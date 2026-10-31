Día de Muertos 2026: ¿Qué almas llegan hoy 31 de octubre a la ofrenda?

Un altar del Día de Muertos reúne flores de cempasúchil, alimentos tradicionales, velas y juguetes frente al retrato de un niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy llegan al altar las almas de niñas y niños que murieron sin ser bautizados, además de los bebés que nunca llegaron a nacer. La tradición popular mexicana marca el 31 de octubre como la jornada previa a la llegada de los “angelitos” bautizados, que se espera el 1 de noviembre.

Aunque las fechas centrales del Día de Muertos son el 1 y el 2 de noviembre, la creencia popular sostiene que las ánimas comienzan su regreso varios días antes, con un orden específico según la causa de muerte de cada difunto. Esa secuencia no responde a una norma religiosa oficial, sino a un calendario transmitido de generación en generación que varía entre comunidades, estados y familias.

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Quiénes llegan hoy y por qué

Una infografía de Infobae detalla las fechas de visita de los difuntos según la tradición del Día de Muertos en México entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la tradición, el 31 de octubre está dedicado a los niños que fallecieron antes de recibir el bautismo y a los no nacidos. En la doctrina católica, el limbo era considerado el destino de las almas infantiles que morían sin ese sacramento: un lugar de paz, pero sin la plenitud del paraíso. De ahí deriva el nombre popular de “limbitos” con el que se los recuerda en México.

La creencia indica que estas almas regresan la noche del 31 de octubre para recibir el cariño de sus familias, antes de que lleguen los niños bautizados el 1 de noviembre y los adultos el 2. Algunas versiones del calendario ubican a los no nacidos y a los niños del limbo también el día 30, lo que confirma que no existe una fecha única y cerrada para esta conmemoración.

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El calendario completo de las ánimas

A nivel general, los altares del Día de Muertos incluyen también veladoras o cirios como guía de luz para las ánimas, incienso para purificar el ambiente, sal para evitar que el espíritu se corrompa durante su estancia entre los vivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido de las almas, de acuerdo con el calendario popular más extendido, comienza días antes de las fechas principales:

El 27 de octubre llegan las mascotas fallecidas, como perros, gatos u otros animales de compañía, a quienes se les colocan agua, alimento y juguetes.

El 28 de octubre corresponde a las personas que murieron de forma trágica, violenta o repentina, por ejemplo en accidentes.

El 29 de octubre se recuerda a quienes fallecieron ahogados o en circunstancias relacionadas con el agua, aunque algunas versiones del calendario dedican esta jornada a las almas olvidadas.

El 30 de octubre llegan las ánimas solas o desamparadas, es decir, difuntos sin familiares que les preparen una ofrenda.

El 31 de octubre, como se detalló, es el turno de los niños sin bautizar y de los bebés que no llegaron a nacer.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se recibe a los niños que sí fueron bautizados, llamados “angelitos” o “muertos chiquitos”.

El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se conmemora a los adultos fallecidos, en la fecha considerada más significativa de toda la festividad.

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Algunas fuentes agregan que, hacia el 3 de noviembre, las almas regresan al más allá, lo que marca el cierre simbólico de las celebraciones.

El origen del ritual

Algunas fuentes agregan que, hacia el 3 de noviembre, las almas regresan al más allá, lo que marca el cierre simbólico de las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La festividad combina elementos prehispánicos con la religión católica traída por los conquistadores españoles. Los antiguos pueblos de Mesoamérica (mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas, entre otros) ya rendían culto a sus muertos en los meses posteriores a la cosecha, entre septiembre y noviembre, y trasladaron esa veneración al calendario cristiano impuesto tras la conquista.

En la cosmovisión indígena, el Día de Muertos implica el retorno transitorio de las ánimas al mundo de los vivos, donde conviven con sus familiares y se nutren de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares. Según esta visión, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva que se materializa en la ofrenda.

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Un elemento particular de la mitología mexica refuerza el vínculo con las almas infantiles: el Chichihuacuauhco, un espacio del inframundo reservado para los niños menores de un año, donde un árbol sagrado con ramas llenas de leche materna alimentaba a las ánimas de los más pequeños. Esa imagen prehispánica se entrelazó, con el paso de los siglos, con la creencia católica del limbo.

Qué se coloca en la ofrenda para los niños sin bautizar

Entre los elementos más frecuentes figuran el agua, las flores blancas, las veladoras, la fruta, los dulces y los juguetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ofrendas dedicadas a los “limbitos” presentan elementos distintos a los que se colocan para los adultos. Se evita cualquier alimento con chile, por la creencia de que podría hacerles daño, y predominan los objetos asociados con la pureza y la infancia.

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Entre los elementos más frecuentes figuran el agua, las flores blancas, las veladoras, la fruta, los dulces y los juguetes. También se mencionan la leche, el pan blanco, los dulces de alfeñique y, en algunas comunidades, prendas pequeñas o zapatos diminutos.

Cada objeto tiene un significado dentro del ritual. El agua y la leche representan el alimento y el consuelo para las almas infantiles. Los juguetes evocan la alegría de la niñez. Las flores blancas simbolizan la pureza de quienes partieron sin haber conocido el pecado, en contraste con el color amarillo del cempasúchil, la flor más característica de las ofrendas para los adultos.

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A nivel general, los altares del Día de Muertos incluyen también veladoras o cirios como guía de luz para las ánimas, incienso para purificar el ambiente, sal para evitar que el espíritu se corrompa durante su estancia entre los vivos, papel picado como representación del aire y fotografías de los difuntos homenajeados.

Una tradición sin reglas fijas

Las distintas fuentes consultadas coinciden en un punto: este calendario de llegada de las almas no constituye una norma universal ni una regla religiosa compartida por todo el país. Las fechas, los nombres y los significados cambian según la comunidad, el estado, la etnia o incluso las costumbres de cada familia.

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En algunos lugares, la llegada de los niños se celebra de forma integral desde el 31 de octubre, sin una separación estricta entre los “limbitos” y los “angelitos” bautizados. En otras comunidades, directamente se dedica el 1 de noviembre a todos los niños difuntos, sin distinción previa.

Esa variabilidad también se refleja en la estructura misma de los altares. En Oaxaca, por ejemplo, las ofrendas se dividen en escalones, donde el primero representa a los abuelos o adultos y los siguientes a los demás difuntos. En Guanajuato, la tradición indica un altar de siete pisos, con un escalón específico destinado a la sal para “los niños del purgatorio”.

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Pese a esas diferencias regionales, el sentido de fondo se mantiene: las familias mexicanas preparan sus altares con flores, velas, agua y los alimentos u objetos preferidos de cada difunto, en un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido y que reúne, durante estos días, a los vivos con quienes ya no están.