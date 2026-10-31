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Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

Familiares, amigos y cerca de 200 transportistas se concentraron a la altura del Parque Naucalli para exigir a la FGJEM que detenga a los responsables del ataque armado

Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro
Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro (especial)
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La exigencia de justicia por el asesinato de Raúl Fernández Fernández provocó una movilización de familiares, amigos y trabajadores del transporte en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México.

Como protesta, los manifestantes colocaron el féretro del operador de grúa en una bahía lateral de esta vialidad y bloquearon parcialmente la circulación para exigir que el crimen no quede impune.

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La concentración se realizó a la altura de la calle Baden Powell, cerca del Parque Naucalli, donde alrededor de 200 personas se reunieron para reclamar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que identifique, localice y detenga a los responsables del ataque armado que terminó con la vida de su compañero.

Raúl Fernández falleció durante la madrugada de este viernes en el Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecía internado luego de recibir impactos de bala durante una presunta agresión relacionada con un intento de extorsión.

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De acuerdo con sus familiares y compañeros, el trabajador fue atacado después de negarse a entregar dinero a sujetos que supuestamente le exigieron el pago de una cuota. La agresión ocurrió días antes en el fraccionamiento Lomas Verdes, también en Naucalpan.

Transportistas colocan féretro en Periférico Norte

Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro
Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro

La convocatoria para exigir justicia reunió a operadores de grúas, transportistas, amigos, conocidos y familiares de la víctima, quienes llegaron al punto de concentración en automóviles, camiones de carga y alrededor de 80 grúas.

Los manifestantes utilizaron sus unidades para visibilizar la violencia y las presuntas prácticas de extorsión que enfrenta el sector del transporte en el Estado de México.

Antes de la llegada del féretro, los trabajadores bloquearon dos carriles laterales del Periférico Norte. Posteriormente, colocaron el ataúd en una bahía de la vialidad, donde permaneció durante la protesta.

A través de consignas y mensajes, los compañeros de Raúl reclamaron que haya justicia por el homicidio y que las autoridades investiguen a fondo las circunstancias del ataque, done señalaron que fue a consecuencia de no pagar una extorsión y fue atacado a balazos.

Investigan ataque armado contra operador de grúa

De acuerdo con los reportes sobre el caso, Raúl Fernández fue agredido a balazos el viernes de la semana pasada por sujetos que presuntamente le exigieron dinero a cambio de permitirle continuar con sus actividades.

Los agresores habrían viajado en un automóvil Volkswagen Jetta, vehículo que posteriormente fue localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas, en Naucalpan.

Tras recibir los disparos, el operador fue trasladado al Hospital de Traumatología del IMSS, donde recibió atención médica. Sin embargo, las lesiones que sufrió derivaron en su fallecimiento durante la madrugada de este viernes.

Sus familiares y compañeros solicitaron la intervención de la FGJEM para esclarecer el homicidio y avanzar en la identificación de quienes participaron en la agresión. Hasta el momento, la información proporcionada sobre la protesta no establece que existan personas detenidas por estos hechos.

Cortejo fúnebre provocó congestionamiento en Periférico Norte

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Como parte de la concentración, antes de las 20:00 horas llegó un sacerdote para oficiar una misa y realizar oraciones por el descanso de Raúl Fernández.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo frente al féretro, acompañado por familiares y trabajadores del transporte que acudieron para despedir a su compañero y respaldar la exigencia de justicia.

Una vez concluida la misa, alrededor de las 20:40 horas comenzó el cortejo fúnebre y el retiro de las unidades que permanecían concentradas en la lateral del Periférico Norte.

La movilización generó un cuello de botella y congestionamiento vehicular en dirección a la Ciudad de México, debido a la presencia de grúas, camiones de carga y automóviles que participaron en la protesta.

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