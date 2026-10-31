Blindan Uruapan antes del aniversario de Carlos Manzo: fuerzas federales llegan a sede de Grecia Quiroz

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en los alrededores de la sede del Movimiento del Sombrero en Uruapan. (Captura de pantalla)

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Elementos de fuerzas federales y corporaciones de seguridad fueron desplegados la noche del viernes en los alrededores de la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, sede donde regularmente despacha la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, en un operativo registrado a pocos días del primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, en el exterior del inmueble fueron observados vehículos de policías y militares. En el dispositivo participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y Ejército Mexicano, además de corporaciones estatales.

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HaQuiroz no ha fijado una postura sobre el despliegue y tampoco se había difundido información oficial que explicara el motivo específico de la presencia de las fuerzas de seguridad en la sede del movimiento.

El operativo ocurre mientras Uruapan se prepara para una jornada de movilizaciones por el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de la ciudad.

Refuerzan seguridad en Uruapan

Además de la presencia de militares y policías en la casa de enlace, el despliegue de seguridad contempla patrullajes y vigilancia en distintos puntos de Uruapan. Helicópteros y unidades policiales fueron enviados al municipio, mientras elementos de seguridad pública estatal tienen previsto resguardar las zonas consideradas de mayor conflictividad.

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La casa de enlace donde suele despachar Grecia Quiroz fue resguardada por fuerzas de seguridad a días del aniversario de Carlos Manzo. (Foto: redes sociales)

El reforzamiento ocurre después de que la propia Grecia Quiroz solicitara apoyo federal ante los hechos de violencia registrados en el municipio. Días antes, la alcaldesa informó que acordó reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para analizar las estrategias destinadas a fortalecer la seguridad en Uruapan.

La funcionaria también ha reconocido la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como la inversión federal para construir un cuartel destinado a la Policía Municipal.

El contexto de violencia ha provocado un incremento en la presencia de fuerzas de seguridad. Un reporte publicado esta semana señaló que alrededor de 200 elementos de la Guardia Civil de Michoacán fueron enviados a Uruapan, acompañados por vehículos tácticos, drones y equipo especializado para reforzar las labores de vigilancia.

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Marcha por justicia y paz

El despliegue también coincide con la movilización convocada por Grecia Quiroz para este 1 de noviembre, fecha en la que se cumple un año del asesinato de Manzo, quien fue su esposo y fundador del Movimiento del Sombrero.

La alcaldesa llamó a participar en una marcha por la justicia y la paz, cuyo objetivo es mantener vigente la exigencia de esclarecer el homicidio, pero también visibilizar a víctimas de otros delitos y problemas de inseguridad que afectan a Michoacán.

Este 1 de noviembre se cumple el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo.

Como parte de la jornada está prevista la develación de una estatua dedicada a Carlos Manzo, quien fue asesinado mientras participaba en las actividades del Festival de las Velas ante miles de personas.

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El crimen provocó una investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. De acuerdo con reportes, 34 personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos y las indagatorias continúan abiertas.

Manzo fue atacado con arma de fuego y el presunto responsable material, un menor de edad, fue abatido en el lugar por elementos de seguridad. Las autoridades han señalado vínculos del caso con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el asesinato, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan. Desde entonces, el Movimiento del Sombrero se ha mantenido como uno de los principales referentes de su actividad política y social en el municipio.

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Por ahora, las autoridades no han informado si el operativo en la sede del movimiento responde a una amenaza concreta o forma parte del dispositivo general de seguridad implementado en Uruapan con motivo del aniversario del asesinato de Manzo.