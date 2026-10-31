¿Cristiano Ronaldo estará en la pelea de Canelo? Se queda fuera de la convocatoria de Al Nassr

Canelo Álvarez confirma que Cristiano Ronaldo estará en su pelea contra William Scull (Crédito - Reuters)

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Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria de Al Nassr para el partido ante Pajtakor y puede tener tiempo para asistir este 31 de octubre a la pelea entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli en Riad, aunque su presencia en la arena no ha sido confirmada.

El delantero portugués no viajó con el plantel de Riad a Uzbekistán, donde Al Nassr enfrenta a Pajtakor el lunes 2 de noviembre en la Liga de Campeones de la AFC. El club le dio descanso después de su hat-trick ante Al-Khalood en la Saudi Pro League.

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La ausencia de Ronaldo ocurre horas antes de que Canelo subiera al ring para disputar el campeonato mundial supermediano del CMB ante Mbilli. El boxeador mexicano llegó al recinto, pero el combate todavía no inicia.

Cristiano se quedó en Arabia Saudita mientras el resto de sus compañeros realizó el viaje para el siguiente compromiso continental.

La decisión alimentó las versiones sobre una posible asistencia del portugués a la función de boxeo. La pelea de Canelo se realizará en Riad, la misma ciudad donde Ronaldo juega para Al Nassr desde enero de 2023.

Canelo no confirma si Cristiano Ronaldo recibió una invitación

Por su parte, Saúl Álvarez había hablado antes de la relación que mantiene con Cristiano Ronaldo. El mexicano reconoció la cercanía con el delantero, aunque no confirmó que el exjugador de Real Madrid y Manchester United estará entre los invitados para su regreso al ring.

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Canelo señaló que su padrino Turki se encarga de gestionar los accesos para la función. Por esa razón, la eventual llegada de Ronaldo depende de una decisión que no había sido comunicada antes de la pelea estelar.

La cartelera reúne combates entre peleadores mexicanos y rivales de otros países. La función ya registra actividad antes de la presentación de Álvarez frente al francés Christian Mbilli.

Rafael “Divino” Espinoza retuvo el título pluma de la OMB ante el nicaragüense Ricardo Blandón. La pelea terminó cuando Blandón no pudo continuar después de sufrir un corte en el rostro.

El resultado mantuvo a Espinoza como campeón mundial de las 126 libras. Su triunfo representó una de las victorias mexicanas de la noche en una función que puso varios cinturones en disputa.

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Raymundo Rojas no corrió con la misma suerte. El mexicano perdió por nocaut técnico ante el japonés Reito Tsutsumi, resultado con el que se acumularon tres derrotas de peleadores mexicanos en México vs El Mundo.

Jaime Munguía disputa el título de la AMB antes de Canelo

La pelea coestelar enfrenta a Jaime Munguía con Nikita Zon por el campeonato supermediano de la AMB. El combate antecedió al duelo de Canelo ante Mbilli por la corona del CMB en la misma división.

El combate entre Álvarez y Mbilli concentra la expectativa principal. Canelo ya llegó al recinto para completar los últimos preparativos antes de pelear por el título supermediano del CMB.

Mbilli representa el siguiente rival de Álvarez en la categoría de las 168 libras. La presencia de Cristiano Ronaldo, en caso de que ocurra, ha sido uno de los elementos fuera del ring que acompañaron la función en Arabia Saudita.

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La ausencia del portugués en la convocatoria no confirmó que asistiera a la pelea de Canelo. Hasta ese momento, solo abrió la posibilidad de que acudiera a la arena de Riad para el combate ante Christian Mbilli.