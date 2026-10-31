FIA descarta castigo y solo ‘advierte’ a Isack Hadjar tras altercado físico con un aficionado en el Gran Premio de México

Pese a que no fue un comportamiento aceptado por el reglamento, las autoridades determinaron que no era necesario la sanción. (REUTERS/Raquel Cunha)

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La actividad dentro del Gran Premio de la Ciudad de México trascendió la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y se trasladó al paddock, donde el piloto de Red Bull, Isack Hadjar, protagonizó un incidente al empujar a un seguidor que intentaba fotografiarlo.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomó cartas en el asunto e impuso una sanción disciplinaria de carácter leve que excluye castigos deportivos, lo que generó un intenso debate sobre los límites de la conducta de los protagonistas de la Fórmula 1 y las condiciones de seguridad en las áreas restringidas.

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¿Qué sucedió?

El episodio tuvo lugar en el marco de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1). Mientras el corredor francés transitaba por los pasillos interiores del circuito de la Magdalena Mixiuhca, fue abordado de forma intempestiva por un aficionado que buscaba conseguir una foto.

Los registros en video difundidos en plataformas digitales muestran el momento en que Hadjar interpuso primero su extremidad para marcar distancia; no obstante, ante la proximidad y la insistencia del espectador, el automovilista terminó por apartarlo con un empujón visible.

El corredor se preocupó por la cercanía del fanático en el paddock. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Qué determinó la FIA del altercado?

Tras revisar las imágenes grabadas y los reportes del personal de control, la FIA determinó emitir una advertencia formal hacia el piloto del programa de Red Bull. El organismo rector del automovilismo mundial reconoció en su resolución oficial que la conducta física de Hadjar infringió los lineamientos de comportamiento contemplados en el reglamento general. Sin embargo, optó por no aplicarle sanciones deportivas, tales como pérdida de posiciones en la parrilla o multas económicas severas.

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En su dictamen, los comisionados tomaron en cuenta el contexto en el que se gestó la confrontación. La resolución subrayó que el aficionado invadió directamente el espacio personal del competidor mientras este se dirigía a cumplir con sus compromisos laborales del fin de semana.

Asimismo, la autoridad técnica aprovechó el comunicado para señalar y reprobar la falta de filtros y protocolos de seguridad adecuados en los pasillos del paddock, un problema que ha generado fricciones recurrentes entre atletas y asistentes en diversas sedes del campeonato mundial.

La FIA pidió manejar de mejor manera el ingreso de los fanáticos a la zona de los pilotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un historial de tensiones en el paddock

El incidente en suelo mexicano no constituye el primer roce entre Hadjar y los fanáticos en el entorno de la categoría reina. Durante la edición 2025 del Gran Premio de Mónaco, el piloto galo se vio envuelto en otro momento de tensión cuando un aficionado le solicitó una fotografía; ante la negativa del volante, el espectador lanzó insultos, a lo que Hadjar respondió de la misma manera de forma airada, escena que fue transmitida en directo por televisión internacional.

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La reiteración de estos sucesos reaviva el debate sobre el acceso desmedido y la densidad de personas con gafetes VIP o pases especiales dentro de las áreas operativas de los equipos.

Si bien la resolución de la FIA exime al automovilista de impactos en su desempeño competitivo para la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la amonestación formal queda asentada en su expediente disciplinario mientras crecen los llamados a reforzar la custodia física de los pilotos ante las aglomeraciones en el paddock.

El piloto ha tenido varios encuentros desafortunados con los seguidores de Red Bull. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ocon queda fuera del GP de México

La escudería Haas sacudió el paddock del Gran Premio de la Ciudad de México al anunciar que Esteban Ocon no participará en el resto de las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El equipo estadounidense confirmó la baja del piloto francés antes de la tercera práctica libre mediante un breve comunicado en el que evitó profundizar en los motivos de su ausencia y señaló que no emitirá más declaraciones al respecto.

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Su lugar en el monoplaza será ocupado por el piloto reserva japonés Ryo Hirakawa, quien asumirá la responsabilidad de disputar la sesión de clasificación y la carrera del domingo junto a Ollie Bearman.

Hirakawa, con amplia experiencia en el automovilismo de resistencia y quien ya rodó el viernes durante la primera práctica libre en el trazado capitalino, concretará así su debut oficial en un Gran Premio de Fórmula 1 ante el público mexicano.