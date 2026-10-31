México

Así opera la red narco que contrata a menores para reclutar a otros: a chica de 15 años le daban 2 mil pesos por otras jóvenes

La adolescente fue identificada en Tlaquepaque junto con otras dos jóvenes y fueron rescatadas por la policía antes de ser víctimas de algún posible crimen

Dos niños abrazados de espaldas entre filas de soldados uniformados, con una mano gigante sobre ellos y un helicóptero en el cielo.
Un collage conceptual aborda la problemática del reclutamiento infantil y la presencia militar en la vida de los menores en zonas de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía de Jalisco investigaba el posible reclutamiento de mujeres después de que tres adolescentes de 15, 16 y 17 años fueron localizadas desorientadas cerca de la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tras recibir una oferta de trabajo para elaborar sombreros en San Luis Potosí. Una de ellas, Paulina “N”, de 15 años, quedó a disposición del Ministerio Público luego de que habría declarado que recibía dinero por captar a otras jóvenes en un esquema de reclutamiento forzado presuntamente para cárteles.

El caso ocurrió el martes 27 de octubre, cuando integrantes del Agrupamiento Andrómedas de la Policía de Tlaquepaque realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Carlos Salgado, en el cruce con Las Torres, en la colonia Nueva Central Camionera. Los agentes encontraron a las adolescentes en estado de desorientación y les brindaron apoyo.

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Salvador González de los Santos, fiscal del estado, informó que las jóvenes dijeron proceder de la región de Los Altos de Jalisco. Explicaron que un hombre les ofreció empleo en la elaboración de sombreros y las trasladó a la terminal de autobuses, pero después no regresó por ellas.

Las versiones oficiales presentaron diferencias sobre el lugar de origen de las adolescentes. La policía municipal indicó que eran originarias de San Juan de los Lagos, mientras que la Fiscalía refirió que provenían de Lagos de Moreno, ambos municipios ubicados en la región Altos de Jalisco.

Adolescente reclutamiento forzado Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Las jóvenes fueron abandonadas tras recibir una oferta laboral

De acuerdo con los primeros testimonios, un hombre desconocido pasó por las adolescentes en un vehículo rojo de modelo antiguo. Les ofreció un pago de $1,200 cada domingo por trabajar en la elaboración de sombreros y las llevó hasta la Nueva Central Camionera.

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El sujeto les dijo que iría a cargar combustible, pero no volvió. Las autoridades investigaban si la oferta laboral fue utilizada como un mecanismo para trasladarlas e involucrarlas en actividades delictivas, así como la identidad de quien organizó el viaje.

González de los Santos señaló que las diligencias buscaban establecer quién ofreció el empleo y si alguna de las menores invitó a las demás. “En estos momentos estamos investigando si efectivamente las personas en su momento les ofrecieron este trabajo y si alguna de ellas fue quien las invitó”, declaró.

Los policías trasladaron a las tres adolescentes a la Cruz Verde Marcos Montero para una valoración médica. Después fueron presentadas ante el área especializada en Trata de Personas de la Fiscalía, con acompañamiento de personal de Trabajo Social del Centro de Atención de Niñas y Niños de San Pedro Tlaquepaque.

Familias han denunciado el reclutamiento forzado a niños, adolescentes y jóvenes a través de redes sociales para ser llevados a otros estados por el narco Foto: Redes sociales búsqueda de personas
Familias han denunciado el reclutamiento forzado a niños, adolescentes y jóvenes a través de redes sociales para ser llevados a otros estados por el narco Foto: Redes sociales búsqueda de personas

Paulina “N” habría recibido dinero por captar mujeres

Durante las entrevistas ministeriales, Paulina “N” habría manifestado que se desempeñaba como reclutadora y que recibiría $2,000 por cada mujer que incorporara. La adolescente también habría dicho que mantenía contacto con personas cuya identidad desconocía y que estarían relacionadas con actividades delictivas en San Juan de los Lagos.

El fiscal estatal explicó que esa declaración todavía era materia de investigación y que no existía confirmación sobre una posible relación de la adolescente con el crimen organizado. Las autoridades buscaban determinar si la menor era víctima de engaño, si participaba en la captación de otras jóvenes o si ambas circunstancias formaban parte de un mismo esquema.

Paulina “N” quedó a disposición del Ministerio Público, mientras las adolescentes de 16 y 17 años permanecieron bajo protección institucional. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes intervino en el caso mientras continuaban las entrevistas y demás diligencias ministeriales.

Reclutamiento forzado en redes sociales por organizaciones criminales
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La autoridad municipal recordó que la adolescente debía ser considerada inocente mientras no existiera una sentencia. La presunta declaración sobre reclutamiento no acreditaba por sí misma responsabilidad penal, por lo que la Fiscalía debía reunir datos para definir las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Tlaquepaque había rescatado a 99 personas ante posible reclutamiento

La Secretaría de Seguridad de Tlaquepaque informó que entre el 1 de octubre de 2024 y octubre de 2026 había rescatado a 99 personas que estaban a punto de ser víctimas de reclutamiento. De ese total, 41 eran mujeres.

(Crédito: UNICEF)
(Crédito: UNICEF)

La Nueva Central Camionera había sido considerada un punto de atención por reportes previos de personas no localizadas que fueron vistas ahí por última vez. En la terminal se realizaban revisiones a pasajeros y equipaje con apoyo del Escuadrón Canino K9.

Guadalupe Ramírez, supervisor de la Policía de Tlaquepaque, pidió desconfiar de ofertas que prometieran pagos de cinco o 10 mil pesos semanales. También recomendó avisar a padres de familia o a una autoridad ante cualquier señal de alerta relacionada con propuestas laborales dirigidas a jóvenes.

La investigación permanecía abierta para localizar al hombre que trasladó a las adolescentes, identificar a quienes ofrecieron el empleo y establecer si existía una red dedicada al reclutamiento de mujeres en la región de Los Altos de Jalisco.

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