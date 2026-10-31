Javier Aguirre descarta milagros: Valencia sigue sin ganar en LaLiga

Javier Aguirre descartó los milagros en el Valencia, que llegó a la jornada 11 de LaLiga sin triunfo bajo el mando del técnico mexicano (EFE)

Guardar

Javier Aguirre descartó los milagros en el Valencia, que llegó a la jornada 11 de LaLiga sin triunfo bajo el mando del técnico mexicano y permanece en puestos de descenso con seis puntos. El equipo visitó al Elche con la obligación de cortar una racha de dos empates y una derrota.

El Vasco sostuvo que la llegada de un entrenador no cambia de inmediato la dinámica de un club. “No es que sea una condición natural que llegue un técnico nuevo y ganes por obra y gracia del Señor. No sucede así”, dijo durante su conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El entrenador del Valencia Javier Aguirre (d)durante el partido de la jornada 9 de LaLiga que Valencia CF y Athletic Club de Bilbao disputaron el sábado en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque

Aguirre añadió que los entrenadores no cuentan con “varitas mágicas” y planteó que los resultados requieren trabajo y tiempo. El Valencia ocupa el sitio 19 de la clasificación tras 10 fechas y ni siquiera una victoria frente al Elche le habría permitido salir de la zona de descenso.

Cabe recordar que el técnico mexicano asumió el cargo a finales de septiembre, después de terminar su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana. Su primer partido con el Valencia terminó con empate de 2-2 frente al Racing de Santander. Después igualó sin goles ante Athletic Club y perdió 2-1 contra Villarreal.

PUBLICIDAD

El técnico mexicano del Valencia, Javier Aguirre, durante el encuentro correspondiente a la décima jornada de Laliga EA Sports jugaron Valencia y Villarreal en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Ana Escobar.

El Valencia busca su primer triunfo en el cuarto partido de Aguirre

El duelo en el estadio Martínez Valero representa el cuarto encuentro de Aguirre con el conjunto valenciano. El mexicano reconoció la necesidad de ganar, aunque rechazó catalogar el compromiso como una final.

“Evidentemente necesitamos la victoria, todos. La necesitamos porque creo que hemos trabajado bien los partidos”, dijo Aguirre. El entrenador consideró que su equipo no mereció ganar ni perder los tres encuentros, pero admitió que un triunfo le habría dado margen en la pelea por la permanencia.

El Valencia tiene pendiente su partido de Copa del Rey contra Tavernes, equipo de las ligas regionales de España. El encuentro estaba programado para el miércoles 28 de octubre, pero fue aplazado tras el choque de trenes en Toledo.

PUBLICIDAD

El técnico mexicano Javier Aguirre durante su presentación este lunes como nuevo entrenador del Valencia CF, con el que ha firmado un contrato hasta el final de esta campaña 2026-2027 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una campaña más. EFE/Biel Aliño

Aguirre enfrentó a Martín Anselmi, técnico del Elche, a quien conoció por su paso por el futbol mexicano. El argentino dirigió a Cruz Azul mientras el “Vasco” iniciaba su última etapa con el Tricolor. “Muy buen técnico”, dijo el mexicano sobre su rival.

Aguirre llegó al Valencia después del Mundial 2026 con México

El reto en Valencia comenzó meses después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aguirre dirigió a México en su tercera experiencia mundialista como seleccionador, luego de sus procesos en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

El Tricolor alcanzó los octavos de final en el torneo realizado en México, Estados Unidos y Canadá. La eliminación puso fin al ciclo de Aguirre en el equipo nacional y abrió paso a Rafael Márquez como seleccionador.

PUBLICIDAD

El técnico dejó a la Selección Mexicana y aceptó volver a España para tomar un equipo que ya estaba en descenso. Valencia sumó cuatro puntos en sus primeros seis partidos de la temporada antes de que el club anunciara su contratación el 23 de septiembre.

Aguirre cerró un proceso mundialista en la misma ronda que sus dos participaciones anteriores con México. Después atendió una urgencia distinta: recuperar puntos con un plantel que necesitaba resultados para no comprometer su permanencia en Primera División.

ARCHIVO - El técnico de México Javier Aguirre gesticula durante el partido contra Ecuador por los 16vos de final del Mundial, el 30 de junio de 2026, en la Ciudad de México. Aguirre ha sido nombrado como técnico del Valencia de la Liga de España. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Osasuna y Atlético de Madrid marcaron su paso por Europa

El Valencia se convirtió en el séptimo club español en la carrera de Aguirre. Antes dirigió a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Su primera experiencia como técnico en LaLiga comenzó en 2002 con el club navarro.

PUBLICIDAD

Con Osasuna, Aguirre llevó al equipo a la final de la Copa del Rey de 2005 y lo ubicó en el cuarto lugar de LaLiga en la temporada 2005-2006. El resultado le dio acceso a la fase previa de la Champions League.

Ese trabajo le abrió la puerta del Atlético de Madrid. Aguirre dirigió al equipo entre 2006 y 2009 y lo clasificó a la Champions League en la temporada 2007-2008, después de más de una década de ausencia del torneo europeo.

En Zaragoza y Espanyol asumió equipos que peleaban por salir de la parte baja. Salvó al cuadro aragonés en la temporada 2010-2011 y tomó al Espanyol cuando ocupaba el último lugar de la clasificación. En Mallorca también llegó con el descenso cerca, consiguió la permanencia en 2022 y condujo al club a la final de la Copa del Rey de 2024.

PUBLICIDAD