesoro indica que “El Güero Chompas” da instrucciones directas a Lorenzo Castillo Maldonado, responsable de la seguridad del jefe de La Mayiza.

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Castillo Maldonado no solo sería guardaespaldas del Mayito Flaco. También habría formado una red de alianzas con bandas locales para conseguir sicarios, trasladar droga entre plazas y lavar dinero.

El presunto operador cumplía una condena de cadena perpetua en prisión, pero personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa habrían sobornado a funcionarios mexicanos para obtener su liberación. Después de salir de prisión, habría creado la red de apoyo criminal que le permitió fortalecer su posición dentro de la facción.

(FOTO: DEA)

Francisco Javier Mendoza Uriarte es el integrante menos conocido de este grupo. Su función sería principalmente administrativa: trabajó como secretario de “El Mayo” Zambada, aunque las autoridades estadounidenses no detallaron las tareas que desempeñaba en ese cargo.

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La guerra con Los Chapitos se extiende a varias entidades

La captura de Ismael Zambada dejó a La Mayiza con varios frentes abiertos. Desde mediados de 2025, Los Chapitos tendrían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que históricamente ha sido adversaria de la facción vinculada con “El Mayo”.

El CJNG aportaría dinero, armas y sicarios a Los Chapitos en el sur de Sinaloa y en zonas de Chihuahua y Durango. Esa cooperación fortalecería la disputa por rutas y territorios usados para enviar droga a Estados Unidos.

InSight Crime menciona a Los Cabrera, grupo originario de Durango, así como a brazos armados como Los Rusos, Los Ántrax y Flechas MZ, entre las estructuras que permiten a La Mayiza conservar presencia en Baja California.

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También existen reportes sobre un presunto acuerdo con “El Chapo Isidro”, del Cártel de Guasave. La publicación especializada advierte que no está claro el alcance ni la vigencia de esa posible alianza.

La frontera de Baja California representa una pieza central para el control de las rutas hacia Estados Unidos. En Mexicali, la plaza está dominada por Los Rusos, subfacción de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.