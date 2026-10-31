Día de Muertos: por qué algunas familias esperan un año para poner el altar a sus difuntos

Aunque el 1 y 2 de noviembre colocan ofrendas para recibir simbólicamente a sus seres queridos, existe una creencia popular que recomienda esperar un año después del fallecimiento antes de dedicarles un alta

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El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. Cada 1 y 2 de noviembre, miles de familias preparan altares con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, alimentos, bebidas y objetos personales para recordar a quienes ya fallecieron.

Sin embargo, no todas las familias siguen las mismas costumbres. En algunas comunidades existe la creencia de que no se debe colocar un altar a una persona durante su primer Día de Muertos si su fallecimiento ocurrió en los meses recientes. En su lugar, esperan hasta que se cumpla un año de su partida para recibirla simbólicamente mediante una ofrenda.

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Esta práctica se relaciona con antiguas creencias sobre el destino de las almas después de la muerte y el camino que deben recorrer para alcanzar el descanso eterno. Aunque no existe una disposición religiosa o una regla general que obligue a esperar ese periodo, la tradición permanece en algunas familias y comunidades como una manera de respetar el tránsito de sus seres queridos.

¿Por qué no se pone altar a los difuntos durante el primer año de fallecimiento?

Una de las explicaciones populares tiene su origen en la cosmovisión prehispánica y en la creencia de que las personas fallecidas deben emprender un recorrido hacia el Mictlán, considerado el lugar de descanso de los muertos en la tradición mexica.

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De acuerdo con esta interpretación, cuando una persona muere, su alma comienza un viaje que la lleva a encontrarse con Mictlantecuhtli, señor del inframundo, y Mictlancíhuatl, asociada con el mundo de los muertos.

Según la leyenda, este trayecto no ocurre de manera inmediata, sino que requiere tiempo y la superación de distintos obstáculos. Algunas versiones populares señalan que el recorrido puede durar cuatro años, periodo durante el cual el difunto debe completar su tránsito hacia el descanso eterno.

Por esta razón, hay familias que prefieren no colocar una ofrenda durante el primer año, pues consideran que hacerlo podría interrumpir simbólicamente el camino del alma. En cambio, esperan a que transcurra ese tiempo para preparar un altar completo y darle la bienvenida durante el Día de Muertos.

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El altar de muertos reúne fotografías, veladoras, flores de cempasúchil y alimentos para honrar la memoria de los seres queridos. En algunas familias mexicanas existe la creencia de esperar un año después del fallecimiento antes de colocar una ofrenda, una tradición relacionada con el recorrido de las almas hacia el Mictlán

Es importante señalar que esta explicación corresponde a una creencia transmitida de generación en generación y no constituye una regla compartida por todas las comunidades indígenas ni por las familias mexicanas.

¿Qué significa el recorrido de las almas hacia el Mictlán?

En la cosmovisión mexica, el Mictlán era el destino de quienes fallecían por causas consideradas naturales. Se concebía como un lugar al que las almas llegaban después de atravesar diferentes pruebas.

Este viaje estaba relacionado con Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl, las deidades vinculadas con el inframundo. La tradición señala que los difuntos debían superar nueve niveles u obstáculos antes de alcanzar el descanso definitivo.

Con el paso del tiempo, estas creencias se mezclaron con las celebraciones católicas y las costumbres familiares, dando lugar a distintas formas de conmemorar a los muertos en México.

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Por ello, aunque actualmente el altar representa una manera de recibir simbólicamente a los seres queridos, algunas familias conservan la idea de que las almas necesitan completar su recorrido antes de regresar al hogar durante esta festividad.

¿Cuándo se debe colocar el altar de muertos?

En México, la preparación de las ofrendas comienza días antes del 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, las fechas pueden cambiar dependiendo de las tradiciones de cada región y de las personas a quienes se dedica el altar.

De acuerdo con algunas costumbres populares, el calendario de las ánimas contempla diferentes fechas:

28 de octubre: se recuerda a las personas que fallecieron de manera trágica o en accidentes.

29 de octubre: algunas tradiciones dedican este día a las almas que permanecen en el purgatorio.

30 de octubre: se recuerda a las ánimas solitarias o que no tienen familiares que las reciban.

31 de octubre: se dedica a los niños que fallecieron.

1 de noviembre: se conmemora el Día de Todos los Santos, relacionado principalmente con los niños y las almas de quienes fallecieron siendo pequeños.

2 de noviembre: se celebra el Día de Muertos, fecha dedicada a recordar a los adultos fallecidos.

Estas fechas no constituyen un calendario universal, pues las costumbres cambian entre pueblos, regiones y familias.

¿Qué pasa si una persona falleció pocos días antes del Día de Muertos?

Una de las dudas más frecuentes aparece cuando un familiar fallece durante octubre o pocos días antes del 1 y 2 de noviembre.

En algunas comunidades existe la creencia de que quienes murieron después de agosto no deben incluirse todavía en la ofrenda tradicional, por lo que su familia espera hasta el siguiente año para prepararles un altar.

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Esta costumbre está relacionada con la idea de que el alma necesita tiempo para iniciar su recorrido hacia el Mictlán. Por ello, sus familiares prefieren no llamarla simbólicamente a casa mientras atraviesa ese proceso.

Sin embargo, otras familias deciden colocar una fotografía, encender una veladora o preparar una pequeña ofrenda desde la primera celebración posterior al fallecimiento.

No existe una disposición oficial que prohíba recibir a los difuntos durante su primer Día de Muertos. La decisión depende de las creencias, las costumbres regionales y la manera en que cada familia vive su duelo.

El altar de muertos reúne fotografías, veladoras, flores de cempasúchil y alimentos para honrar la memoria de los seres queridos. En algunas familias mexicanas existe la creencia de esperar un año después del fallecimiento antes de colocar una ofrenda, una tradición relacionada con el recorrido de las almas hacia el Mictlán

¿Qué se puede hacer para recordar a un difunto durante su primer Día de Muertos?

Aunque algunas personas prefieren esperar un año antes de instalar una ofrenda completa, existen otras maneras de recordar a quienes fallecieron recientemente.

Entre los gestos que algunas familias acostumbran realizar se encuentran:

Encender una veladora en memoria de la persona fallecida.

Colocar un vaso con agua como símbolo de pureza y vida.

Dedicar una oración para pedir por su descanso.

Asistir a una misa en su memoria.

Colocar flores como muestra de cariño y respeto.

Reunirse para compartir anécdotas y recordar los momentos vividos.

Estas acciones permiten mantener presente a la persona sin necesidad de seguir una tradición específica sobre la colocación del altar.

¿Es obligatorio esperar un año para poner una ofrenda?

No. Esperar un año para colocar un altar de muertos es una creencia que algunas familias conservan por tradición, pero no existe una regla general que establezca que los difuntos no pueden recibir una ofrenda durante su primera conmemoración.

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Mientras algunas personas consideran importante respetar el tiempo que, según sus creencias, necesita el alma para llegar al descanso eterno, otras prefieren recibir a sus seres queridos desde el primer Día de Muertos después de su partida.

Ambas prácticas forman parte de las distintas maneras de vivir esta celebración en México.

Al final, el significado de la ofrenda va más allá de sus elementos decorativos o de las fechas en que se coloca. Para muchas familias, representa una oportunidad de mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están, compartir su historia y transmitir sus tradiciones a las nuevas generaciones.

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Porque recordar también es una forma de amar y cada familia tiene su propia manera de honrar a quienes han partido.