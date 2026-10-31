Denuncian falta de lámparas flotantes y largas filas en el Water Lantern Festival de Chapultepec

Una asistente documenta en video problemas de logística durante el festival de luces celebrado en el Bosque de Chapultepec. En la grabación expone largas filas para la entrega de paquetes, falta de linternas por parte del personal organizador y las alternativas ofrecidas a los asistentes, que incluyeron solicitud de reembolso, cambio de fecha para acudir en días posteriores o esperar la llegada de un nuevo cargamento.

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Asistentes denuncian falta de lámparas y largas filas en el Water Lantern Festival de Chapultepec, luego de que una usuaria de TikTok documentó presuntas fallas de organización durante la primera jornada del evento, realizada este 30 de octubre en el Lago Mayor de la Segunda Sección.

En el video, publicado por la cuenta Corazón de Gordito, la joven asegura que llegó alrededor de las 17:30 horas y permaneció en una fila para recoger el kit necesario para participar en la liberación de lámparas. Horas después, acusó que no había personal suficiente para ordenar el acceso ni informar a los asistentes.

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Además del viernes pasado, el festival se realizará el sábado 31 de octubre, además del domingo 1 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas. La entrada para recorrer el sitio es gratuita, pero quienes buscan lanzar una lámpara deben comprar un kit.

La joven denuncia que no había lámparas para todos los asistentes

La usuaria advirtió que la fila se acumuló desde las primeras horas del evento. En su grabación, señaló que varias personas no recibían indicaciones claras sobre el punto de entrega de los kits ni sobre el tiempo de espera.

“Está muy mal organizado”, sostuvo la joven. También pidió a quienes tengan boletos que lleguen con anticipación para evitar filas y confusiones en el acceso.

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(X/@Corvusinaloe)

La asistente relató que, mientras esperaba, notó la presencia de más visitantes por actividades paralelas en la zona. Entre ellas mencionó el Festival del Cempasúchil, espectáculos de drones y eventos programados en Aztlán Parque Urbano.

“Nos hicieron formar en una fila. No hay nadie organizando”, dice en el video. La joven explica que sólo observó a un voluntario en una parte del recorrido, mientras otros grupos de asistentes permanecían sin orientación.

El Water Lantern Festival contempla música en vivo, venta de alimentos y actividades recreativas junto al lago. Los organizadores anunciaron que las lámparas están elaboradas con materiales sostenibles y velas LED reutilizables, las cuales serían retiradas del agua al terminar cada jornada.

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Personal del evento habría informado que se terminaron los kits

Durante la grabación, la usuaria se acerca a una carpa para preguntar por la entrega de lámparas. Según su relato, personal del evento le comunicó que ya no había kits disponibles para seguir atendiendo a los asistentes formados.

La joven aseguró que les plantearon tres alternativas: solicitar un reembolso mediante la aplicación de venta, utilizar el boleto en los días posteriores del festival o esperar a que llegara un nuevo cargamento, sin que les dieran un horario estimado.

“No hay lámparas”, se escucha decir a una persona que aparentemente forma parte de la operación del evento. Al ser cuestionada sobre el tiempo de espera para recibir más material, responde: “No sabemos”.

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(ara_chelitaa/Tiktok)

La usuaria cuestionó que el evento siguiera ofreciendo boletos pese a la cantidad de asistentes que, según afirmó, no habían conseguido los materiales incluidos en su compra. También expresó dudas sobre la capacidad para atender al público en las dos fechas restantes.

“Si los de hoy van mañana, ¿tendrán la capacidad?”, cuestionó. La joven finalmente decidió abandonar la fila y salir del lugar, mientras, según su versión, otras personas continuaban esperando sin conocer la falta de kits.

Los comentarios cuestionan la venta de boletos y la falta de información

En los comentarios compartidos junto con la publicación se repiten críticas por la falta de información para las personas que permanecían formadas.

El acceso al Water Lantern Festival se ubica por avenida de los Compositores, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las actividades continuarán este 31 de octubre y el 1 de noviembre.

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